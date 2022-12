iPhone 15 Pro procesor: Unikly klíčové detaily, budete z nich nadšeni!

Ačkoliv je představení iPhonu 15 Pro/Ultra ještě relativně daleko, již nyní víme o těchto telefonech poměrně dost informací v čele s tím, co je bude pohánět. Řeč je konkrétně o procesoru Apple A17 Bionic, který by se měl stát srdcem právě řady 15 Pro a 15 Ultra, přičemž iPhony 15 se dočkají opět „jen“ rok starého procesoru, tentokrát A16 Bionic. A díky informacím od velmi dobře informované agentury Bloomberg, ale i dalších zdrojů z dodavatelského řetězce Applu víme o nové generaci procesorů již poměrně dost.

Nové čipsety A17 Bionic vyrobí Apple, respektive jeho dvorní dodavatel TSMC, pomocí 3nm výrobního procesu, díky čemuž se oproti předešlým generacím výrazně zlepší jak z hlediska výkonu, tak i energetické náročnosti. Zatímco o výkonnostním (CPU) nárůstu je zatím předčasné hovořit v jakýchkoliv konkrétních mezích (byť je pravděpodobný nárůst zhruba o 20 %), v případě energetické náročnosti zdroje uvádí konkrétně to, že by si měly čipsety mezigeneračně polepšit o úctyhodných 35 %. Tento nárůst sice nelze interpretovat tak, že se o dobrou třetinu zlepší i výdrž iPhonů jako takových, nicméně je tato hodnota příslibem velmi slušného výdržového skoku vpřed v řádu vyšších jednotek hodin.

Dalším velkým pozitivem čipů A17 Bionic má být jejich grafický výkon, který se má oproti nynějším A16 výrazně zlepšit. Počítá se údajně třeba s podporou Ray Trackingu a tak podobně, díky čemuž by se tak otevřely nové obzory nejen vývojářům nejrůznějších editorů, ale taktéž vývojářům mobilních her. Poměrně zajímavé je pak to, že Ray Tracking měly podporovat už čispety A16 Bionic, avšak toto vylepšení je mělo přehřívat a vytěžovat natolik, že jej Apple raději nakonec odpískal, jelikož v opačném případě by se jednalo o brutální zářez do výdrže iPhonů 15 Pro. To by se ale mělo s příchodem 3nm technologie vyřešit.