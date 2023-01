Falešné slevy na eshopech a v obchodech končí!

Aby se čert ve slevách v obchodě vyznal. Alespoň to si možná někteří říkali do konce loňského roku. Prodejci totiž mnohdy měli tendenci si slevy vymýšlet a v různých katalozích jste mohli narazit na produkt ve slevě z ceny, kterou reálně nikdy nestál (nebo stál při uvedení trh). S tím ale má zatočit novela občanského zákoníku ohledně ochrany spotřebitele. Případná procentuální sleva bude muset být uvedena z ceny, kterou produkt stál před 30 dny. Prodejci také musí povinně u zboží, které je ve slevě, uvádět i jeho původní cenu.

Zrovna v období lednových výprodejů tato legislativní změna tedy přijde určitě vhod. „Permanentní slevové akce či výprodeje jsou již běžnou obchodní praktikou. Lákavě znějící sleva se však při bližším zkoumání nezřídka ukázala pouze jako nepatrné snížení ceny, případně se cena nijak zásadně nelišila od běžné nabídky na trhu,“ říká ředitelka organizace dTest Eduarda Hekšová. Vše má ale svůj háček. Nová pravidla budou platit u slev adresovaných neurčitému počtu adresátů. Pokud tedy například budete moct získat slevu v rámci věrnostního programu (uzavřený okruh adresátů), nová pravidla se neuplatní. Legislativa si rovněž posvítí i na různé akce, kdy slevu získáte po zadání speciálního slevového kódu. I v tomto případě je nutné uvést původní cenu (samozřejmě za předpokladu, že kód není poskytnut uzavřenému okruhu adresátů).

Na co se novela nevztahuje

Na co se ale nová legislativa nevztahuje? Jde o výrobky podléhající rychlé zkáze či výrobky s kratší dobou spotřeby. Jako příklad lze tedy uvést potraviny a květiny. U potravin s dlouhou expirací (konzervy) nová pravidla platí.

Jak bude spotřebitel informován

Původní cena musí být povinně uvedena na stejném nosiči jako oznámení o slevě. Tedy například na reklamním banneru.

Změny ve prospěch spotřebitele nastaly i na poli reklamací. Původní šestiměsíční lhůta, v níž se uplatnila domněnka vadnosti zboží, nyní narůstá na 12 měsíců. Pokud se vám tedy vada v této době objeví, má se za to, že zboží bylo vadné už v moment převzetí. Na druhou stranu v jistých sekcích dochází i k posílení práv podnikatele. Stále platí, že jakmile zakoupíte něco přes internet, smíte do 14 dnů od převzetí zboží věc vrátit bez udání důvodu. Nově má ale podnikatel právo požadovat po spotřebiteli náhradu, pokud zboží není v původním stavu. Pokud tedy spotřebitel odstoupí, měl by se ke zboží chovat jako v kamenném obchodě.

Ochrana je také u dokončování nákupu na internetu. U tlačítka, které uzavírá kupní smlouvu a zavazuje spotřebitele k platbě, musí být výše psané přímo uvedeno. E-shopy vám rovněž nesmí „házet“ do košíku nevybrané zboží. Narazili jste v minulosti na nekalé postupy podnikatelů?