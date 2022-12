Jak čistit iPad: Kompletní průvodce očistou softwaru i těla

Období před svátky je kromě jiného skvělou příležitostí k úklidu. Nebojte se, nebudeme vás posílat mýt okna ani vytírat schody. Vánoční úklid může pojmout každý po svém – proč ne třeba v duchu důkladné očisty vašich jablečných zařízení? V dnešním článku vám přineseme tipy na očistu iPadu zvenčí i zevnitř.

Jak vyčistit iPad zvenčí

Stejně jako každý rok se i letos budeme pro jistotu opakovat: při čištění by váš jablečný tablet neměl v žádném případě přijít do kontaktu s tekutinami, a to jakéhokoliv druhu. To vám ale zároveň nebrání v používání vybraných čisticích prostředků. Jen je zapotřebí věnovat velkou pozornost jak jejich výběru, tak i jejich samotnému použití při čištění. Než se pustíte do očisty jako takové, je zapotřebí, abyste svůj iPad odpojili od napájení a pokud možno jej také vypnuli. Vypnutím tabletu předejdete nechtěným stiskům tlačítek a displeje v průběhu čištění. K čištění vždy používejte měkký, čistý hadřík. Vybírejte takový, který nepouští vlákna, a u kterého nehrozí, že by mohl některé části vašeho iPadu poškrábat. Pokud se rozhodnete používat čisticí prostředky, nanášejte je zásadně na tento hadřík, nikoliv na iPad. Decentně navlhčeným – nikoliv mokrým – hadříkem poté opatrně a pečlivě otřete váš iPad, přičemž se vyhýbejte portům, které by mohly navlhnout od čistícího prostředku na hadříku. Pro odstranění nečistot z Lightning portu, případně z USB-C konektoru nebo sluchátkového portu použijte kvalitní tenký štěteček, stejně jako při volbě hadříku si ale dejte pozor, aby nepouštěl chlupy. Reproduktory můžete vyčistit buďto také štětečkem, nebo použít vatovou tyčinku, případně můžete zkusit speciální čisticí hmotu. Při čištění iPadu nikdy nepoužívejte kovové předměty, jako jsou například jehly. Nedoporučuje se ani použití párátka, které se může snadno zlomit.

Apple letos vydal již 10. generaci svého základního iPadu:

Jak na očistu iPadu zevnitř

V rámci vánoční očisty iPadu je vhodné věnovat pozornost i úklidu iPadu zevnitř, tedy uvolnění místa na úložišti. V průběhu používání se nám všem na iPadech postupně hromadí spousta zbytečných dat, které je vhodné odstranit. Kromě uvolněného prostoru si nadělíte další příjemný dárek v podobě zrychlení chodu vašeho jablečného tabletu. Prvním a nejjednodušším krokem je smazání již nepoužívaných aplikací. V případě, že se tyto aplikace nachází na ploše iPadu v podobě ikonek, stačí příslušnou ikonku dlouze stisknout a zvolit Smazat aplikaci. V případě, že se jedná o aplikaci, umístěnou v takzvané Knihovně aplikací, přesuňte se do Knihovny aplikací a potom dlouze stiskněte ikonku vybrané aplikace. Úložiště na vašem iPadu můžete uvolnit také smazáním nepotřebných zpráv nebo jejich příloh v aplikacích, jako jsou například nativní Zprávy nebo Mail. Ve Zprávách vždy dlouze stiskněte jednu ze zpráv, zvolte Další a vlevo klepnutím vyberte zprávy, které chcete odstranit. Poté stačí jen klepnout na ikonku koše v levém dolním rohu. Stejně postupujte také při mazání příloh. V nativních Fotkách můžete promazat nepotřebné screenshoty, a v albu Duplikáty můžete pro změnu smazat nepotřebné duplicitní fotografie a videa. Máte na iPadu v nativních Knihách tituly, které jste si stáhli, ale už je nebudete číst? Pak spusťte aplikaci Knihy a zamiřte do sekce Knihovna. Vpravo nahoře klepněte na Upravit a poté klepnutím vyberte knihy, které chcete z vaší knihovny vymazat. V levém dolním rohu nakonec stačí jen klepnout na ikonku odpadkového koše.