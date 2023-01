5 věcí, kterých bychom se měli dočkat v iOS 17

I přesto, že pro veřejnost vyšel současný iOS 16 teprve relativně nedávno, tak nás od představení zbrusu nového iOS 17 dělí zase už jenom půlrok. Stejně jako v minulých letech představí Apple novou verzi iOS a dalších operačních systémů na vývojářské konferenci WWDC, která se koná vždy v létě. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, kterých bychom se měli v iOS 17 zcela jistě dočkat. Mohlo by vás zajímat iOS 17 kompatibilita unikla na internet, nepočítá se s jedním z nejoblíbenějších iPhonů iPhone Roman Zavřel 10. 1. 2023

Alternativní aplikací obchody Jednou z největších novinek, která systém iOS letos zasáhne nejvíce, bude určitě možnost využívání alternativních aplikacích obchodů. To znamená, že se v tomto ohledu iOS přiblíží Androidu, kde lze aplikace stahovat nejen z Google Play, ale prakticky kdekoliv z internetu. Apple samozřejmě bojuje za to, aby podporu alternativních aplikačních obchodů přinášet nemusel, a to hlavně z důvodu bezpečnosti, nejspíše k tomu ale bude jednoduše donucen Evropskou unií. Otázkou zůstává, zdali bude tato novinka k dispozici celosvětově, anebo pouze pro evropský trh, případně jestli si uživatel bude moci sám zvolit, zdali chce snížit svou bezpečnost a alternativní aplikační obchody využívat.

CarPlay nové generace Dost možná pamatujete na představení CarPlay nové generace, ke kterému došlo vloni na vývojářské konferenci. Apple nám ukázal, jakým způsobem se bude nadstavba CarPlay odvíjet v následujících letech. Těšit se tak můžeme na plnou integraci s vozidlem, což by mohlo přinést kompletní zobrazení CarPlay na naprosto všech displejích, včetně virtuálního kokpitu. CarPlay by dále mělo získat přístup ke všem informacím o vozidle, včetně rychlosti, teplot apod., mimo to bychom pak skrze CarPlay měli být schopni třeba i ovládat klimatizaci a mnoho dalšího. Nové generace CarPlay bychom se měli dočkat již s příchodem iOS 17,a to v některých automobilech, které budou vyrobeny v roce 2023. Apple uvedl, že bude nový CarPlay k dispozici pro auta značek Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo a dalších.

Interaktivní widgety Před představením současného iOS 16 se opravdu hojně mluvilo o tom, že bychom se měli dočkat velkého vylepšení widgetů. Konkrétně nemělo dojít k designovému vylepšení, nýbrž k tomu funkčnímu. Widgety totiž aktuálně pouze zobrazují informace, a pokud na ně klepnete, přenesou vás do aplikace, ze kterých pochází. Vylepšení mělo widgety udělat interaktivními, což znamená, že bychom různé akce mohli provádět přímo v nich, bez nutnosti spouštění aplikací. Nakonec Apple od této novinky upustil, a tak se očekává, že bychom se interaktivních widgetů mohli v plné parádě dočkat již v iOS 17.

Příchod podpory Apple Headset Sledujete-li pravidelně náš magazín, tak už jistě víte o tom, že Apple delší dobu pracuje na vlastním AR/VR headsetu. Představení první generace tohoto headsetu s označením Apple Headset bychom se měli dočkat podle dostupných informací již letos, a to ještě před vývojářskou konferenci. To by znamenalo, že by iOS 17 a další systémy měly nabídnout kompatibilitu s Apple Headset, aby s ním mohly bez problémů spolupracovat. Jablečný headset by měl disponoval micro-OLED displejem, nebudou chybět rovnou tři 3D senzory a kvalitní kamery. Již nyní se dokonce spekuluje o tom, že Apple chystá rovnou i druhou generaci svého headsetu.