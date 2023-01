Vrchním dodavatelem displejů pro iPhony už zřejmě nebude Samsung

Jihokorejský Samsung je sice dlouhodobě vnímán jakožto jeden z hlavních soků Applu, pravdou však je, že spolu mají obě společnosti v mnoha směrech velmi dobré vztahy kvůli tomu, že jsou obchodními partnery. Konkrétně Apple odebírá od Samsungu již mnoho let displeje pro jeho iPhony a to dokonce v takové míře, že je Samsung jeho suverénně největším dodavatelem tohoto komponentů. To se ale má již relativně brzy změnit.

Fotogalerie iPhone15 Ultra koncept (1) iPhone15 Ultra koncept (2) iPhone15 Ultra koncept (3) iPhone15 Ultra koncept (4) iPhone15 Ultra koncept (5) iPhone15 Ultra koncept (6) iPhone15 Ultra koncept (7) iPhone15 Ultra koncept (8) Vstoupit do galerie

Apple si moc dobře uvědomuje, že partnerství se Samsungem není úplně ideální a proto dlouhodobě hledá potenciální náhradníky, které by jej mohli ve výrobě displejů nahradit. Jelikož jsou však jeho požadavky opravdu tvrdé, podmínky splní jen hrstka z těch, kteří se do testů pustí. Jedním z nejnadějnějších dodavatelů displejů do budoucna je pak čínské BOE, které Applu již dodává menší množství panelů zhruba dva roky a kterému se nyní podařilo získat obrovskou zakázku na dodávky displejů iPhonů 15 a 15 Plus. Ty má totiž Applu dodávat takřka výhradně právě tento výrobce, čímž postavení Samsungu do značné míry ovlivní – údajně až tak, že Samsung dodá pouhých 30 %, zatímco BOE 70 %. To ale není ani zdaleka vše. V příštím roce má být totiž BOE schopné vyrábět i displeje pro iPhony řady Pro s tím, že pokud se kvalitativně osvědčí, má být Apple přesvědčen přesunout velkou část dosavadní výroby Samsungu právě na něj.

Pokud se plán Applu a BOE podaří, Samsungu zbydou do jisté míry oči pro pláč, jelikož jeho důležitost pro Apple extrémním způsobem klesne – tím spíš, když se snaží o získání co největších výrobních objemů i společnost LG. Čistě teoreticky se tak může stát, že již relativně brzy budeme používat iPhony bez rukopisu Samsungu.