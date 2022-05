5 způsobů, kterými se Apple stará o životní prostředí a redukuje svou uhlíkovou stopu

Apple je jedna z mála technologických společností, která se v posledních letech opravdu nesmírně snaží o to, aby byla ohleduplná k životnímu prostředí, a aby byla co možná nejvíce uhlíkově neutrální. Již od roku 2020 se Apple chlubí tím, že je uhlíkově neutrální a cílem do budoucna, konkrétně do roku 2030, je, aby byly uhlíkově neutrální také veškeré produkty od Applu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 způsobů, kterými se Apple stará o životní prostředí a snižuje uhlíkovou stopu.

Využívání obnovitelných zdrojů a materiálů

Alfou a omegou snížení uhlíkové stupy je využívání obnovitelných zdrojů a materiálů. Oproti ostatním společnostem Apple stará zařízení nešrotuje, namísto toho je nechává kompletně rozebrat, a poté skrze speciální programy recyklovat tak, aby vznikaly nazpátek čisté materiály, které je následně možné využít pro výrobu nových zařízení. Konkrétně Apple využívá například 100% recyklovaný wolfram v Taptic Engine, vyrábí produkty s prakticky nulovým odpadem, nevyužívá plastové fólie na baleních, využívá 100% recyklovaný hliník pro těla zařízení, 100% recyklované zlato, cín a další vzácné prvky, proužky antén jsou pak vyráběny z recyklovaných plastových láhví a mnoho dalšího.

Práce s čistou energií

Apple uvádí, že se 70 % jeho uhlíkové stopy vytváří při vyrábění zařízení. Postupně se jablečná společnost snaží, aby celý dodavatelský řetězec přešel na tzv. čistou energii, která vzniká díky vodě, větru či slunci. Od roku 2015 má Apple speciální program, který pomáhá výrobcům na čistou a obnovitelnou energii přejít. V roce 2021 došlo v dodavatelském řetězci k produkci celkově 18.3 milionu megawatt-hodin čisté energie, čímž došlo k výraznému omezení uhlíkové stopy. Konkrétně díky těmto opatřením vzniklo až o 14 milionů tun méně uhlíku. Aktuálně využívá až 213 dodavatelů Applu 100% čistou energii a do roku 2030 chce Apple dosáhnout toho, aby byl jeho dodavatelský řetězec 100% uhlíkově neutrální.

Balení iPhonů bez nabíjecích adaptérů

Před několika málo lety se Apple rozhodl pro vskutku kontroverzní rozhodnutí. Konkrétně přestal do balení jablečných telefonů přibalovat nabíjecí adaptéry. Odůvodnil to tím, že díky absenci nabíjecích adaptérů mohlo dojít ke zmenšení krabiček, ve kterých jsou iPhony zabaleny. Díky tomu je možné najednou přepravit o mnoho více jablečných telefonů. Navíc k tomu Apple uvedl, že většina uživatelů již doma nabíjecí adaptér má, tudíž není třeba životní prostředí ještě více nabíjecími adaptéry zatěžovat. Pokud chcete, nabíjecí adaptér si můžete k jablečnému telefonu dokoupit. I díky tomu mohou ceny jablečných telefonů už delší dobu zůstávat prakticky stejné.

Fotogalerie 18W_apple_usb-c_adapter Apple USB-C 20W adapter 1 Apple USB-C 20W adapter 2 Apple USB-C 20W adapter 3 +5 fotek 30w adapter apple 1 30w adapter apple 2 30w adapter apple 3 30w adapter Vstoupit do galerie

Zařízení využívají méně energie

Všeobecně ve světě chytrých telefonů, počítačů a dalších zařízení platilo, že čím větší výkon chcete dostat, tak tím více elektrické energie k tomu budete potřebovat. A stále se jedná o pravdu, tedy mimo Apple, který ukázal, že to jde i jinak. Apple konkrétně uvádí, že elektrická energie, kterou uživatelé využívají k nabíjení svých jablečných zařízení, tvoří až 22 % jeho kompletní uhlíkové stopy. To znamená, že se kalifornský gigant jednoduše musí snažit o to, aby jeho zařízení energie využívala co nejméně. Rozhodně se mu to daří, u jablečných počítačů například využitím čipů Apple Silicon, které jsou schopné dodat obrovský výkon se zachováním efektivity. Například aktuální Mac mini s M1 využívá až o 60 % méně energie než jeho předchozí generace s procesorem Intel. Takto to platí i u ostatních zařízení s vlastními čipy od Applu.

Vrácení zařízení a získání peněz zpět

Každá společnost, která produkuje zařízení, jednoduše musí mít vlastní recyklační program. To samozřejmě není nic zvláštního, problém je ale spíše v tom, jaké tyto recyklační programy jsou. Apple jej má zvládnutý na výbornou a jedincům nabízí možnost jednoduchého vrácení starého zařízení s tím, že následně může získat kredit k nákupu zařízení nového. Takto jsou spokojeni úplně všichni – uživatel získá peníze nazpátek, Apple pak staré zařízení využije k recyklaci a využití nového zařízení, čímž sníží náklady, hlavně však tímto dochází ke snížení nutnosti těžení nových materiálů, takže se také snižuje uhlíková stopa. Pravdou je, že v Česku tento program pro vrácení zařízení není úplně stejný jako v zahraničí, snad se ale jednoho dne dočkáme.