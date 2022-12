Apple znenadání zrušil vývoj čipu M2 Extreme pro nový Mac Pro!

Poměrně zarážející informace se před malou chvílí podařila zjistit velmi dobře informovanému reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu. Jeho zdroje pocházející přímo z Applu mu totiž prozradily, že kalifornský gigant odpískal vývoj čipu pro novou generaci Macu Pro, která měla nahradit současný Intel model. S novým Macem Pro se však přesto počítá.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že čip M2 Extreme, který měl být srdcem nového Macu Pro a zároveň dosud nejvýkonnějším čipem rodiny Apple Silicon se 48 jádry CPU a 152 jádry GPU byl jednak extrémně složitý vyrobit v dostatečné kvalitě a jednak velmi drahý, kvůli čemuž tak přestal dávat smysl. Apple se proto raději rozhodl jeho vývoj odpískat s tím, že do nového Macu Pro nasadí druhou generaci čipu Ultra, který nyní běží v Macu Studio – tedy konkrétně M2 Ultra. Ten by měl výkonnostně Macu Pro stačit a zároveň vyjde cenově relativně levně, díky čemuž tak bude Mac Pro uživatelsky stále relativně dostupným počítačem. Nakonfigurovat si k němu navíc půjde jak výrazně vyšší RAM než je nyní u M1 Ultra možné (údajně až 192 GB), tak i celá řada dalších doplňků, díky kterým by měl Mac Pro strčit veškeré ostatní Macy do kapsy. Stroj tedy sice nebude modulární tak jak nynější Mac Pro, do jisté míry však na modulárnost naváže.

Co se týče termínu představení, vzhledem k tomu, že M2 Ultra je již vyrobený, probíhá nyní jeho intenzivní testování v Macích Pro. Krom toho Apple nyní testuje taktéž Mac mini s M2 Pro a samozřejmě 14“ a 16“ MacBooky Pro osazené jak čipy M2 Pro, tak i M2 Max. V závěrečné fázi vývoje a testování pak mají být i nové generace Pro Display XDR a Studio Displayů, naopak upgrade iMacu čipem M3 či příchod iMacu Pro není v tuto chvíli na pořadu dne. Apple totiž veškeré své síly nyní upíná k dokončení Macu Pro a další projekty jsou tedy do jisté míry na druhé koleji.