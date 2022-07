iPhone a USB-C: 5 důvodů, proč by jej měl Apple co nejdříve nasadit

iPhone a USB-C je téma, které se v posledních měsících, prakticky i letech, skloňuje snad ve všech pádech. Většina z nás už se nemůže dočkat, až Apple s USB-C u svých telefonů konečně přijde. Původně se spekulovalo o tom, že USB-C nabídne již iPhone 12 (Pro), bohužel jsme se ale nedočkali doposud a ještě minimálně několik měsíců se ani nedočkáme. S největší pravděpodobností totiž Apple nasadí USB-C až společně s iPhony 15 (Pro). Pojďme se v tomto článku společně podívat na to, proč by tak měl každopádně učinit co nejdříve. Mohlo by vás zajímat 5 věcí, ve kterých je USB-C lepší než Lightning iPhone Pavel Jelič 14. 6. 2022

Slabý výkon a pomalá rychlost Snad největším problémem stávajícího konektoru Lightning je jeho slabý výkon a pomalá rychlost. Jednoduše řečeno se dá Lightning srovnat se standardem USB 2.0, který byl představen v roce 2000. Co se tedy konkrétně týče výkonu, tak skrze USB-A – Lightning je možné přenášet maximálně 12 W, v případě rychlosti je to pak pouze 480 Mb/s. Jen pro srovnání, USB-C dokáže pracovat s výkonem až 100 W a nejnovější standard USB 4 dokáže přenášet data až rychlostí 40 Gb/s, což je oproti Lightningu několikanásobně více.

Ekologie Apple se v posledních letech čím dál tím více zabývá ekologií a redukcí své uhlíkové stopy. Ve svých zařízeních používá recyklované materiály, vyhýbá se využívání plastů a již od roku 2020 je stoprocentně uhlíkově neutrální s tím, že do roku 2030 budou také veškeré jeho produkty. Mezi jeden z posledních „ekologických" kroků patří odstranění nabíjecích adaptérů z balení iPhonů, což byl velmi kontroverzní krok. Osobně si však myslím, že kdyby Applu tolik záleželo na ekologii, již by dávno přešel na USB-C u všech svých zařízení. Aktuálně tak pro nabíjení rozdílných Apple produktů potřebujeme rozdílné kabelky a případně i adaptéry, takže Apple těží z toho, že si je uživatelé musí dokupovat.

Ostatní zařízení jej mají Jak už jsem zmínil na předchozí stránce, tak USB-C většina ostatních zařízení (nejen) od Applu již má. To znamená, že teoreticky by nám k nabití iPhonu, iPadu, Macu a dalšího příslušenství mohl skvěle posloužit jediný kabel a jediný výkonnější adaptér. Například u iPadů nasadil Apple konektor USB-C, jelikož by Lightning prostě a jednoduše omezující – a osobně si myslím, že je snad ze všech stran omezující i u iPhonů a všech ostatních zařízení. Jenže chápu, Apple se chce Lightning konektoru a příslušenství držet co nejdéle, jelikož má vlastní certifikaci Made for iPhone (MFi), za kterou od výrobců certifikovaného příslušenství inkasuje obrovské částky, o které s kompletním přechodem na USB-C přijde.

Připojení příslušenství Konektor USB-C je vyspělý, bude se využívat i v budoucnu a zkrátka a jednoduše zvládne naprosto vše, co jen může. Jediným kabelem tak můžeme zařízení s USB-C nabíjet, přenášet skrze něj data, obraz i zvuk. Stačí se jen podívat na MacBooky, u kterých ve většině případech využíváme tzv. huby. Lightning tohle ale bohužel neumí a snad ze všech stran je omezený, což už jsem zmínil na jedné s předchozích stránek u iPadů. Kdyby většina jablečných tabletů neměla USB-C, tak by se prakticky nejednalo o nic jiného než přerostlé iPhony – tak moc je USB-C důležité. Navíc k tomu, Apple se neustále snaží vylepšovat fotoaparáty u svých telefonů, čímž produkuje lepší fotografie a videa, které jsou však samozřejmě o dost větší. A přenášet obrovská data skrze Lightning je prostě a jednoduše utrpení hlavně v tomto ohledu.