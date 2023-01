iPhone 15 (Pro) datum představení údajně uniklo na internet

Přestože je představení iPhonů 15 (Pro) ještě daleko, Apple o něm má již evidentně alespoň předběžně jasno. Vyplývá to alespoň z tvrzení analytika Jeffa Pua, který se v minulosti ukázal jakožto jeden z nejpřesnějších zdrojů ze světa Applu vůbec. Tentokrát se mu podařilo zjistit konkrétně předpokládané datum startu prodejů, předobjednávek a taktéž představení.

Zdroje analytika tvrdí konkrétně to, že prodej iPhonů 15 (Pro) a dalších zářijových novinek je v tuto chvíli v harmonogramu Applu nastaven na 22. září, přičemž start předobjednávek na iPhony proběhne o týden dříve – tedy v pátek 15. září. Co se pak týče představení telefonů jako takových, to by mělo proběhnout buď v úterý 12., nebo ve středu 13. září. Oproti loňsku tedy hodlá Apple jak prodeje, tak představení o zhruba týden pozdržet, což by mohlo znamenat, že buď neočekává přespříliš velkou poptávku související s blížícím se úpadkem celého mobilního trhu kvůli současné situaci ve světě, nebo si je naopak natolik jistý tím, že s výrobou a následným dodáváním novinek nebudou před Vánoci problémy tak jako tomu bylo nyní, že si zkrátka nepotřebuje dát týdenní rezervu.

Ačkoliv jsou zdroje výše zmíněného analytika velmi přesné a je navíc velmi pravděpodobné, že má Apple již letošek „nalajnovaný“ poměrně dlouho, je třeba jedním dechem dodat, že výše uvedená data je třeba brát s určitým nadhledem. Ne, že bychom jim vzhledem ke zdroji, ze kterého pochází, nevěřili, ale je třeba brát v úvahu fakt, že situace ve světě se neustále mění a není vyloučeno, že pokud se v Číně ještě více rozmůže onemocnění COVID-19, které v ní dělá v současnosti pořádné problémy, můžou tamní fabriky na iPhony zavřít své výrobní linky a tím přimět Apple k přehodnocení jeho dlouho dopředu naplánovaných záměrů. Jakožto fanoušci Applu nicméně doufáme, že k tomu nedojde.