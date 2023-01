5 novinek, které by mohl nabídnout nový HomePod

Pokud byste si nyní chtěli pořídit nový HomePod, tak můžete sáhnout pouze po verzi s označením mini. Co se týče původního „velkého“ HomePodu, tak ten byl představen na začátku roku 2018 s tím, že o tři roky později jeho prodej ukončil. Apple byl donucen tento krok provést především z toho důvodu, jelikož se HomePody moc neprodávaly a všeobecně neslavily velký úspěch. Od té doby žádná nová generace HomePodu nepřišla, což by se ale letos mohlo změnit. Pojďme se proto podívat na 5 novinek, který by mohla nabídnout druhá generace HomePodu. Mohlo by vás zajímat 10 tipů a triků pro uživatele začínající s HomePodem (mini) Vše o Apple Jiří Filip 26. 12. 2022

Větší dotyková plocha HomePod, stejně jako jeho menší bratříček, má na horní části dotykovou plochu, která nejenže slouží k ovládání, ale také k zobrazování. Tato dotyková plocha je každopádně relativně malá a bohužel nedokáže zobrazit třeba obrázky alba. Namísto toho se pouze rozsvěcuje v různých barvách podle stavu, ve kterém se HomePod nachází, případně dokáže indikovat aktivní Siri. Nový HomePod by se měl dočkat o dost větší dotykové plochy, a dokonce by se na ní konečně mělo zobrazovat také více informací.

Rychlejší čip Původní HomePod disponoval stařičkým čipem s označením A8, který pro srovnání tepal v iPhonu 6 (Plus). Každopádně, na ty základní funkce, které HomePod nabízel, tento čip relativně dostačoval. Co se týče HomePodu mini, tak ten přesedlal na čip S5, který pochází z jablečných hodinek, a to konkrétně z Apple Watch Series 5. Budoucí HomePod by měl taktéž nabídnout čip z Apple Watch, mělo by se však jednat o nejnovější generaci s označením S8 – tento čip najdeme v Apple Watch Series 8 či Ultra. Čip S8 konkrétně nabízí dvě jádra, společně s 1 GB operační paměti, což bude rozhodně na potřeby HomePodu dostačovat.

Ultra-širokopásmový čip Nový HomePod druhé generace by se měl dočkat nejen nového hlavního čipu, ale také ultra-širokopásmového čipu s označením U1, který najdeme v současném HomePodu mini. Tento čip si dokáže rozumět se všemi zařízeními, která ho vlastní taktéž, a jedná se tak třeba o iPhone 11 a novější, Apple Watch Series 6 a novější či AirTag. V praxi lze čip U1 ve spojení s HomePodem využívat k rychlému předávání hudby, kdy stačí například iPhone se spuštěnou hudbou přiblížit k HomePodu, který ji následně začne přehrávat. V budoucnu by mohl čip U1 v HomePodu například sloužit také k přesnému určení polohy uživatele v domácnosti.

Rychlejší a svižnější Jak už jsem zmínil na jedné z předchozích stránek, tak původní HomePod disponoval hlavním čipem A8. Tento čip dostačoval pro základní funkčnost, každopádně náročnost na výkon se v posledních letech o mnoho zvýšila. Zároveň se ale taktéž zvýšil výkon, který čipy dokáží poskytnout, a pokud by skutečně nový HomePod využíval čip S8, tak by to znamenalo, že by byl o mnoho rychlejší a svižnější, takže by na veškeré příkazy dokázal reagovat prakticky okamžitě. Konkrétně by se to mohlo promítnout třeba při využívání Siri.