iPhone 15 (Plus) fotoaparát čeká výrazné zlepšení. Toto nabídne oproti řadě 14

Stalo se již tradicí, že Apple rok co rok zlepšuje fotoaparáty svých iPhonů. Pravdou však je, že na základní modely v tomto směru vcelku zapomíná a meziročně mezi nimi až tak velké rozdíly ve fotoaparátech nejsou. To by se ale mělo minimálně letos u iPhonů 15 (Plus) změnit.

Zdroje analytika Jeffa Pu z Haitong Intl Tech Research zjistily, že má Apple letos u základních iPhonů v plánu nasadit hlavní upgrade fotoaparátu, který jsou v současnosti exkluzivní pro řadu 14 Pro. Řeč je konkrétně o zadním širokoúhlém objektivu s rozlišením 48MPx, který umožní řadě 15 (Plus) fotit do 48MPx RAWu. Co se pak týče dalších upgradů řady 15 (Plus), počítá se s výměnou Lightningu za USB-C stejně jako s nasazením čipsetu A16 Bionic, který je v současnosti taktéž exkluzivitou pro řadu Pro. Meziročně se tedy bude jednat bezesporu o mnohem zajímavější skok než tomu bylo v případě iPhonů 13 a 14. Na druhou stranu je ale nutno jedním dechem dodat, že vzhledem k absenci vychytávek jako ProMotion display a tak podobně se bude i nadále jednat o relativně nezajímavé telefony, které budou v prodejích velmi pravděpodobně hledět na záda řadě Pro, jak je tomu i nyní.