MagSafe začnou oficiálně již brzy podporovat i Androidy

Exkluzivita Applu v podobě MagSafe nabíjení iPhonů bude již brzy ta tam. Wireless Power Consortium (WPC) sdružující více než 600 výrobců elektroniky, které se stará o správu a přijetí standardů bezdrátového nabíjení, totiž oficiálně oznámilo novou generaci jednotného bezdrátového nabíjecího standardu Qi. Ta nese název Qi2 a jednou z jejích hlavních novinek je to, že bude využívat stejnou magnetickou technologii jako Apple u svých iPhonů s MagSafe.

Wireless Power Consortium ve své oficiální tiskové zprávě uvedlo, že přijetím takzvaného Magnetic Power Profile založeném na magnetickém přichycení nabíječky k zádům nabíjeného zařízení docílí dokonalého sladění nabíjené elektroniky s nabíječkou, což ve výsledku přinese lepší energetickou účinnost a rychlejší nabíjení. Pokud se vám pak zdají tyto vlastnosti povědomé, respektive opsané přímo od Applu, pak vězte, že tomu tak je vlastně i oficiálně – vždyť Apple je jedním ze členů WPC a tedy takřka 100% rozšíření MagSafe posvětil. A aby taky ne, vždyť díky tomu budou právě jeho iPhony poměrně výrazně napřed před konkurencí a zároveň pro ně bude díky této novotě daleko větší množství magnetického příslušenství.

První smartphony a nabíječky podporující standard Qi2 mají dle tiskové zprávy WPC dorazit ke konci letoška, z čehož lze usuzovat, že by se této technologie mohly klidně dočkat i iPhony 15 (Pro). Je nicméně otázkou, co přesně by pro ně přinesla. Přesné technické specifikace totiž zatím známy nejsou a navíc je velmi pravděpodobné, že ani nebudou jednotné – respektive budou jednotné v maximální rychlosti, respektive příkonu, avšak jakou podporu výrobci nasadí, to už bude jen a jen na nich, jak je tomu i nyní. Jinými slovy, bude-li Qi2 podporovat například 100W bezdrátové nabíjení díky lepší energetické účinnosti, Apple či kterýkoliv jiný výrobce, který Qi2 přijme, může i nadále své nabíjení omezovat třeba jen na polovinu či čtvrtinu ve snaze zachovat životnost baterie na co nejlepších hodnotách. Minimálně u androidích výrobců se nicméně dá očekávat, že půjdou v tomto směru jako již tradičně na úplnou hranu, aby byli opět v něčem „nej“.