Gurman: Nový Mac Pro zklame designem i RAM

Když Apple ukázal v roce 2020 své první počítačovo-tabletové čipy rodiny Apple Silicon, nechal se slyšet, že na ně u svých Maců zcela přejde do dvou let. Tento slib však poměrně překvapivě nedodržel, jelikož Mac Pro nabízí i nadále s procesorem Intel. To se má sice v průběhu letoška změnit, nicméně přesto nová generace tohoto stroje v lecčem zklame.

Novinky ohledně vývoje Macu Pro s Apple Silicon se podařily zjistit konkrétně reportéru Marku Gurmanovy z Bloombergu, jehož zdroje sahají zřejmě až do samotného Applu. Ten díky tomu nyní prozradil, že design nového Macu Pro se má zcela shodovat s Macem Pro z roku 2019. Svět se tedy dočká víceméně klasické počítačové skříně s relativně velkými rozměry, aktivním chlazením či modulárními sloty pro komponenty. Spekulace o výrazném zmenšení stroje se tedy ukazují jako liché, což je velká škoda.

Zatímco design je však do jisté míry ještě možné opomenout, v případě RAM je situace o poznání horší. U nynějšího Macu Pro je možné konkrétně právě díky slotům navýšit, popřípadě vyměnit RAM moduly tak, aby uživateli stroj postupem času lépe vyhovoval, respektive aby lépe splňoval jeho požadavky. To ale u čipů Apple Silicon možné není, jelikož je RAM integrována na základní desku. V předešlých měsících jsme se sice hned několikrát setkali se spekulacemi ohledně toho, že Apple přeci jen přišel na řešení, jak dopřát upgradovatelnou RAM i Macu Pro a obecně budoucím Macům s Apple Silicon, nic takového se však dle Gurmana nestane. Uživatelsky upgradivatelná nicméně bude alespoň paměť pomocí SSD a grafika, byť jak přesně není zatím úplně jasné. Otazníky pak visí i nad tím, kdy bude stroj uveden na trh.