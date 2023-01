5 užitečných funkcí iOS, které stále nejsou k dispozici pro Česko

Mnoho z vás mi dá určitě za pravdu když řeknu, že Apple přišel s nespočtem perfektních inovací, funkcí a vychytávek, které využíváme každý den a život bez nich už si nedokážeme představit. Je ale pravdou, že život s jablečnými technologiemi v Česku se oproti tomu ve Spojených státech amerických liší, a to opravdu zásadně. V USA je totiž k dispozici o mnoho více možností, o kterých se vám možná ani nezdálo, až je to mnohdy k neuvěření a vypadá to jako jiný svět. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 užitečných funkcí z iOS, které však bohužel nejsou k dispozici mezinárodně. Mohlo by vás zajímat 5 novinek, kterých se dočkáme zároveň na iPhonu 15 i 15 Pro iPhone Pavel Jelič 4. 1. 2023

Rozšířená ochrana dat Jednou z nejnovějších novinek, se kterou přišel Apple na konci minulého roku, je rozhodně rozšířená ochrana dat na iCloudu. Apple samozřejmě mnoho různých dat na iCloudu šifruje již po dobu několika let, některé z nich však z různých důvodů šifrování nenabízely. To se však změnilo právě díky rozšířené ochraně dat, díky které lze nechat koncově šifrovat také zálohy, fotky, poznámky, připomínky, nahrávky a mnoho dalších typů dat. Dobrou zprávou ale je, že by se tato novinka měla z USA rozšířit i do ostatních koutů světa již zanedlouho, konkrétně na začátku roku 2023, tj. nejspíše s iOS 16.3 nebo 16.4.

Apple Cash Na příchod Apple Pay jsme v České republice čekali mnoho let. Pamatuji si to jako včera, kdy byla tato služba spuštěna a následně mi změnila život, jelikož jsem mohl přestat nosit platební karty. Postupným rozšiřováním bezkontaktních čipů i u bankomatů pak tato nutnost odpadla kompletně. Apple však nabízí mimo jiné také službu Apple Cash, díky které si uživatelé mohou jednoduše přímo skrze iMessage posílat peníze. To se hodí například tehdy, pokud chcete někomu zaplatit za část oběda, potřebujete svému dítěti poslat kapesné apod. Ikona Apple Cash je ve Zprávách k dispozici již dlouho, pokud na ni ale klepnete, zobrazí se informace o tom, že není k dispozici. Fotogalerie apple_pay_cash_fb Apple Pay Cash 1 Apple Pay Cash 01 Apple Pay Cash 2 Apple Pay Cash 3 Apple Pay Cash 4 Apple Pay Cash O Apple Pay Cash 5 Vstoupit do galerie

Apple Card U financí a plateb ještě zůstaneme. Kalifornský gigant totiž mimo jiné provozuje také vlastní Apple Card, tedy platební kartu, která je však bohužel stále k dispozici jen v USA. Pravdou je, že systém využívání platebních karet je ve Spojených státech, oproti tomu v Evropě, odlišný – zatímco my využíváme především debetní karty, tak v USA se využívají karty kreditní, kterou je samozřejmě i Apple Card. Využíváním kreditní karty prakticky žijete na dluh, každopádně i to s sebou přináší mnoho různých výhod. Při využívání Apple Card navíc máte k dispozici různé typy cashbacků, a to v rámci mnohých světových značek. A víte, že fyzická Apple Card není plastová, ale titanová? I kvůli tomu bych si ji pořídil, i kdybych ji nevyužíval. Zdali se někdy jablečné karty dočkáme i u nás je záhadou, pokud k tomu ale dojde, myslím si, že za dlouhá léta. Fotogalerie #2 Apple-Card-0-Hero - Copy apple-card-100792063-large - Copy Apple-Card-physical-FB-1520x784 - Copy apple card launch fyzicka Apple Card 2 fyzicka Apple Card 3 fyzicka Apple Card 4 fyzicka Apple Card 5 fyzicka Apple Card 6 fyzicka Apple Card. 1jpg Vstoupit do galerie

Doklady v Peněžence Na začátku roku 2022 začal Apple v některých státech USA podporovat možnost umístění různých dokladů přímo do Peněženky. Ve spojení s Apple Pay to znamená, že díky této vychytávce uživatelé s sebou prakticky vůbec nemusí nosit peněženku, jelikož vše mají přímo v iPhonu. Konkrétně je tato funkce aktuálně k dispozici v Arizoně, Coloradu a Marylandu s tím, že zanedlouho bude rozšířena do dalších devítí států. Pro využití stačí mít nainstalovaný iOS 15.4 nebo novější. Funkce se bude postupně v USA rozšiřovat, co se ale týče rozšíření třeba do Evropy, tak bohužel, zatím nebyly uvedeny žádné informace ani plány. S postupnou digitalizací v Česku bychom se ale zcela jistě mohli do pár let dočkat a konečně taktéž zahodit peněženky.