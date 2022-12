Macy se v roce 2020 dočkaly obrovské změny v podobě přechodu z procesorů Intel na vlastní řešení Apple Silicon, což je posunulo o hned několik kroků vpřed. Apple se tak trefil zkrátka přímo do černého – u svých počítačů tak dokázal raketově zvýšit samotný výkon, přestože spotřeba ve srovnání s předchozími generacemi výrazně poklesla. Ve finále se tak Macy od této chvíle těší obrovské popularitě. Apple si pochopitelně tento trend chce udržet co nejdříve. Oblíbená jablíčka se totiž doslova prodávají jako na běžícím páse. Zatímco trh osobních počítačů a laptopů meziročně spíše stagnoval, jediný Apple slavil nárůst.

Pokud si chce Apple tento status udržet a nadále své počítače ještě o to posouvat, pak nesmí v žádném případě polevit. Ba naopak. Nyní má skvělou příležitost ukázat, že jeho Apple Silicon na to rozhodně má, a že se nejedná o pouhý rychlý výstřel, nýbrž o dlouhodobě promyšlený plán. Během příštího roku 2023 by mělo dojít k odhalení hned několika zajímavých modelů, které se dle všeho budou mít čím pochlubit. Pojďme si proto společně posvítit na to, co chceme vidět u Maců v roce 2023 a čeho se pravděpodobně dočkáme.

Co čeká Macy v roce 2023

Bezesporu nejočekávanějším Macem pro rok 2023 je Mac Pro. Když Apple poprvé odhalil Apple Silicon, přímo zmínil, že kompletní přechod bude dokončen do dvou let. Z počátku měl k tomu i poměrně slušně našlápnuto. Vše ale ztroskotalo na chloubě jablečné nabídky – profesionálním Macu Pro, který je určen pro naprosté profesionály. V jablíčkářských kruzích se kolem tohoto zařízení točí řada zajímavých úniků a spekulací, podle nichž má Apple přijít se vskutku výkonným zařízením, které se jen tak něčeho nezalekne. Zároveň se také počítá s menším designem. Čipy Apple Silicon jsou totiž úspornější a menší (ve srovnání s CPU a GPU), díky čemuž nevyžadují tolik místa či tak silné chlazení. Obrovské otazníky ale visí nad modularitou. Právě na modularitě si současný Mac Pro zakládá. Uživatelé si dle libosti mohou měnit komponenty a počítač tak v průběhu let vylepšovat. Něco takového ale u modelů s Apple Silicon není možné.

Na scénu má přijít i nová generace 14″ a 16″ MacBooku Pro s novými čipsety M2 Pro a M2 Max. S tímto laptopem jsou jablíčkáři nesmírně spokojení a zcela upřímně by toho na něm moc ani neměnili. Apple u něj totiž vrátil některé konektory (včetně MagSafe) a přinesl Liquid Retina XDR displej s Mini-LED panelem a 120Hz obnovovací frekvencí, což ve finále skvěle podtrhává samotný výkon. Nová řada by měla vyjít ještě v první polovině roku 2023. Zásadních změn se nyní ale asi nedočkáme. Dle všeho nás čekají jen drobná výkonnostní vylepšení. Nové čipsety M2 Pro/Max totiž mají být postaveny na stejném vylepšeném 5nm výrobním procesu od TSMC. Ve hře je ale stále použití 3nm výrobního procesu, což by mohlo přinést obrovský posun ve výkonu.

Jak už jsme zmínili výše, přechodem na Apple Silicon dokázal gigant doslova nastartovat lehce stagnující segment jablečných počítačů. Výraznou proměnou si tak prošel zmiňovaný MacBook Pro (2021), 24″ iMac (2021) či MacBook Air (2022). Do jablečné nabídky také zavítal zbrusu nový Mac Studio, který momentálně (z Apple Silicon Maců) nabízí bezkonkurenčně nejvyšší výkon díky čipu M1 Ultra. Určitě by se ale nemělo zapomínat ani na nesmírně oblíbený Mac mini. Tento neuvěřitelně výkonný a levný drobeček je totiž nyní spíše v pozadí a tak trošku se na něj zapomíná. Ve skutečnosti se ale jedná o perfektní zařízení, které vyniká hlavně v poměru cena/výkon. Jde totiž o nejlevnější Mac se stejným výkonem 13″ MacBook Pro s M1. Samozřejmostí by proto mělo být nasazení čipu M2 nové generace. Apple by si ale navíc mohl pohrát i se samotným designem a modelu mini tak vdechnout nový život. Na škodu by určitě také nebylo, kdyby se namísto současné „high-end“ verze, která se doposud prodává s procesorem Intel, začal prodávat Mac mini s čipem M1 Pro. Jablíčkáři by si tak za slušné peníze mohli přijít na Mac s profesionálním výkonem.

Jisté změny jsou na místě i pro 24″ iMac. Rádi bychom viděli lehkou designovou úpravu, kdy by Apple konkrétně mohl odstranit nevkusnou bradu a namísto toho zvětšit tloušťku zařízení, což by ve finále působilo o dost lépe. Někteří fanoušci pak ještě vzpomínají návrat iMacu Pro. V takovém případě by Apple mohl využít to, čím už dávno disponuje, a do nového zařízení jen vsadit profesionální čip z rodiny Apple Silicon.

Koncept Macu Pro s Apple Silicon ze svetapple.sk

Apple má v příštím roce příležitost se pořádně ukázat a předvést, zda skutečně Apple Silicon v útrobách Macu Pro stojí za to. Bude proto velice zajímavé sledovat, jak bude zařízení fungovat a na čem bude stavět. Co se týče ostatních modelů, u těch nás asi žádné revoluční změny nečekají. Přestože bychom jakožto uživatelé rádi viděli ještě zásadnější nárůst výkonu, tak na ten si s velkou pravděpodobností budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. V jablečných kuloárech se totiž hovoří o tom, že takováto změna přijde až s třetí generací čipů Apple Silicon, které budou postaveny na zmiňovaném 3nm výrobním procesu. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit prosbu některých jablíčkářů – ti by totiž nejradši viděli návrat svítícího Apple loga na krytu samotného zařízení.