Nejlepší vánoční seriály na Netflixu

Dlouhé vánoční volno přímo vybízí ke sledování nějakých seriálů s vánoční tematikou. V klidu tedy vezměte cukroví, svařák, usaďte se a užijte si některý z níže umístěných vánočních netflixových seriálů.
Vánoce u našich
Mladá Johanne neustále poslouchá narážky z rodinných řad, že je sama. Už ji to rozčiluje natolik, že řekne, že na Vánoce přivede svého přítele. Bohužel ale zatím žádného nemá a má 24 dní na to, aby si ho našla. První i druhá série mají po šesti epizodách, přičemž jejich délka je kolem 30 minut. Na dopoledne jako dělané.
Zpackaný Vánoce
Poměrně zajímavé komediální drama o třech epizodách z Jihoafrické republiky. Tumi má sestru, která se chtěla vdávat ve vánoční čas. Bohužel ale svatbu doslova zpackala. Nyní tak musí všechno napravit. Na Netflixu přibyla taktéž druhá série o čtyřech epizodách s názvem Pohřeb, a také třetí série nesoucí název The Baby Shower.
Šťastné, veselé a tak podobně
Povedený komediální seriál z rodinného prostředí. Hlavní hrdina je nerudný otec, kterého málem trefí šlak, když si jeho dcera přivede na Vánoce domů přítele. O zábavu je pak postaráno. Seriál má osm epizod.
Vánoční tajemství
Minisérie o třech epizodách, k níž Netflix přidává následující popis: „Vánoční setkání otevírá bránu do minulosti. Třídílný seriál, který nahlíží do těch nejniternějších zákoutí složité rodinné historie.“
Veselé vánice
Počasí se úplně zblázní a zaměstnanci i cestující jsou nuceni strávit Vánoce na letišti. Minisérie o šesti epizodách.
Mimino na mušce
Řádnou péči o supermoderní vilu mu posledně zhatil otravný hmyz, a tak teď Trevor Bingley radši dělá školníka. Když ale dostane neodolatelnou nabídku na vánoční hlídání luxusního londýnského bytu, je zase jednou zaděláno na pořádné trable.
Pitomý Vánoce
Příběh podobný jako Vánoce u našich. Zdravotní sestřička namluví příbuzným, že s někým chodí. Jenže nikoho nemá. Teď musí někoho najít. Seriál má dvě řady.