Apple Watch zimní sporty: Co a jak přes ně změříte

Zima je konečně tady, a mnozí z vás si budou na svah brát kromě nového vybavení i své Apple Watch. V dnešním článku si povíme, jak lze měřit zimní sporty na Apple Watch, a které aplikace třetích stran můžete využít k tomuto účelu.

Nativní Cvičení

V případě, že vám postačí nativní aplikace na vašich Apple Watch – potažmo iPhonu – můžete k měření vašich zimních radovánek nativní Cvičení, které dokáže měřit spálené kalorie, aktivní kalorie, čas, tempo, trasy a další položky v závislosti na typu pohybové aktivity, kterou zvolíte. Pro zahájení měření zimních sportů spusťte na svých Apple Watch nativní aplikaci Cvičení a zvolte sport, který chcete měřit. Pokud danou aktivitu v základní nabídce nenacházíte, zarolujte až dolů a klepněte na Přidat cvičení. Zobrazí se vám abecedně řazený seznam aktivit, ze kterých vyberete tu, kterou chcete provozovat. Problémem u nativního Cvičení na Apple Watch je ale to, že jeho prostřednictvím nelze měřit řada parametrů, typických právě pro zimní sporty. Pokud tedy stojíte o důkladnější měření s různými bonusovými funkcemi navíc, můžete se poohlédnout po některé z aplikací třetích stran.

Aplikace třetích stran

K měření zimních sportovních aktivit můžete využít také aplikace třetích stran. Může se jednat o aplikace, sloužící specificky k měření zimních sportů, ale také o obecné sportovní měřicí aplikace. Je jen na vás, jakému nástroji dáte přednost.

Slopes

Aplikace s názvem Slopes se těší velké popularitě mezi lyžaři i snowboardisty. Tento šikovný parťák pro zimní sporty umí zdatně zmapovat veškeré důležité parametry, jako jsou spálené kalorie, poskytne vám informace o počasí a podmínkách pro lyžování, užitečné mapy, o vaší rychlosti, vzdálenosti a dalších parametrech. Aplikace je navržena tak, aby pokud možno co nejvíce šetřila baterii vašeho iPhonu, nabízí automatickou synchronizaci s platformami Strava a HealthKit a podporuje funkci Sign in with Apple.

Aplikaci Slopes stáhnete bezplatně zde.

iSki Czech

Na svahu skvěle využijete také aplikaci iSki Czech. iSki Czech nabízí digitální mapu pro lyžaře, zprávy o počasí včetně sněhového zpravodajství, záběrů z webových kamer ve vybraných střediscích a spoustu dalšího. Samozřejmostí je i GPS a další funkce pro záznam a snímání vašeho řádění na svahu.

Fotogalerie #2 5 iSKI Czech 2 5 iSKI Czech 3 5 iSKI Czech 4 5 iSKI Czech 1 Vstoupit do galerie

Aplikaci iSki Czech stáhnete bezplatně zde.

Strava

Skvělým nástrojem pro měření jakýchkoliv aktivit – zimní sporty nevyjímaje – je aplikace Strava. Strava nabízí možnost záznamu přímo v aplikaci, stejně jako importu z jiných zařízení a aplikací. Dokáže zaznamenat vaši trasu, umožní vám ale také naplánovat si vlastní běžkařskou trasu, sledovat jednotlivé parametry související s vaší aktivitou a spoustu dalšího.

Aplikaci Strava stáhnete bezplatně zde.