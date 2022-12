Jaký byl hardwarový jablečný rok 2022 dle redakce LsA

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, což znamená jediné – nastává nejideálnější čas na různé rekapitulace a shrnutí uplynulých měsíců. O jedno takové shrnutí jsme se postarali i my v redakci Letem světem Applem v následujících řádcích. Každý z redakce v nich totiž prozradil své dojmy a postřehy z jablečného světa roku 2022 z hlediska hardware. Pojďte se tedy podívat, jak uplynulý rok hodnotí na jeho samém konci tým Letem světem Applem.

Jirka

Zcela na rovinu musím říci, že pro mě osobně byl hardwarový rok 2022 v podání Applu suverénně nejslabším rokem, který za mé šestileté působení na Letem světem Applem pamatuji. Produkty, které letos kalifornský gigant ukázal, mi snad až na výjimky v podobě iPhonů 14 Pro a MacBooků Air M2 přišly vyloženě slabé a zcela upřímně řečeno, ani před chvílí uvedenou dvojici nepovažuji za nějaké terno. Kdybych však měl odpovědět na otázku, proč tak letošek vlastně vnímám, odpověď by se mi hledala poměrně těžce. Nemyslím si totiž, že by byl za vše zodpovědný jen jeden jmenovatel, ale jsem spíš toho názoru, že se jedná o soubor celé řady faktorů, které učinili z novinek skutečně nezajímavou podívanou. Těmi nejvýraznějšími faktory jsou bezesporu minimální inovace, potažmo mnohdy pouhé recyklace roky zajetých produktů, dále pak rozhodně vyšší cena (která mi přijde třeba zrovna u Airů M2 vzhledem k datu jejich představení prostě neopodstatněná) a do jisté míry asi i fakt, že si lidé nyní váží svých peněz tak nějak více a tudíž za ně požadují minimálně vnitřně víc vylepšení, než která jim stačila v předešlých letech. Když k tomu všemu navíc přičtu extrémní čekací doby na řadu produktů v čele s iPhony 14 Pro, Apple Watch Ultra a vlastně i Macy Studio, Studio Displayi a MacBooky Air, přijde mi, že letošek Apple zkrátka nedokázal ukočírovat ani zdaleka tak dobře, jak se mu to povedlo třeba v roce 2020 při nástupu pandemie COVID-19. Tehdy byla dle mého možná ještě horší situace, jelikož vývoj produktů byl tvrdě zasažen celosvětovými restrikcemi, ale stejně se podařily dokončit skutečně velké věci jako například výrazný redesign iPhonů či odhalení čipů Apple Silicon. Podtrženo, sečteno – letošek beru pohledem hardwaru jako velké zklamání a doufám, že na tyto řádky nebudu muset navázat v příštím roce.

Roman

Pro mě osobně byl letošní rok celkem nudný. Možná je to tím, že vše, co potřebuju nebo po čem jsem toužil mám. Na druhou stranu, letos skutečně nebylo příliš z čeho vybírat a vlastně jediná novinka, kterou jsem si koupil je iPhone 14 Pro. Ten je sice super a jsem s ním nadmíru spokojený, ovšem je to skutečně jediný produkt, který mi od Applu letos přistál doma. Přitom už roky čekám na nějaké ty zajímavé maličkosti, jako je nová Magic Mouse, nová Magic Keyboard a nebo třeba čtvrtá generace klasických AirPods. Dlouhodobě mi u Applu chybí blbosti, maličkosti, kterými si člověk může udělat radost. Nějaké zajímavé obaly, příslušenství, zkrátka něco, co si za pár stovek nebo tisíc koupíte a potěší vás to i když vám to nijak zásadně nezmění život. Za mě byl letošní rok poměrně nuda a ukázal, že Apple zkrátka němá aktuálně co přinést a není to problém pouze Applu, ale celého odvětví. To nejrevolučnější, co Apple za poslední roky představil jsou vlastní procesory a i když je to skutečná revoluce, tka ji dokáže ocenit jen ten, kdo skutečně využívá výkon procesoru při své práci. Pro nás ostatní je to jen něco, co je sice cool, ale prakticky žádný přínos v rychlosti nemáme šanci pocítit. Ostatní věci se pak vyvíjejí poměrně pomalu a není nic, co by přineslo opravdovou revoluci a pocítil to každý z nás. Na druhou strnau musím říct, že iPhone 14 Pro miluju a je to pro mě skutečně zábavný produkt, který mi umožňuje dělat fotky, jako nikdy předtím.

Adam

Vyjma běžné evoluce, které jsme se dočkali napříč celý portfoliem, nám Apple představil i zcela nové produkty. Máme zde tedy Mac Studio, Studio Display a Apple Watch Ultra. Ač ale může cokoli s přídomkem Studio vypadat lákavě, cena těchto produktů je prostě příliš vysoká. O bestseller se tedy zcela jistě nejedná, i když je fajn vidět, že Apple pořád umí přijít s něčím novým. V oblasti desktopu ale stejně vyhlížíme hlavně Mac Pro, a to jen čistě ze zvědavosti, protože si jej stejně nikdo nekoupíme. U Apple Watch Ultra musím přiznat, že mě potěšily. Apple konečně u svých chytrých hodinek vykročil jiným směrem, a to i z pohledu designu, kdy stávající Série jsou prostě a jednoduše okoukané. Ultry nemusí tedy oslovit jen náročné sportovce, ale každého, kdo chce Apple Watch s jiným designem. Body Applu dávám i za redesign MacBooku Air, který dostal nový moderní vzhled po vzoru 14 a 16“ MacBooků Pro. Strhávám je ale za iPady, což je neskutečná nuda i s ohledem na 10. generaci základního modelu a iPhony. Jasně, máme zde Dynamic Island, ale upřímně řečeno to zas taková pecka není. Základní řada je jednoznačným zklamáním ve všech ohledech. Rok 2022 nebyl vyloženě špatný, určitě ale nebyl ani takový, který si budeme v budoucnu pamatovat.

Vratislav

V letošním roce mě dokázal Apple potěšit představením přepracovaného MacBooku Air s čipem M2. V tomto ohledu mám na mysli dlouho očekávanou změnu designu, která byla dle mého názoru už zkrátka nutná. Cupertinský gigant se ale vydal správným směrem, kdy vsadil na to, co prostě funguje. U laptopu se jednoduše nechal inspirovat MacBookem Pro (2021) a stejně tak implementoval i notch, který slouží pro FaceTime HD kameru s rozlišením 1080p. U toho ale mé nadšení víceméně končí. Když se totiž zaměřím na funkčnost samotného produktu, u toho už to tak šťastné není. Výtku bych měl k ne úplně dokonalému chlazení v zátěži a pomalejšímu SSD úložišti. Co se pak týče dalších letos představených produktů, ty vnímám jen jako přirozenou evoluci. Nic zásadního se v mých očích zase tak neudálo. Pozornost si dokázal získat akorát Dynamic Island u iPhonu 14 Pro a Mac Studio, ale to spíše ze zvědavosti jablíčkářů. Samotný iPhone 14 je stejně tak spíše zklamáním, až to vypadá, že ani Apple sám neví, kam by se chtěl posouvat. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že není možné každým rokem přinášet revoluční změny.

Jan

Hardwarový rok Applu bude každý hodnotit zřejmě z takového hlediska, co je mu nejbližší. Za sebe tedy mohu pochválit Apple Watch Ultra, které na mě udělaly opravdu obrovský dojem, a to převážně díky velikosti displeje a výdrži baterie. Dále nelze nepochválit nové AirPods Pro, které za tři roky ušly opravdu kus cesty. Mých „top 3“ pak uzavírá iPad Air 5 s čipem M1, který výkonem poslouží ještě dlouhé roky. V mých očích ale tím „to zajímavé“ končí. Zklamán jsem z Apple Watch Series 8, které v podstatě nabídly detekci autonehod a zdravotní nástroj pro měření ovulace. Naprosto v rozpacích jsem ale z nepořádku, který Apple udělal okolo čipu A15 Bionic. Že jej nasadil do iPhonů 14 asi nevidím jako problém. Jde o stále dostatečně výkonný čip. Ale v iPhonech 14 není stejný čip jako ten v loňské řadě. Máme zde o jedno GPU jádro navíc. A aby toho nebylo málo, A15 Bionic je k nalezení taktéž v nových Apple TV 4K (2022). V tomto případě má ale o 1 jádro CPU méně. Máme tedy tři produkty s čipem A15 Bionic, které se liší výkonem a moc nevím, jak člověku, jenž se v tech prostředí příliš nepohybuje, něco takového vysvětlit. Přitom by stačilo čipy jinak pojmenovat a třeba by i na iPhone 14 nebyla tak velká kritika. Již v minulosti jsme viděli, že Apple vydal čipy typu A12Z, A10X apod. Jablečná společnost dle mého trochu zaspala a mohla vytěžit víc. Takto je v hardwarové výbavě akorát zmatek.

Amaya

Hardwarový jablečný rok 2022 přinesl poměrně dost novinek. V některých případech se jednalo o tradiční aktualizace stávajících modelů, přibyly ale také například úplné novinky v podobě Apple Watch Ultra nebo třeba Mac Studio. Vylepšení po stránce výkonu, nových funkcí, a v některých případech také designu je zajisté chvályhodné, zároveň ale musím přiznat, že ve mě žádná z novinek nevyvolala vyloženě „wow efekt“. Pokud bych si měla vybrat, kterými z letošních novinek nahradím své stávající produkty, s největší pravděpodobností bych sáhla po novém MacBooku Air s čipem M2 a nových Apple Watch Ultra, které mě zaujaly jak svým designem, tak i výkonem a dalšími vlastnostmi. Z letošních iPhonů jsem podobně jako kolegové spíše rozpačitá, desátá generace základního iPadu pro mě byla podobně jako třeba Apple Watch Series 8 spíše zklamáním. Obecně mi ale inovace Apple hardwaru v letošním roce přišly spíše minimální a z mého pohledu převažovala spíše nutná evoluce. Na druhou stranu je pochopitelné, že jednoduše není možné dělat každý rok hardwarovou revoluci. Nechme se tedy překvapit, s čím se Apple vytasí příští rok.

Pavel

Asi se všichni nezávisle na sobě shodneme na tom, že byl letošní jablečný rok z hlediska hardwaru poněkud nudný. Ano, sice jsme se dočkali představení několika skvělých produktů, ani u jednoho z nich jsem si ale neřekl, že ho nutně musím mít, popřípadě že bych ho chtěl mít jako první. Nejzajímavějším letošním novým produktem je dle mého názoru přepracovaný MacBook Air M2, který jsem osobně recenzoval a několik týdnů testoval. Skutečně se jedná o skvělé zařízení, avšak po boku MacBooku Air M1 po něm příliš jablíčkářů zkrátka nesáhne – a může být sebelepší. Co se týče nových iPhonů, tak o klasické verzi se snad ani nemusíme bavit, jelikož ani není o čem. Modely s označením Pro pak sice nabízí pár změn, třeba always-on nebo lepší fotoaparát, opět jsem z těchto novinek ale nebyl odvařený tak, jako v některých minulých letech. Oproti nejnovějším „čtrnáctkám“ mi tak přijde zajímavější druhá generace AirPods Pro, na kterou jsme čekali několik dlouhých měsíců – a vyplatilo se. I když je na první pohled druhá generace velmi podobná té první, tak z hlediska funkčnosti a zvuku sluchátek se toho změnilo opravdu mnoho. Kdybych aktuálně nevlastnil AirPods Pro první generace, tak by právě jejich druhá generace byla produktem, který bych si letos milerád koupil. V mém případě to ale nedává smysl. U Apple Watch pak stále čekám na verzi, která by mě donutila přejít z mých milovaných Series 4, pořád to ale necítím. Nové jablečné hodinky s označením Ultra jsou sice parádní, na mě však až zbytečně moc naddimenzované. Abych cítil nutnost přechodu, musel by Apple představit nějaký hybrid mezi modelem Series a Ultra, tehdy by mi to dávalo smysl. Z hlediska Series 8 a SE 2 opět nuda a zajímavá je snad jen detekce dopravní nehody. Podtrženo sečteno, letos mě zaujaly snad jen nové AirPods Pro a minimálně MacBook Air M2 a iPhone 14 Pro (Max), na zbytek bych si asi ani nevzpomněl.