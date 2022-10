Náš unboxing a první dojmy z iPhone 14 Plus: Dívat se na jeho 60Hz displej skoro až bolí

Jelikož se ode dnešního rána v České republice a na Slovensku prodávají nové iPhony 14 Plus, asi vás nepřekvapí, že se nám jeden kousek podařil díky našemu partnerství s Mobil Pohotovostí ukořistit do redakce. Černého Petra v podobě testování jsem si pak vytáhl já a proto je nyní mou milou povinností si jej spolu s vámi rozbalit a prozradit vám mé první dojmy po pár hodinách hraní si s ním. Jaký tedy větší základ je?

Balením nový iPhone 14 Plus rozhodně nepřekvapí. Stejně jako tomu bylo v předešlých letech u základních modelů, i tentokrát vsadil Apple na bílou krabičku, na jejímž víku je vyobrazena přední strana telefonu a po bocích pak zase natištěn název iPhone spolu s logem Applu. Na spodní straně zase nechybí nálepka se specifikacemi a další naprosto klasické náležitosti. Co se pak týče obsahu balení, kromě iPhonu naleznete v krabičce tradiční šanon s manuálem a jehlou na SIM a samozřejmě i metrový Lightning/USB-C kabel. Oproti loňsku či předloňsku se tedy nezměnilo absolutně nic, nebudeme-li tedy počítat třeba rozměry krabičky, která jsou logicky větší než u základních 6,1” iPhonů.

Jelikož jsem donedávna používal iPhone 13 Pro Max, velikostí mě nový 14 Plus absolutně nepřekvapil. Čím mě však překvapil poměrně dost, bylo to, jak je na svou úhlopříčku lehký – váží totiž jen 203 gramů, což je na 6,7” telefon skutečně málo. Mnou testovaný temně inkoustový model navíc působí pocitově extrémně tence, přestože je paradoxně o 0,15 mm tlustší než iPhone 13 Pro Max či 13. Hliník v kombinaci s větší úhlopříčkou a nízkou hmotností tedy evidentně udělal své, což se mi osobně dost líbí. Co se mi však naopak nelíbí absolutně, je to, jak brutálně se špiní lesklá záda. Stačilo doslova pár vteřin a zbrusu nový telefon byl upatlán takovým způsobem, že jsem až nechápal. Jasně, na tmavých variantách jsou šmouhy vidět tak nějak víc, ale nemyslím si, že je to dobré brát jako omluvu. Naopak jsem přesvědčen o tom, že jsme technologicky již tak daleko, že by zkrátka stálo za to nasadit na lesklé povrchy například nějaký povlak, který bude matlání zamezovat, protože v současném stavu mi přijde, že telefon zkrátka nejde používat jinak než bez krytu. V opačném případě se z něj totiž buď kvůli šmouhám pozvracíte, nebo jej budete co pár sekund čistit jako otroci, aby vypadal stále co možná nejlépe.

Pokud jste fanoušky méně výrazných zadních fotomodulů, vězte, že zde si přijdete na své. Přestože je rozměrově ten, který byl nasazen u iPhonů 14 (Plus) velikostně víceméně stejný jako ten u iPhonů 13 (mini), na velkém těle modelu 14 Plus působí logicky velmi drobně, až skoro komicky. Nevím, jestli to tak mám jen já, ale když koukám zpětně na fotomoduly starších iPhonů, chce se mi kolikrát skoro až pousmát, jak byly drobné oproti tomu, na co jsme zvyklí nyní. A právě tyto pocity ve mě nyní vzbuzuje i model 14 Plus.

Co už nyní vím, že mě bude dost štvát oproti osobnímu iPhonu 14 Pro, je to, jak nedokonalý má iPhone 14 Plus displej. Barvy, kontrast a ve výsledku i jas by mi u “pluska” i stačil, stejně jako bych v pohodě oželel Always-on, byť je do jisté míry návykový. Nedokážu ale absolutně pochopit, jak je vůbec možné, že v roce 2022 nasadí Apple do telefonu, který začíná na 29990 Kč displej s 60Hz obnovovací frekvencí. Rozhodně teď nechci vyznít jako rozmlsaný jablíčkář, který chce od základu vlastnosti řady Pro, ale stačí doslova pár sekund hledání na internetu, aby člověk zjistil, že 120Hz displeje mají třeba i androidí smartphony Realme prodávané za směšných 4800 Kč. Jasně, tyto modely zase strká iPhone 14 Plus do kapsy v jiných směrech, ale upřímně, právě displej je dle mého jednou z nejdůležitějších věcí telefonu a pokud je takto ošizen, zkrátka nenacházím slova pochopení. Ano, foťák fotí hezky, ano, rychlost telefonu je díky vylepšené verzi A15 Bionic skvělá a ano, designově se mi líbí opravdu hodně, ale fakt mě nebaví koukat na 60Hz, když se 120Hz stává pomalu ale jistě naprostým standardem tak nějak všude.

Právě vskutku nedokonalý displej tak ve výsledku mé první dojmy z iPhonu 14 Plus překlápí z pozitivních do spíše negativních, maximálně pak neutrálních poloh. Ano, tento telefon má rozhodně co nabídnout a ano, svou cílovou skupinu si najde. Přijde mi ale zkrátka škoda, že je tato cílovka vytvářena do jisté míry uměle, protože si tak úplně nemyslím, že se pro 60Hz displej někdo v dnešní době rozhodne dobrovolně nebo ještě líp řečeno, že jej někdo vyloženě vyžaduje. Jinými slovy, tento nedostatek je do jisté míry daní za nižší cenu a tedy ve výsledku i dostupnost, kterou leckdo prostě zaplatí a následně přetrpí. A právě to mi v dnešní době právě v kontrastu s Androidy za 5 tisíc korun přijde opravdu mimo. Ale uvidíme, třeba mi nadcházející týdny testování novinky ukáží, že se s obnovovací frekvencí pletu.

