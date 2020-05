8 mýtů spojených s 5G připojením, kterým lidé stále věří

Zatímco někteří za technologií 5G, tedy novou generací sítí a infrastruktury, vidí revoluci v používání zařízení připojených k internetu, jiní jsou nadmíru skeptičtí. Zároveň se nám tu objevil jakýsi neduh, a to vymýšlení konspiračních teorií, které k této novince vážou. Někteří lidé dokonce zašli tak daleko, že nově vystavěné 5G věže pálí a záměrně ničí, což pochopitelně vzedmulo vlnu odporu, zejména ze strany operátorů. Pojďme si tedy ujasnit fakta a podívat se na 8 nejčastějších mýtů, jenž kolem sítí nové generace panují.

5G nahradí 4G a stane se jedinou možnou alternativou

Nejméně nebezpečným a snad nejvíce rozšířeným mýtem je domněnka, že 5G zcela zadupe do země předešlé 4G sítě a stane se jedinou ultimátní technologií. To je pochopitelně nesmysl, už jen kvůli tomu, že obě generace vyžadují zcela odlišný hardware a mohou fungovat bez problému bok po boku. Konec konců, k tomu slouží i mnohokrát odkládaná aukce frekvencí, díky níž bude zajištěná bezproblémová dualita a to, že se sítě nebudou překrývat nebo se sebou navzájem kolidovat. Pokud tedy vlastníte telefon bez 5G modulu, nemusíte se bát. Rychlé stahování a pokrytí si užijete jako doposud, jen s tím rozdílem, že k dispozici bude i lepší alternativa.

Nová síť nahradí Wi-Fi a bude sloužit také k domácímu bezdrátovému připojení

Poměrně častou dezinformací, zejména mezi technicky méně zdatnými uživateli, je také údajná skutečnost, že 5G nahradí tradiční domácí Wi-Fi sítě a bude sloužit jako primární bezdrátové připojení. Ač takto pochopitelně fungovat můžete a do notebooku či PC si snadno zapojíte modul umožňující datové připojení, sítě nové generace nemají s bezdrátovým připojením tak, jak ho známe co do činění. O veškeré připojení domácí sítě k internetu se totiž stará router a váš poskytovatel, což automaticky vylučuje fakt, že byste si mohli zakoupit 5G připojení a vaše rychlost stahování i nahrávání by se zvýšila. V principu totiž nová generace funguje stejně jako 4G, které je postaveno na bázi širokého pokrytí a mobilního připojení, zatímco Wi-Fi spoléhá výhradně na lokální zdroj.

Ne vše, co se třpytí je 5G

Marketing vládne světu, zejména tomu technologickému. Řada firem, výrobců a operátorů tak nazývá 5G téměř cokoliv, co obsahuje připojení k internetu a zbytečně tahá z nevědomých uživatelů peníze. Nejedná se však pouze o problém společností, jelikož vybudovat plnohodnotnou 5G infrastrukturu nějakou dobu trvá, a tak se spousta operátorů uchyluje k využití stávajících 4G věží. Ty mohou v omezeném režimu sice fungovat na jiné frekvenci a nabídnout vyšší rychlost a menší prodlevu, ale nenabízí tolik proklamovanou revoluci. Nejedná se tudíž o zmáčknutí zázračného tlačítka, které rázem přetransformuje mobilní připojení a stokrát zvýší jeho rychlost. Výstavba potrvá několik let, a proto bude přechod z 4G na 5G pozvolný a bude probíhat ve fázích.

Připojit k 5G se můžete takřka kdekoliv

V tomto případě se jedná spíše o příliš vysoká očekávání, která s novou generací sítí přicházejí. Konec konců, řada uživatelů počítá s tím, že se blížíme ke stavu většinového pokrytí, což je vzhledem k době výstavby architektury poměrně idealistická představa. Bohužel se tedy 5G sítí zatím dočkáme výhradně ve městech, která nabízejí lepší zázemí a především větší koncentraci potenciálních uživatelů. Vzhledem k rádiovému spektru a dosahu se navíc dá očekávat, že výstavba infrastruktury potrvá přinejmenším několik let. Podobného pokrytí jako v případě 4G se tedy jen tak nedočkáme.

Sítě 5G naruší předpověď počasí a přesnost informací

Poměrně legitimní a závažnou obavou mnoha předních meteorologů i běžných uživatelů je to, zda sítě 5G nenaruší integritu stávajících systémů, které měří změny v počasí, a na jejichž základě dochází k předpovědi. Pravda je však taková, že ač 5G není v tomto ohledu úplně bez viny a nezávadné, stále se jedná o minoritní problém v porovnání s dalšími negativními vlivy. Většina systémů navíc v dnešní době spoléhá na družice, které měří atmosférické změny z oběžné dráhy a nejsou na pozemních zařízeních tak závislé. V každém případě se jedná o pouze o domněnky, které jsou prozatím nijak nepodložené.

Vlády využívají 5G, aby špehovaly uživatele

Spíše konspirační teorií než čímkoliv jiným je tvrzení, zejména ze strany alternativních médií, že 5G slouží výhradně ke špehování lidí a dohlížení pomocí metody „Velké bratra“. Můžeme vás však ujistit, že je spousta daleko jednodušších a praktičtějších způsobů jak někoho sledovat. Přece jen, jednotlivé organizace by musely investovat miliony korun do specializovaného hardwaru a zároveň spolupracovat s operátory. To je nejen vysoce nepravděpodobné, ale takřka nemožné. Nutné je zároveň brát v potaz to, že uživatelé pohybující se na internetu musí s případnou špionáží počítat a aktivně se proti ní bránit. Na tom 5G nic nezmění a pokud se nějaká vláda rozhodne obyvatele sledovat, své způsoby si vždy najde.

Apple se vyhne využití 5G kvůli potížím s životností baterie

Pakliže-li pojmeme celou záležitost spíše z techničtější stránky, otázkou zůstává v případě využití 5G životnost baterie. Apple totiž v minulosti již s několika prototypy experimentoval a ukázalo se, že některé z nich trpěly rychlým vybíjením. Zda byly obtíže spojeny právě s 5G nebylo nijak prokázané, avšak lze se utěšovat přinejmenším tím, že v dnešní době technologie pokročily a baterie mají takovou kapacitu, která je na sítě nové generace připravena. Je sice pravda, že byla jablečná společnost nejdříve k nové technologie poměrně skeptická a na novinky se adaptovala pomalu, ale na tu druhou na integraci 5G modulů aktivně pracuje a počítá s jejich využitím v budoucích iPhonech.

Ne, 5G vám vážně nezpůsobí rakovinu ani další závažná onemocnění

Posledním a zároveň nejabsurdnějším mýtem je domněnka, že 5G věže vysílají jakýsi magický signál, který je zdraví nebezpečný a může způsobit vážná onemocnění, jako je například rakovina. Konspirační teoretikové také rádi zmiňují hromadná vymírání ptáků v okolí míst, kde se sítě nové generace testují a další pozoruhodnosti. Můžeme vás však ujistit, že se jedná o hoax a nespočet vědeckých studií tento fakt dokládají a potvrzují. Znovu opakujeme, že se 5G v podstatě ničím neliší od 4G a je to stejný rozdíl, jako kdybyste si přeladili rádiovou stanici. Běžné frekvence nemohou lidskému tělu nijak uškodit. Tak či onak, doporučujeme vyhýbat se poplašným zprávám a zaměřit se na využití selského rozumu a kritického myšlení, kterého není v tomto ohledu nikdy dostatek.