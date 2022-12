První kroky s HomePodem (mini) aneb co dělat, když jej dostanete pod stromeček

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Dostali jste pod stromeček váš vysněný HomePod mini? Pak se již jistě nemůžete dočkat, až jej pořádně vybalíte, zapojíte a nastavíte. Přestože se nejedná o nic složitého, určitě se hodí znát a provést některé kroky, díky kterým pro vás bude vybalení, první spuštění a nastavení vašeho HomePodu mini snazší.

První rozbalení

Je pochopitelné, že ve chvíli, kdy rozbalíte svůj první HomePod mini, vůbec nemyslíte na to, že byste se jej měli v budoucnu zbavovat. Je ale běžné, že lidé po čase posílají své Apple produkty dál a a pořizují si nové. Pro tyto případy byste se měli ujisti, že je balení od vašeho HomePodu mini co nejméně poškozené. Pokud jej totiž budete prodávat v originálním balení, zvýšíte tím jeho cenu, což se rozhodně vyplatí. Pokud jste se již dostatečně pokochali vaším novým jablečným miláčkem, najděte mu vhodné místo a zapojte jej do elektrické sítě – jeho horní plocha by se měla rozsvítit. Nyní se chopte iPhonu a přiložte jej k blízkosti HomePodu, aby se obě zařízení mohla spárovat.

Nastavení a přizpůsobení

Fotogalerie #2 HomePod Mini nastaveni 0 HomePod Mini nastaveni 1 HomePod Mini nastaveni 2 HomePod Mini nastaveni 3 Vstoupit do galerie

Kromě přehrávání hudby vám váš nový HomePod mini poslouží také jako centrum pro chytrou domácnost. Bude tedy potřeba jej v rámci HomeKitu přiřadit ke konkrétní místnosti. Toto nastavení můžete později v případě potřeby změnit v nativní aplikaci Domácnost. Poté, co v aplikaci Domácnost dlouze stisknete kartu HomePodu, se vám zobrazí menu, ze kterého následně vyberte Informace o zařízení. Zamiřte zcela dolů a v kartě informací klepněte na ikonku ozubeného kolečka vpravo dole. Zde můžete přizpůsobit veškeré detaily včetně Siri a osobních žádostí, případně aktivovat Interkom, díky kterému vám ostatní členové domácnosti budou moci ze svých zařízení posílat na HomePod vzkazy.

Ovládání HomePodu mini

HomePod mini můžete ovládat různými způsoby – prostřednictvím dotyků na jeho horní ploše, přes váš iPhone, nebo za pomoci hlasové asistentky Siri. Co se týče ovládání přes dotykovou plochu, můžete přizpůsobit hlasitost klepnutím na tlačítka + a -. Jedním klepnutím pozastavíte přehrávání, dvojitým poklepem na stranu dotykové plochy se přesouváte mezi skladbami tam a zpět. Pokud plochu HomePodu mini dlouze přikryjete dlaní, aktivujete hlasovou asistentku Siri. Prostřednictvím Siri pak můžete HomePodu zadávat příkazy, na které jste zvyklí z vašich dalších Apple zařízení, a to jak příkazy ohledně přehrávání hudby, tak i další.