Recenze iPhone 14 Plus: Macek s řadou kladů i záporů

Recenze iPhone 14 Plus mi upřímně řečeno dala zabrat snad nejvíce ze všech recenzí iPhonů za poslední roky. Nikoliv však proto, že bych si s telefonem po těch letech, co se psaní věnuji, nevěděl rady, ale spíš proto, že jsem se na tomto do jisté míry zvláštním, ze všech stran kritizovaném telefonu snažil objevit jak to, co vyvolává kritiku, tak i to, čím by se proti ní dalo bojovat. Háček byl však v tom, že kritiky se na řadu 14 Plus valí ze všech stran opravdu dost a člověk si tedy musí udržovat od všech těchto “nářků” odstup. Na to, jak se mi to povedlo, se můžete podívat v následujících řádcích. Po dvou týdnech testování a každodenního připisování poznámek jsem totiž konečně napsal u této recenze závěrečnou tečku a tím svůj názor na iPhone 14 Plus ucelil. Jaký tedy je?

Design je starý známý a přesto jiný

Stará známá klasika s nádechem novoty. Tak přesně tento oxymoron podle mého nový iPhone 14 Plus popisuje nejlépe. Jedná se totiž víceméně o tentýž telefon, který známe z loňska a do jisté míry i předloňska, avšak v o poznání větších rozměrech. Jen pro zajímavost, rozměry “Pluska” jsou 160,8 x 78,1 x 7,80 milimetrů a to při 203 gramech, což není rozhodně málo. Právě rozměry jsou pak samozřejmě tou novotou, o které jsem hovořil výše. Telefon totiž působí v ruce skutečně “nově” v tom slovasmyslu, že z něj má člověk zkrátka úplně jiný pocit než ze stejně velkých iPhonů Pro Max. Právě to mě upřímně dost překvapilo, jelikož jsem tak nějak po roce používání iPhonu 13 Pro Max čekal, že budu mít ze “čtrnáctky” tentýž pocit. iPhone 14 Plus však působí dle mého zřejmě vzhledem k použitým materiálům, trochu jinému vyvážení a menšímu fotomodulu tak nějak kompaktněji a co víc, i štíhleji a to i přesto, že je oproti modelu 13 Pro Max ve skutečnosti tlustší. 35 gramů, které má model 14 Plus k dobru, tedy evidentně dělají své.

Letošní základní “čtrnáctky” si můžete koupit v modré, fialové, červené, temně inkoustové a hvězdně bílé, přičemž nám byla do redakce zapůjčena konkrétně temně inkoustová. Ta je opravdu hezká a telefon opticky zmenšuje, ale jak už jsem psal v prvních dojmech z telefonu, naprosto extrémním způsobem na ní ulpívají otisky prstů, šmouhy či jiné nečistoty, takže si ve výsledku holý telefon člověk moc neužije a raději jej co nejdřív po koupi schová do krytu. Upřímně, je to celkem škoda. Kdyby zde Apple vsadil na matná záda či jen lesklá záda potáhl nějakým “antimatlacím” povlakem, problém by tím vyřešil a milovníky používání telefonů bez krytů tím logicky potěšil. Nedá se však holt nic dělat, stejně jako se nedá dělat třeba s poměrně divným zaříznutím zelené, ale hlavně pak růžové barevné varianty, která se mezi ženami těšila loni extrémní oblibě.

Displej jako hlavní přednost, ale i bolístka

Když Apple na Keynote iPhone 14 Plus představil, musel jsem se upřímně řečeno nad některými jeho hláškami dost pousmát. Do letošního roku jsem totiž opravdu nevěděl, že se na větší displej vejde více obsahu a jsem moc rád, že mi v tomto směru udělal Apple konečně po 26 letech mého života jasno. Po dvou týdnech testování telefonu ale už tak nějak chápu, co tím chtěl básník, byť trochu neohrabaně, říci. 6,7” Super Retina XDR je totiž opravdu působivá a přestože se specifikacemi od loňských základních iPhonů neliší, 0,6” navíc je zkrátka znát a to nejen z hlediska konzumace obsahu, ale taky třeba pro komfortnější psaní na virtuální klávesnici a tak podobně. Jedním dechem ale musím dodat, že se nejedná o nic, co bychom u iPhonů již roky neznali, takže je všechno tohle třeba vnímat vyloženě jako novou možnost základní řady než jako něco, z čeho by si měl člověk sednout na zadek.

Bohužel, narozdíl od iPhonů řady Pro se toho o displeji iPhonu 14 Plus už moc pozitivního napsat nedá. Velikost je sice fajn, totéž však nelze v žádném případě říci o obnovovací frekvenci displeje, (ne)podpoře Always-on či třeba výřezu v displeji, který byl u řady 14 Pro nahrazen Dynamic Islandem. Zatímco na poslední dvě zmiňované věci můžete mít klidně i negativní názor, protože vám Dynamic Island nemusí dávat funkčně smysl a Always-on nevyužijete, jistě se se mnou shodnete na tom, že fixních 60Hz na OLED displeji u telefonu začínajícím na 29 990 Kč je zkrátka masakr a to v negativním slovasmyslu. Chápu, že se Apple dlouhodobě snaží o to, dopřát řadě Pro co nejvíce benefitů oproti základu, ale zde musím zcela upřímně říci, že už dle mého přestřelil. Vždyť 120Hz nabízí v dnešní době i androidí telefony za 5000 Kč, kvůli čemuž je obecně tato frekvence brána čím dál tím víc za standard, avšak evidentně jen někde. Jasně, můžeme se bavit o tom, že kvalitativně jsou displeje androidů za 5000 Kč úplně jinde než displeje iPhonů 14 (Plus), ale i jen jedna vlastnost, ve které jsou jejich displeje lepší než ten z iPhonů 14 (Plus) za šestinásobek ceny je dle mého průšvih a extrémně špatná vizitka pro Apple.

A v kritice budu ještě chvíli pokračovat. Upřímně mě trochu překvapilo i to, že se meziročně absolutně neposunuly ani jiné zobrazovací schopnosti displeje. Chápu, že s kontrastem či rozlišením se hýbe těžko, kor u základní řady iPhonů. V předešlých letech jsme však byli zvyklí minimálně na to, že Apple meziročně mírně zvyšoval jas displeje, díky čemuž se ten stával čitelnějším například na slunci, ale ani to se letos tak nějak nepovedlo. Lepší mi pak subjektivně nepřijde ani podání barev a tak podobně a to ani při přímém porovnání vedle iPhonu 13, který mám k dispozici. Zkrátka a dobře, Apple na zlepšení displeje letošních základních iPhonů úplně rezignoval, což mi přijde v době, kdy svět peláší technologicky extrémní rychlostí dopředu alarmující. Na druhou stranu ale musím říci, že i přes všechny tyto výtky se na displej dívá opravdu hezky a pro méně náročné uživatele bude určitě stravitelný.

Výkon aneb co chtít víc

Nový telefon, starý čip. Tak přesně takto bych mohl v krátkosti zhodnotit to, k čemu se Apple letos u základních iPhonů 14 odhodlal a za co byl mnoha uživateli kritizován – tedy za použití rok starého čipsetu Apple A15 Bionic, byť se všemi otevřenými grafickými jádry, díky čemuž je tedy čip ve verzi pro iPhony 13 Pro. Stejná je pak i RAM paměť – tedy 6 GB. Já se však musím nahlas všech těchto kritiků zeptat, čemu že vlastně tento krok ze strany Applu vadí? Moc rád bych to totiž od nich slyšel podloženo nějakými pádnými argumenty, protože jakožto roční uživatel iPhonu 13 Pro Max, který jsem před pár týdny vyměnil za iPhone 14 Pro s novějším čipsetem a z toho se nyní kvůli recenzi na poslední dva týdny vrátil zpět na 14 Plus s čipem A15 Bionic nepociťuji absolutně žádný rozdíl v plynulosti telefonu. Jediné, čeho si člověk skutečně všimne, je to, že se iPhone 14 Pro s A16 Bionic zapíná podstatně rychleji, ale ruku na srdce, kolikrát vypínáte či restartujete telefon. Pokud se ale budeme bavit o plynulosti systému, spouštění aplikací či dalších podobných věcech, troufnu si říci, že rozdíl zkrátka nepoznáte.

Svým způsobem neomezený výkon však člověka skoro až nutí k přemýšlení, proč jej má k dispozici vlastně tolik, když jej ani není schopen využít – tím spíš u řady se 60Hz displejem. Ne, opravdu se nechci znovu vracet ke kritice, ale trochu mě už posledních pár let mrzí, že výkon iPhonů nejsme schopní nějak hmatatelně využít naplno, přičemž u základních iPhonů je tento problém snad ještě palčivější. U řady Pro totiž ještě tak nějak dokážu pochopit, že si z hlediska funkcí zajímavější displej či propracovanější fotosoustava nějaké to procento výkonu z čipu navíc ukousne. V případě základních iPhonů je ale našláplý čipset do jisté míry zbytečností, jelikož ani ty nejnáročnější hry jej vytížit nedokáží. Osobně bych strašně rád viděl třeba možnost zapnout si na displeji iPhonu dvě aplikace vedle sebe, jak jsem schopný na roky starých iPadech, či ještě líp, připojit k iPhonu monitor, periferie a mít z něj po vzoru Samsungu malou DeX stanici, která by jej proměnila v počítač. Nic z toho však Apple neumožňuje a člověka to holt zamrzí. Na druhou stranu ale musím přesto říci, že bych na výkonu neubíral už jen proto, že je zárukou dlouhé softwarové podpory, kterou u iPhonů tak zbožňujeme.

Fotoaparát jako jedna z nejsilnějších zbraní

Strašně rád bych v tomto odstavci napsal, že fotoaparát iPhonu 14 Plus stojí opravdu za to, ale to bych tak trochu lhal. Už při pohledu na technické specifikace a ještě lépe pak mezigenerační srovnání s iPhonem 13 totiž musí být prakticky každému jasné, že jsme se až o tolik neposunuli. Širokoúhlý objektiv se totiž z hlediska světelnosti zlepšil jen na f/1,5 z f/1,6 a světelnost ultraširokoúhlého objektivu zůstala na f/2,4. Apple sice ve svých propagačních materiálech píše, že u širokoúhlého objektivu jsou díky většímu snímači fotky v horším světle až 2,5x lepší a u ultraširokoúhlého objektivu se pak dostáváme na dvojnásobné zlepšení, realita je však taková, že zlepšení nějak markantní není. Ano, oproti řadě 13 jsou fotky za horšího světla trochu světlejší a detailnější, ale upřímně řečeno, rozhodně se nejedná o takový skok, který by měl uživatele přimět upgradovat právě ze “třináctek” na “čtrnáctky”. A to říkám z pozice člověka, jehož přítelkyně používá iPhone 13, jehož upgrade jsem právě kvůli minimálnímu progresu “zatrhl”. Nechápejte to však prosím tak, že fotky za horšího světla stojí za starou bačkoru, jelikož tak tomu rozhodně není. iPhone 14 Plus totiž fotí skutečně super a naprosté většině uživatelů budou jeho fotografické schopnosti zcela určitě stačit. Fotí ale holt víceméně stejně super jako loňské iPhony 13, což z nich kousky atraktivní k přechodu (s přihlédnutím na jejich cenu) nedělá.

Je tu však ještě jedna věc, která mě v souvislosti s fotoaparátem mrzí ještě o poznání víc než minimální rozdíl mezi řadou 13 a 14. Tak nějak jsem totiž počítal s tím, že když už se Apple loni rozhodl nasadit u iPhonů 13 Pro podporu makro fotek, letos se stejné vychytávky dočkáme i u řady 14, protože už jí není třeba “škrtit” jen pro high-endovou řadu. Nic takového se však k mému údivu nestalo a na makro tedy můžete u řady 14 bohužel zapomenout. Upřímně, je to fakt škoda a moc nevím, co na to říct. Ultraširokoúhlý objektiv telefon má a nevěřím, že by bylo až tak problematické jej aktualizovat tak, aby byl makro-friendly. Tak se ale nestalo a foťák je kvůli tomu dle mého tak trochu nudný nebo ještě lépe, ne tak zábavný jako tomu je u řady 13/14 Pro. U té je totiž focení zábava nejen kvůli kvalitě zaznamenaných snímků, ale dle mého dost právě díky možnostem, které máte k dispozici. Je totiž super moci si fotit třemi objektivy, blbnout s makrem, nově si hrát se 48MPx RAWem a to jen s telefonem v ruce. No není to paradoxní? Vždyť foťákem nudí mobil, který Apple schválně obarvuje do několika barev, aby byl pro uživatele zábavný!

iPhone 13 noc 3 Foto z iPhone 13 iphone 14 plus noc 9 Foto z iPhone 14 Plus

iPhone 13 noc 2 Foto z iPhone 13 iphone 14 plus noc 8 Foto z iPhone 14 Plus

iPhone 13 noc 1 Foto z iPhone 13 iphone 14 plus noc 1 Foto z iPhone 14 Plus

Zatímco fotografické schopnosti člověka svou zábavností úplně nevytrhnou, v případě videa je tomu jinak. Apple se totiž v tomto směru odvázal a u řady 14 nasadil taktéž akční mód se zvýšenou stabilizací, díky které působí záběry natáčené přes něj doslova jako z filmů. Jejich stabilizace je parádní, záznam díky tomu plynulý a pokud si člověk odmyslí občasné glitche ve formě mikrozrnění po krajích záběru, které vznikají pravděpodobně softwarovým vyvažováním, myslím si, že tato věc je něčím, co může leckoho k přechodu přimět. Jen upřímně, kolik lidí je natolik oddaných natáčení videí, že kvůli jedné funkci foťáku iPhonu 14 zahodí skvěle fungující “třináctku”…

Výdrž nadchne, ale …

Zřejmě tou největší peckou modelu 14 Plus je výdrž baterie, která je jedním slovem úžasná. Už při prezentaci Apple sliboval, že má tento model nejlepší výdrž ze všech iPhonů v historii a musím říci, že v tomto směru nelhal, byť i zde mám drobné výhrady. Začněme ale tím pozitivním, tedy výdrží. Budete-li telefon používat střídmě, garantuji vám, že se v pohodě dostanete na bezproblémové tři dny provozu, což je zkrátka super. Při aktivnějším využívání počítejte se dnem a půl a při skutečně aktivním používání telefonu se pak dostanete na jeden bezproblémový den s pěkným rezervním polštářkem večer. Výdrž je skvělá a i když jí člověk vyloženě ocení většinou jen zřídka, protože se málokdy stane, že se nedostane k zásuvce. Nicméně už jen psychologický efekt jistoty je v tomto směru super. Když ale budu opravdu upřímný, neměl jsem tak úplně pocit, že bych se z hlediska výdrže dostal s iPhonem 14 Plus nějak výrazně dál než tomu bylo s iPhonem 13 Pro Max, tedy ještě nedávným vládcem výdrže. Ano, pár procent navíc mi vždy zbylo, ale jednalo se skutečně o jednotky, takže ani zde bych tak úplně neviděl smysl v přechodu jen kvůli výdrži. Druhým negativem, které však není ve výsledku vyloženě negativem, je pak velikost. Ano, výdrž je super, ale dostanete jí jen díky tomu, že vám Apple naloží do opravdu velkého telefonu opravdu velký akumulátor. To je sice na jednu stranu super, na druhou stranu ale holt musíte počítat s tím, že budete fungovat s poměrně těžkou plackou, která vás pravděpodobně mnohokrát přesvědčí o tom, že dlouhá výdrž není tak úplně vše. Doporučuji se tedy před nákupem skutečně zamyslet nad tím, zda až takto extrémní výdrž vůbec potřebuji, jelikož je možné, že si nakonec odpovíte negativně a díky tomu skončíte u do ruky mnohem přívětivějších 6,1” modelů.

Resumé

Nebudu vám lhát. Po dvou týdnech testování iPhonu 14 Plus z něj mám víceméně tentýž pocit, jaký jsem z něj měl krátce po představení a poté krátce po vybalení. Ano, je to skutečně hezký telefon, který dokáže lecčím zaujmout. Za cenu 29 990 Kč, které si za něj Apple v základu účtuje, mi ale zkrátka moc smysl nedává, minimálně tedy v porovnání se stále dostupnými iPhony 13 Pro Max. Ty seženete za stejnou či kolikrát i nižší částku, ale za své peníze dostanete kvalitnější rámeček, třetí objektiv, lepší displej i pokročilejší foťák. Výkonnostně na tom pak budete stejně a z hlediska výdrže baterie si troufnu říci, že dost podobně. Mé testování bych tedy shrnul tak, že iPhone 14 Plus umí udělat opravdu dojem, ale takový dojem jako 13 Pro Max za stejné peníze neudělá. Osobně bych tedy raději sáhl po loňském modelu, dokud to ještě jde, popřípadě si raději připlatil pár tisíc za řadu 14 Pro Max, která je zábavnější. A přesně zde je dle mého i zakopán pes ohledně mizerných prodejů. Apple to letos s cenami v poměru s novinkami přehnal a své uživatele přiměl přemýšlet daleko víc než kdy jindy. A to je i pro skvělé telefony špatné.

