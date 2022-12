Jak na iPhone vytvořit Memoji Santu

Majitelé iPhonů mají již několik let možnost využívat skvělých vlastností přední TrueDepth kamery. Ta spolu s funkcí Face ID sice slouží primárně k bezpečnému odemykání iPhonu a ověřování přihlášení k nejrůznějším aplikacím a službám, můžete ji ale využít k řadě zábavných věcí, mezi které patří třeba tvorba Memoji (dříve Animoji). Vzhledem k tomu, že se nám kvapem blíží Vánoce, se dnes společně podíváme na to, jak na iPhonu vytvořit Memoji Santu.

Jak vytvořit Memoji Santu

Předpokládáme, že jako zkušení majitelé iPhonu máte přehled o tom, co jsou to Memoji a jak fungují. Pro jistotu ale přece jenom zopakujeme, že se jedná o postavičky, které si můžete v některých případech přizpůsobit, a které mají díky zmíněné TrueDepth kameře schopnost přizpůsobit svou mimiku a pohyby tomu, co právě děláte. Pokud nevlastníte iPhone s Face ID, můžete si vytvořit samolepky s Memoji Santou. Jak na to?

Na iPhonu spusťte nativní Zprávy a přejděte do libovolné konverzace. Z ikonek, které se nachází nad klávesnicí, vyberte ikonku Memoji a klepněte na ni. Klepněte na „+“ pro vytvoření nového Memoji a poté klepněte na Začít.

Fotogalerie Memoji santa prvni kroky 0 Memoji santa prvni kroky 1 Memoji santa prvni kroky 2 Memoji santa prvni kroky 3 Vstoupit do galerie

Nyní si pojďme vytvořit samotného Santu. V prvním kroku musíte zvolit barvu pleti, která v tomto případě bude samozřejmě světlá s červenými tvářemi. Účes můžete bez obav přeskočit – váš Santa bude mít čepici. Obočí zvolte bílé a hustší, oči hnědé, hranatější tvar obličeje a starší tvář. Nyní se přesuneme rovnou k vousům – zvolte bílý plnovous s knírem. Zvolte brýle s kulatými obroučkami a můžete se přesunout k přidání čepice. Vyberte dlouhou vánoční čepici v červenobílé kombinaci a nakonec klepněte v pravém horním rohu na Hotovo.

Fotogalerie #2 Memoji Santa uprava vzhledu 0 Memoji Santa uprava vzhledu 1 Memoji Santa uprava vzhledu 2 Memoji Santa uprava vzhledu 3 Memoji Santa uprava vzhledu 4 Memoji Santa uprava vzhledu 5 Memoji Santa uprava vzhledu 6 Vstoupit do galerie

Právě jsme si společně ukázali, jak na iPhonu vytvořit Memoji Santu. Pokud o Santovi máte jiné představy, můžete si samozřejmě jednotlivé detaily při vytváření jeho vzhledu přizpůsobit tak, aby vám co nejlépe vyhovovaly. Záleží jen na vašem vkusu, požadavcích a fantazii. Přejeme příjemnou zábavu!