Apple Watch Ultra 2 dorazí příští rok a nabídnou vymodlená vylepšení

Když Apple loni v září představil světu Apple Watch Ultra, kromě nadšených reakcí se setkal i s kritikou za to, že toho hodinky vlastně až tolik zajímavého oproti klasickým modelům nenabízí. Jak se však zdá, tyto výtky se vzal k srdci a druhou generaci modelu Ultra vyvíjí v o poznání zajímavější formě. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Jeffa Pu.

Zdroje výše zmíněného analytika zjistily konkrétně to, že má Apple v plánu představit druhou generaci Apple Watch Ultra na podzim roku 2024 a to s několika zásadními vylepšeními. Tím prvním je samozřejmě výkonnější procesor, díky kterému budou hodinky schopné fungovat bez problému s plnou podporou softwarových aktualizací dalších mnoho let. Uživatelé se ale mohou těšit i na výměnu displeje, kdy dosavadní OLED vystřídá micro LED. Ten nabídne ještě lepší zobrazovací schopnosti, ale hlavně pak výrazně nižší energetickou spotřebu, což ve výsledku hodinkám přinese zlepšení výdrže baterie. Právě výdrž by se pak mohla dostat na o poznání zajímavější hodnoty i díky novému procesoru a řadě dalších komponentů vyvinutých s důrazem na úspornost. A konečně, displej se zvětší z nynějších 1,93“ na 2,1“, byť pravděpodobně „jen“ díky zúžení rámečků kolem něj. Právě rámečky jsou totiž u první generace modelu Ultra relativně široké a je tedy jasné, že prostor na zlepšení je zde obrovský. Apple se navíc do redesignu Watch pouští jen sporadicky a proto by bylo extrémně překvapivé, kdyby se druhou generaci Apple Watch Ultra rozhodl hned vizuálně přepracovat.

Fotogalerie Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 3 Apple Watch Ultra nahled LsA 4 Apple Watch Ultra nahled LsA 5 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 9 Apple Watch Ultra nahled LsA 10 Apple Watch Ultra nahled LsA 11 Apple Watch Ultra nahled LsA 12 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Apple Watch Ultra nahled LsA 15 Apple Watch Ultra nahled LsA 16 Apple Watch Ultra nahled LsA 17 Apple Watch Ultra nahled LsA 18 Apple Watch Ultra nahled LsA 19 Apple Watch Ultra nahled LsA 20 Apple Watch Ultra nahled LsA 21 Apple Watch Ultra nahled LsA 22 Apple Watch Ultra nahled LsA 23 Apple Watch Ultra nahled LsA 24 Apple Watch Ultra nahled LsA 25 Apple Watch Ultra nahled LsA 26 Apple Watch Ultra nahled LsA 27 Apple Watch Ultra nahled LsA 28 Apple Watch Ultra nahled LsA 29 Apple Watch Ultra nahled LsA 30 Apple Watch Ultra nahled LsA 31 Apple Watch Ultra nahled LsA 32 Apple Watch Ultra nahled LsA 33 Apple Watch Ultra nahled LsA 34 Apple Watch Ultra nahled LsA 35 Apple Watch Ultra nahled LsA 36 Apple Watch Ultra recenze Apple Watch Ultra Vstoupit do galerie

Co se pak týče dalších upgradů pro Apple Watch Ultra, ty jsou už spíš v rovině poměrně velkých spekulací. Dočkat bychom se totiž údajně konečně mohli senzoru pro měření hladiny cukru v krvi či senzoru pro měření krevního tlaku. Tyto senzory by nicméně nebyly exkluzivní jen pro model Ultra, ale dorazily by i do klasického modelu Series. Apple Watch Ultra totiž nejsou vnímány coby nejvyšší řada Apple Watch, ale jako model cílící na uživatele vyžadující odolnost – a přesně této ideje se má Apple držet i do budoucna.

Apple Watch Ultra lze zakoupit zde