Apple vyvíjí vlastní WiFi a Bluetooth modem pro budoucí iPhony

Osamostatňování Applu z hlediska komponentů pro jeho produkty se v nadcházejících letech zřejmě rozběhne na daleko vyšší obrátky. Po procesorech má totiž přijít řada na 5G modemy a podle nových informací agentury Bloomberg dokonce i na WIFI a Bluetooth modemy.

Apple se dlouhé roky netají tím, že by se rád od svých dodavatelů co nejvíce osamostatnil, byť naprostá většina zdrojů doteď tvrdila, že se má jednat primárně o ty nejklíčovější komponenty, které mají potenciál „udávat tempo hry“ do budoucna, což procesory nebo třeba 5G modemy rozhodně jsou. Zpráva o zahájení vývoje vlastního WiFi a Bluetooth modulu proto leckoho překvapí, byť je třeba jedním dechem dodat, že v případě Bluetooth by mohl Apple přeci jen nějakou tu revoluci zamýšlet. Řeč je konkrétně o podpoře lossless audia, které by mohly jeho modemy nějakou jeho vlastní cestou nabídnout ve formě, která by byla pro Apple nejschůdnější.

Jelikož jsou vývojové snahy Applu ohledně WiFi a Bluetooth modulů zatím v plenkách, je jasné, že se bavíme o projektu na mnoho nadcházejících let, jehož výsledek nakonec vůbec dorazit nemusí. Kalifornský gigant totiž může nakonec klidně zjistit, že vize, které s danými komponenty měl, jsou nesplnitelné a tudíž pro něj nemá smysl se odstřihávat od spolehlivých dodavatelů, jelikož by to pro něj nepřineslo zhola nic. Je nicméně zajímavé vidět, jaké všechny cestičky si Apple snaží prošlapat.