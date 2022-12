Apple chystá řadu nových externích displejů! Potěší profíky i nenáročné

Zdá se, že nabídka externích monitorů z dílny Applu se v dohledné době rozšíří o další modely. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana pocházející přímo z Applu, dle kterých v současnosti kalifornský gigant pracuje na řadě nových displejů připojitelných k Macům, ale třeba také k iPadům. A že má být skutečně o co stát.

Zatímco práce na vývoji druhé generace Pro Display XDR, která by měla nabídnout 7K rozlišení, či druhé generace Studio Displaye zřejmě příliš nepřekvapí, informace o tom, že se zřejmě chystá i nový levnější displej určený pro méně náročné uživatele, kteří by si jej rádi připojili například k MacBookům Air či obecně levnějším Apple produktům zajisté potěší. Poměrně zajímavé je pak to, že v rukávu má mít ale Apple schované i nové high-endy, které by měly například kromě vynikajících zobrazovacích schopností z hlediska úhlopříčky povyrůst na 36“ ze současných maximálně 32“.

Nebudou to však jen zobrazovací schopnosti a design, kterými má Apple v plánu u svých externích displejů pro následující roky zaujmout. Stejně jako v případě první generace Studio Displaye, mají i budoucí monitory z jeho dílny obsahovat čipy pohánějící v minulosti iPhony, iPady a dokonce možné i Macy. Gurmanovy zdroje totiž hovoří jak o použití čipů řady A, tak i o čipech „Apple Silicon“, což je název počítačovo-tabletových čipů řady M. Díky nasazení tohoto komponentu budou displeje schopné méně spoléhat na připojený Mac či iPad při vykonávání určitých úloh a tím mu tedy budou šetřit výkon na ostatní operace.