5 novinek, kterých se dočkáme zároveň na iPhonu 15 i 15 Pro

Již v letošním roce se dočkáme představení zbrusu nových iPhonů 15 (Pro), u kterých se můžeme těšit na nespočet skvělých novinek. S největší pravděpodobností se každopádně nebude jednat o bůhvíjakou revoluci. Stejně jako každý rok se už několik měsíců předem objevují různé spekulace, které nám postupně prozrazují, na co se u chystaných iPhonů můžeme těšit. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 funkcí, kterých se čkáme jak u iPhonu 15, tak u iPhonu 15 Pro.

48 MP kamera Jak jistě víte, tak aktuální vlajková loď v podobě iPhonu 14 Pro (Max) dostala zbrusu nový hlavní fotoaparát, který dokáže pořizovat snímky až v rozlišení 48 MP, což je čtyřnásobně více, než u předchozí generace, potažmo u klasického iPhonu 14 (Plus), který stále nabízí jen rozlišení 12 MP. Dobrou zprávou je, že v dalším roce by se tento 48 MP fotoaparát měl dostat do všech čtyř modelů „patnáctek“, tedy jak do iPhonu 15 Pro (Max), tak do iPhonu 15 (Plus). Bude to možné především díky nasazení čipu A16 Bionic (potažmo A17 Bionic), jehož výkon je pro funkčnost takového fotoaparátu nutností. iPhone 15 Pro koncept iPhone 15 Pro koncept - 1 iPhone 15 Pro koncept - 10 iPhone 15 Pro koncept - 9 iPhone 15 Pro koncept - 8 iPhone 15 Pro koncept - 7 iPhone 15 Pro koncept - 6 iPhone 15 Pro koncept - 5 iPhone 15 Pro koncept - 4 iPhone 15 Pro koncept - 3 iPhone 15 Pro koncept - 2 Vstoupit do galerie

Nový obrazový snímač fotoaparátu U fotoaparátu zůstaneme i v rámci tohoto dalšího odstavce. Již jsme si řekli, že by všechny iPhony 15 (Pro) měly dostat 48 MP fotoaparát, kromě toho by ale mělo dojít také k nasazené nového senzoru od společnosti Sony, která jej označuje jakožto nejmodernější a nejvyspělejší. Využitím tohoto snímače by měl iPhone produkovat fotky, které budou ještě bohatší, jasnější a ostřejší. Nový snímač využívá polovodičovou architekturu, která umisťuje fotodiody a tranzistory do oddělených vrstev, což umožňuje použít více fotodiod. To by mohlo pomoci třeba při focení portrétů se silným protisvětlem. Takto bude vypadat iPhone 15 Pro / Ultra Fic3mc6XwAAjWMj iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 1 Vstoupit do galerie

Dynamic Island Jednou z hlavních novinek, která se dostala jen na aktuální vlajkovou loď v podobě iPhonu 14 Pro (Max), je Dynamic Island. Ten má tvar pilulky a nachází v horní části displeje, tudíž kompletně nahradil klasický výřez, který zůstal u klasických „čtrnáctek“. Dynamic Island se dokáže rozšiřovat a měnit svou velikost na základě toho, jakou aplikaci zrovna používáte a zobrazit speciální rozhraní pro rychlé ovládání nebo různá data. Očekává se, že by se měl Dynamic Island u „patnáctek“ dostat do všech modelů, čímž by došlo ke kompletnímu nahrazení výřezu. Fotogalerie iphone-14-dynamic-island-11 iphone-14-dynamic-island-10 iphone-14-dynamic-island-9 iphone-14-dynamic-island-8 iphone-14-dynamic-island-7 iphone-14-dynamic-island-6 iphone-14-dynamic-island-5 iphone-14-dynamic-island-4 iphone-14-dynamic-island-3 iphone-14-dynamic-island-2 Vstoupit do galerie

USB-C Již po dobu několika let se ve spojení s iPhony mluví o využití konektoru USB-C, který by měl kompletně nahradit zastaralý Lightning. To, že iPhony 15 (Pro) skutečně přijdou s USB-C, je prakticky zcela jasné, a to mimo jiné kvůli nařízení Evropské unie, která jeho zavedení vyžaduje a Apple potvrdil, že tomuto požadavku vyhoví. Je ale nutné zmínit, že se konektor USB-C bude u modelů 15 Pro (Max) a 15 (Plus) lišit, a to využitými standardy. Zatímco vrcholné modely by měly nabídnout podporu USB-C se standardy USB 3.2 a Thunderbolt 3, tak klasické „patnáctky" nabídnou pouze podporou standardu USB 2.0. Z toho vyplývá, že se bude rychlost přenosu výrazně lišit.