Nejlepší vánoční seriály na HBO Max

Pokud máte doma děti, nebo zkrátka jen patříte mezi fanoušky animovaného Finna a Jakea, můžete si pustit seriál Čas na dobrodružství – konkrétně část Veselé vánoční hlody, rozdělenou do dvou dílů. Finn a Jake narazí na videodeník Ledového krále a snaží se odhalit jeho tajemství, když to ale Ledový král zjistí, rozzlobí se.

Vánoční díly nechybí ani v seriálu Teorie Velkého třesku. Není divu – seriál stihl v průběhu všech svých sérií zmapovat pěkných pár let života party vědců a jejich přátel a partnerek. Blíží se Vánoce, které Sheldon z principu neslaví. Je úplně šokovaný, když se dozví, že má pro něj Penny připravený dárek. Vymýšlí, co by jí dal, aby dodržel obecně platná pravidla, která jsou s nákupy a předáváním dárků spojena…