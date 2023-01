Jaký bude hardwarový jablečný rok 2023 dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 47. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2023 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska hardware.

Jirka

Rád bych napsal, že má očekávání od jablečného hardwarového roku 2023 jsou obrovská, ale pravda je upřímně zcela opačná. Myslím si totiž, že Apple z velké části naváže na letošní nudu a moc vyloženě zajímavých produktů světu nepředstaví. Ten možná nejzajímavější ve formě chytrých brýlí či AR/VR headsetu přinese zřejmě hned první či druhé čtvrtletí, ale zcela upřímně, nejsem si úplně jistý, jestli je právě tento produkt něčím, z čeho si svět sedne na zadek a bude z něj žít další spoustu let. Nechápejte mě prosím zle, sám jsem na tuto novou hračku zvědavý. Jen si zkrátka nemyslím, že to bude typově produkt vnímatelný jako třeba iPhone, Apple Watch či AirPody – tedy jinými slovy nepůjde o hit, ale spíš o okrajovou záležitost, jakou jsou třeba high-endové MacBooky. Co se pak týče dalších produktů, iPady budou dle mého stejně nudné jako loni, Macy snad až na nový Mac Pro taky zřejmě nezaujmou, od Apple Watch jsem se za poslední roky už tak nějak naučil nečekat radši nic, protože u nich Apple vlastně ani nic nového nenasazuje, s AirPody příliš nepočítám vzhledem k aktuálnosti základní a Pro řady a nezajímavosti Max verze a u iPhonů si taky úplně nejsem jist, jak moc se těšit. Základní „patnáctky“ budou dle mého opět dost nudné, stejně jako tomu je u iPhonů 14, a řada 15 Pro/Ultra bude pravděpodobně vsázet primárně na nový design a nic moc navíc. Vždyť přesně tak se choval Apple i u starších modelů, kterými „odšpuntoval“ novou designovou tříletku. Snad se ale pletu a Apple vyrukuje s něčím, čím mě doslova posadí na zadek a já si po letech opět koupím jeho hardware vyloženě s chutí.

Roman

Trend který Apple nastolil v uplynulých letech mi až doposud nevadil a pomalý vývoj produktů, kde v podstatě nemělo cenu přecházet z jedné generace na druhou jsem vnímal jako logický krok v době, kdy nebylo nic revolučního s čím by se mohl Apple vytasit. Ovšem všeho moc škodí a když jsem poslední měsíce četl informace o tom, že iPhone 15 nabídne v podstatě opět pouze velmi malá a dílčí vylepšení a stejně na tom mají být Apple Watch, jsem celkem zklamaný. Věřím, že co se mě osobně týká, tak jediný produkt po kterém příští rok sáhnu bude nová generace klasických AirPods, protože AirPods Pro mi příliš nesedí a nový iPhone a to jen kvůli tomu, že jej už roky měním rok co rok zejména kvůli LsA. Jinak se zcela upřímně příliš na nic extra netěším a jediné, co by mě donutila sáhnout po dalším produktu by byl iMac „Pro“ s designem XDR Display Pro a to jen z toho důvodu, aby mi to na stole lépe ladilo než nyní s klasickým 27″ iMacem.

Adam

Virtuální a rozšířenou realitu skloňujeme s ohledem na Apple ve všech možných pádech, faktem ale zůstává, že i když je to zajímavé, je to tak všechno. Možná dokud nám Apple neukáže, jak s zařízením pro konzumaci AR/VR obsahu pracovat, prostě budeme tápat. Jisté je, že ať už Apple představí jakékoli zařízení na konzumaci nějaké reality, pravděpodobně mě to nechá chladným. Co ale netrpělivě vyhlížím, je skládací telefon. Apple v tomto segmentu ztrácí půdu pod nohama. Je zde sice Samsung, jako jasný lídr trhu s ohebnými telefony, ale čínští výrobci ukazují, že to umí také. Ty možná ale nebudou takovým impulzem, jako to, že příští rok má přijít první ohebné zařízení Googlu, což by mohlo mnohé změnit. Nejen že Samsung dostane plnohodnotnou konkurenci, ale Apple by se mohl konečně probrat a pochopit, že tento segment jen tak nezemře, ba naopak bude určovat trendy. Kam jinam totiž posunout aktuální mobilní telefony? I pokud je rozšíříme právě nějakým AR/VR zařízením, iPhony budou pořád vypadat stejně a umět to stejné (s evolučními vylepšeními samozřejmě). Právě ohebný telefon je pak to zařízení, které bude nové a lákavé, protože spojí dva světy – telefony a tablety. A že segment tabletů zemře? Klidně ať si zemře. Sám Apple ukazuje, že v něm není kam se posunout. iPady Pro dostaly letos jen M2 čip, ale pořád to je to samé, iPad 10. generace budí spíše výsměch, než údiv. Upřímně tedy doufám, že Apple už prozře, a v roce 2023 konečně představí svůj skládací iDesk. Je to to nejvíc, co od něho očekávám, víc než nové MacBooky i iPhony 15.

Jan

Dle spekulací může být rok 2023 opravdu zajímavým. Nejvíce se hovoří o náhlavní AR/VR soupravě, která by mohla dorazit údajně už na jaře. V současné době se o ní mnoho neví a veškeré zdroje se v podstatě shodují pouze na tom, že cenovka bude velmi vysoká. Nechme se tedy překvapit. Osobně jsem velmi zvědav, zda se setkáme s novým iPhonem SE, neboť dle „povídaček“ má Apple ukázat iPhone SE 4 s designem iPhonu XR. Pokud se tak stane, slibuji si od něj čip A15 Bionic, vylepšení fotoaparátu a přítomnost 5G. Velké modlitby, ostatně jako každý rok, ovšem směřují k Apple Watch. Asi nepředpokládám, že bychom se dočkaly Apple Watch Ultra 2. Chtěl bych ale vylepšení těch klasických. Zkrátka něco nového, neboť poslední roky jsou jablečné hodinky v mých očích opravdovou bídou. Vždyť Apple Watch Series 8 mají stejný čip jako Apple Watch Series 6. Stejný čip mimochodem tepe taktéž v Apple Watch Ultra. Taktéž by se mi zamlouvalo, kdyby Apple přišel s novým 12″ MacBookem. Pár spekulací v posledním roku bylo, ale tento krok hodnotím jako velmi nepravděpodobným. Největší přání? Rozhodně více informací o Apple Car. Projekt Titan, chcete-li, je totiž trošku jako Yeti. Všichni o něm ví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Okolo Apple Car se toho napsalo už dost a bylo by fajn, kdyby se Apple konečně vytasil s něčím konkrétním.

Amaya

Přestože o Applu píši již řadu let a představování nových produktů je tak pro mě spíše pracovní – byť příjemnou – záležitostí než uživatelským zážitkem, na hardwarové novinky roku 2023 se těším. Pokud se totiž potvrdí alespoň některé ze souvisejících spekulací a dohadů, mohl by být jablečný hardwarový rok 2023 velmi zajímavý. Kromě nových smartphonů, počítačů, tabletů a hodinek by se tím pádem mohl Apple vytasit třeba s dlouho očekávaným headsetem pro virtuální a/nebo smíšenou realitu. Zajímavý by mohl být i případný iPhone SE 4. generace, iPhone 15 Ultra, nové MacBooky Pro nebo třeba druhá generace Apple Watch Ultra. Osobně bych uvítala i výraznější změny a vylepšení, co se týče další generace základního iPadu – obávám se ale, že v tomto směru půjde Apple vyšlapanou cestou minimálních změn a zvýšení ceny. Apple Watch Series 4, které jsem si pořídila krátce po jejich uvedení, mi pomalu ale jistě dosluhují. Dodnes si ale pamatuji nadšení, které ve mě vyvolaly – a pokud si vybavíte naši tehdejší recenzi, uvidíte, že jsem rozhodně nebyla jediná. Bylo by skvělé, kdyby se Applu v roce 2023 podařilo uvést na trhu novou generaci Apple Watch, která vyvolá přinejmenším stejné nadšení.

Pavel

Velmi rád bych tento odstavec o chystaném jablečném roku 2023 uvedl tak, že se na něj nesmírně těším, bohužel to ale neudělám, jelikož k tomu prostě nemám důvod – už pár let. Doby, kdy jsem se těšil na každý další nový rok jen proto, jelikož jsem čekal, s čím vlastně Apple přijde, jsou zkrátka pryč. Rozhodně to ale neberu jako nějaký nešvar. Aktuálně jsme totiž svým způsobem ve fázi, kdy jablečná společnost udělala většinu velkých hardwarových skoků v loňských letech, z nichž tou největší byl rozhodně vydařený přechod na Apple Silicon. I přesto se ale v roce 2023 dočkáme pár hardwarových novinek, které dle mého budou stát alespoň trošku za to. Řeč je hlavně o příchodu USB-C na iPhone a zároveň jsem zvědavý, zdali Apple opět změní značení a „patnáctka“ přijde s novým vrcholným modelem Ultra, který by navázal na Apple Watch. Jinak se také těším na nové Macy, a to konkrétně hlavně na představení Macu Pro s Apple Silicon, na který čekáme už dlouhou dobu, a také na iMac Pro či ještě výkonnější MacBooky Pro. Všeobecně mě v posledních letech zajímají prakticky jen Apple počítače a jedná se o jediný produkt, který osobně často obměňuju. Co se iPhonu týče, tak stále vlastním XS, a Apple Watch mám Series 4 – a ty nemám potřebu měnit. Hodně se mluví také o AR/VR brýlích od Applu, ty mě ale osobně vůbec nezajímají, jelikož všeobecně tomuto odvětví nijak nefandím, a myslím si, že se jich v roce 2023 nedočkáme.

Vratislav

Abych pravdu řekl, na rok 2023 se z hlediska hardwaru zase příliš netěším. Jak už ostatně bylo zmíněno, v mých očích důležité změny už totiž přišly v předcházejících letech. Na mysli mám zejména přechod z procesorů Intel na vlastní řešení Apple Silicon, díky čemuž se jablečné společnosti podařilo výrazně vylepšit Macy jako takové. Nyní už je pouze otázkou, jak s tímto vývojem gigant naloží a co nám přinese letos. Žádné zásadní změny ale upřímně nečekám a naopak věřím, že na to pravé ořechové si ještě chvíli musíme počkat. Delší dobu se mluví o přechodu na 3nm výrobní proces. Ten je ale prozatím v nedohlednu. Co máme naopak na dosah ruky a co považuji za jeden z nejdůležitějších produktů pro rok 2023, je nový iPhone SE 4. generace. Samozřejmě je otázkou, zda se vůbec dočkáme jeho představení, ale podle dosavadních spekulací se máme na co těšit. Apple by konečně mohl zapomenout na dnes již dávno zastaralý design iPhonu 8 a modelu SE konečně dopřát to, co si zaslouží – displej přes celý přední panel v kombinaci s výřezem. I kdyby byl telefon bez Face ID a nabízel Touch ID v bočním tlačítko, rozhodně by si tak parádně polepšil. Když k tomu totiž ještě přidáme filozofii řady SE – tedy prvotřídní výkon ve starším těle a s nižší cenou, mohlo by se jednat o zajímavý trhák.