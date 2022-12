Větší MacBook Air má dorazit už na jaře!

Pokud vám nynější 13“ MacBook Air velikostně nestačí, ale zároveň nejste schopni ocenit výkon a další přednosti 16“ MacBooku Pro, máme pro vás skvělou zprávu. Zdá se totiž, že se Airu po letech jedné velikostní varianty dočkáme opět ve dvou velikostech. A druhá velikost nebude menší, jak tomu bylo v minulosti, ale naopak větší.

Že má Apple již příští rok na jaře v plánu odhalit větší MacBook Air zveřejnil na svých sociálních sítích před pár hodinami displejový expert a leaker v jedné osobě Ross Young. Navázal tak de facto na zprávy Ming-Chi Kua a dalších analytiků a leakerů, kteří o přípravách většího MacBooku Air hovoří již poměrně dlouhou dobu, byť doteď nebyl znám přesnější časový rámec. Ten však nyní již díky Youngovi víme, přičemž tajemstvím už není ani úhlopříčka. Jednat se má konkrétně o 15,5“ s tím, že Apple jej bude pravděpodobně označovat jako 15“, aby nevnesl do názvů svých MacBooků zmatek. Kdyby totiž Air označil jako 16“, leckdo by si jej mohl plést se 16“ MacBookem Pro, což vzhledem k jeho cenovce a výkonu rozhodně Apple nechce.

Ačkoliv už Young neprozradil žádné další detaily, z dřívějška víme, že by se o žádné terno jednat nemělo. Dočkat bychom se totiž měli de facto jen nafouknuté verze letos představeného 13“ MacBooku Air M2 s prakticky stejnými parametry, tedy samozřejmě až na velikost baterie a výdrž. Výkonnostně, displejově, zvukově či jinými dílčími parametry by se ale mělo jednat o totožné počítače, díky čemuž by tak teoreticky nemusela nějak extrémně povyskočit ani cena. Na kolik si stroj Apple i s ohledem na nynější ekonomickou situaci ve světě nacení si nicméně neodváží odhadovat ani ten nejotrlejší analytik.