Apple se chystá zlevnit iPhony! První na řadě jsou iPhony 15

Sen mnoha jablíčkářů se blíží! Tvrdí to alespoň zdroje portálu MacWorld, dle kterých má kalifornský gigant v plánu již poměrně brzy zlevnit své iPhony. Důvod je přitom naprosto jednoduchý – mizerné prodeje jednoho z iPhonů 14.

Řeč je konkrétně o iPhonech 14 Plus, které svět absolutně nezaujaly a podle dostupných informací jsou jejich prodeje dokonce výrazně nižší, než co předpovídaly ty nejnegativnější prognózy, které si Apple nechal před startem prodejů vypracovat. Jelikož však není možné, aby tuto řadu pro příští rok ve formě modelů 15 Plus zařízl, jelikož má vydávání produktů naplánované dlouhé roky dopředu a pokud by plán nedodržel, znamenalo by to pro něj velkou finanční ztrátu, nezbývá mu pro příští rok nic jiného než cenu iPhonu 15 Plus nastavit výrazně níž než cenu nynějšího iPhonu 14 Plus. A s tím souvisí fakt, že snížena musí být zákonitě i cena 6,1“ iPhonu 15, aby byl mezi větším a menším modelem i nadále dostatečný cenový rozestup.

Fotogalerie iPhone 14 Plus LsA 2 iPhone 14 Plus LsA 3 iPhone 14 Plus LsA 4 iPhone 14 Plus LsA 5 iPhone 14 Plus LsA 6 iPhone 14 Plus LsA 7 iPhone 14 Plus LsA 8 iPhone 14 Plus LsA 9 iPhone 14 Plus LsA 10 iPhone 14 Plus LsA 11 iPhone 14 Plus LsA 12 iPhone 14 Plus LsA 13 iPhone 14 Plus LsA 14 iPhone 14 Plus LsA 15 iPhone 14 Plus LsA 16 iPhone 14 Plus LsA 17 iPhone 14 Plus LsA 18 iPhone 14 Plus LsA 19 iPhone 14 Plus LsA 20 iPhone 14 Plus LsA 21 iPhone 14 Plus LsA 22 iPhone 14 Plus LsA 23 iPhone 14 Plus LsA 24 iPhone 14 Plus LsA 25 1520_794_iPhone_14_Plus Vstoupit do galerie

Ačkoliv zdroje výše zmíněného portálu ohledně snížení ceny hovoří spíše v obecných částkách, jsou přesvědčeny o tom, že se dá očekávat snížení ceny o zhruba 2300 až 2500 Kč oproti letošní generaci základních iPhonů a to jak u 6,1“, tak u 6,7“ modelu. Na potvrzení těchto informací a konkretizaci cen si nicméně budeme muset ještě chvíli počkat, než uniknou další nové informace.