O prakticky veškerá zařízení se musíte určitým způsobem starat – a o to více to platí u takových strojů, které disponují baterií. Hardware zařízení se totiž postupem času a používáním opotřebovává, což znamená, že může ztratit své vlastnosti a začít fungovat hůře. Pokud se chcete o svůj Mac starat tak, aby vám vydržel co nejdéle, tak se vám bude hodit tento článek, ve kterém si ukážeme 7 tipů a triků pro prodloužení výdrže a životnosti jablečného počítače. Vrhněme se přímo na věc.

1 Instalujte aktualizace macOS 2 Využívejte Safari 3 Optimalizujte nastavení baterie 4 Zkontrolujte nejnáročnější aplikace 5 Vypněte podsvícení klávesnice 6 Deaktivujte Bluetooth při nečinnosti 7 Nenabíjejte iPhone přes Mac