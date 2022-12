Recenze KEF mu7: stačí zavřít oči a budete uprostřed koncertní síně

I když se říká „darovanému koni na zuby nehleď“, kluci z Perfect Sound Group mě poprosili, abych se vánočnímu dárku, který jsem od nich letos dostal, na zoubek přece jen podíval. A protože se jedná o to nejnovější a dá se říct i to nejlepší, co na trhu sluchátek KEF aktuálně nabízí, tak mi nemuseli říkat dvakrát a jejich přání je mi rozkazem. Pojďme se tedy společně podívat na KEF mu7, sluchátka, která vám vyrazí dech ještě než si je vůbec dáte na uši.

KEF mu7 jsou konstrukcí sluchátka přes hlavu, která zakrývají celé uši a jsou spojena mostíkem. Jejich tělo je plastové s kovovou vnitřní konstrukcí s tím, že náušníky jsou kožené a mostík je taková zvláštně měkká guma, která je velmi příjemná na dotek. Samozřejmě nechybí možnost upravit si velikost mostíku tak, aby vám sluchátka přesně sedla na hlavu. Sluchátka nabízí několik mikrofonů jak pro volání, tak pro funkci potlačení okolního šumu (ANC), která je k dispozici i v takzvaném Smart ANC režimu, kdy dochází k propouštění například hlasu okolo, ale ruchy jsou stále tlumeny. K nabíjení slouží USB-C port a k dispozici máte také 3,5mm jack konektor pro poslech přes kabel. Nechybí trojice tlačítek, z nichž jedno slouží na párování přes Bluetooth, druhé pro zapnutí a vypnutí sluchátek a třetí pro přepínání ANC režimů. Při stisknutí tlačítek vás ženský hlas informuje o tom, co jste právě udělali, abyste měli jistotu, že se vykoná to, co jste chtěli.

Ke sluchátkům dostanete v balení nabíjecí kabel, cestovní adaptér do letadla, 3,5mm kabel a v neposlední řadě pevné cestovní pouzdro, které vypadá skvěle. Ona ostatně celá sluchátka vypadají velmi pěkně, protože za jejich návrhem stojí designér Ross Lovegrove, který jim dal osobitý design. V rámci pravého náušníku máte k dispozici ovládací plochu v podstatě přes celou boční část náušníku, pomocí které lze měnit hlasitost, pokračovat nebo pozastavit přehrávání a přeskakovat dopředu a dozadu skladby. Ovládání funguje nejen v rámci poslechu hudby přes iPhone, ale také například v Safari u Macu, kdy je možné ovládat vše i v rámci YouTube. Sluchátka reagují na dotek naprosto přesně a vy dokážete už při prvním doteku zcela detailně nastavit vše, co potřebujete. Dotekové ovládání je velmi precizní a považuji jej kromě zvuku za jednu z nejlepších vlastností KEF mu7.

Co se technických specifikací týká, nabízí sluchátka již zmíněné ANC a to jak v klasickém režimu, kdy tlumí vše, tak i v režimu Smart ANC, kdy tlumí pouze ruchy a vnější hluk. Sluchátka nabízí 40mm dynamický měnič s plným rozsahem, který je zodpovědný za precizní zvuk. Ten je možné poslouchat díky kodeku Qualcomm aptX HD v rozlišení 24bit/48kHz, což je víc, než kolik nabízí například Hifi Pro u Tidalu nebo Apple Music Lossless. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth 5.1 a pokud chcete se sluchátky telefonovat, nechybí ani cVc, což je funkce Clear Voice Capture pro kvalitnější hovor. Sluchátka jsou k dispozici v barvách Silver Grey a Charcoal Grey s tím, že já jsem dostal práve Silver Grey. Co se délky poslechu týká, pak je to až 40 hodin při střední hlasitosti a bez aktivního ANC, při aktivním ANC počítejte o pár hodin méně. S tím, že vám však stačí 15 minut nabíjení k tomu, abyste mohli dalších 8 hodin poslouchat hudbu. Co se mi opravdu strašně líbí, je fakt, že sluchátka fungují v případě, kdy máte Mac a iOS stejně, jako by je vyráběl sám Apple s výjimkou animací. Ovládání je naprosto přesné a připojování je stejně rychlé jako u AirPods.

Rozdíl poznáte už u podcastů, a co tepre u hudby!

Většina lidí si myslí, že mít kvalitní sluchátka automaticky znamená poslouchat hudbu přes Tidal a vychytávat alba s tím nejlepším zvukem. To je často pravda, jelikož skutečně existují sluchátka, u kterých rozdíl oproti sluchátkům za pár korun slyšíte až v případě, kdy do nich pustíte něco v top kvalitě. KEF mu7 se však projevují nejen u poslechu alba, které mixoval Dr. Dre ve studiu za desítky milionů korun, ale rozdíl uslyšíte i v případě, kdy si pustíte na YouTube nějaké běžné video nebo podcast. Je až k nevíře, jak obrovský rozdíl ve zvuku je mezi tím, když posloucháte obyčejné video s mluveným slovem, například nějaký unboxing, přes klasické AirPods a přes mu7. Stačí běžné video o unboxingu a najednou budete mnohem víc vnímat jednotlivé zvuky a pokud váš oblíbený tvůrce používá alespoň trochu kvalitnější mikrofon, i běžné video se promění v doslova „ASMR“.

Když pak dojde na poslech hudby, dočkáte se přesně toho, co od KEF očekáváte a co nabízí každý jejich produkt. Perfektně vyvážený zvuk, který neupřednostňuje žádný tón nad ostatní a vše perfektně ladí. Samozřejmě jsem ovlivněn tím, že KEF používám už dlouhé roky a poslední dva roky mám na stole KEF LS50 Wireless II, díky čemuž jsem si na zvuk KEF dokonale zvykl a i když má své typické „zabarvení“, já jej zkrátka miluju. Nejedná se totiž o takový ten sterilní zvuk, ale o zvuk, který zkrátka lahodí uchu a přitom je přesný a vyvážený. Já osobně poslouchám z 99 % pouze rap, při recenzích si pak samozřejmě pouštím i jiné žánry, ze kterých vybírám skladby, jenž mám dobře naposlouchané, abych mohl porovnávat jednotlivá sluchátka a reproduktory mezi sebou. Mu7 mají uchu lahodící zvuk, který je skvěle vyvážený a dokonale přesný.

Byl jsem s tátou na koncertu Rogera Waterse a jedinečnou atmosféru při Another brick of the Wall jen tak nezapomenu. Když jsem si pustil přes Tidal v kvalitě Hifi Plus tuto skladbu přes recenzovaná sluchátka, měl jsem pocit, že opět stojím uprostřed O2 arény a celá ta show se opět děje přímo okolo mě. A to je přesně to, co od slucátek chci! Když poslouchám hudbu přes sluchátka, pak je to kvůli tomu, abych se ní dokonale obklopil, aby mě pohltila a abych si ji vychutnával. Přesně tento pocit mám a to je za mě to nejdůležitější. Pokud bych měl přece jen vybrat něco, co sluchátka mírně zvýrazňují nad ostatní tóny, pak jsou to bicí. Ty nejsou nijak přehnané, ale zkrátka máte pocit, jak kdybyste drželi paličku v ruce a bubnovali jste sami. Vše vám dokáže dát velmi živý obraz a stačí k tomu zavřít oči a zaposlouchat se.

KEF mu7 vs. AirPods Max

Pokud se ptáte na srovnání s AirPods Pro, které se zcela logicky nabízí, pak to nejdůležitější, co vnímám, je rozložení hmotnosti. I když je rozdíl pouze okolo 85 gramů ve prospěch mu7, jsou sluchátka zcela jinak vyvážena a na hlavě je nevnímáte ani po dlouhém poslechu. Náušníky jsou kožené a mostík je velmi jemný. U AirPods Max mám po pár hodinách poslechu pocit diskomfortu, což se mi v případě mu7 nestalo. Na druhou stranu, pokud se na oba modely podíváte zblízka, pak zkrátka plast na KEF poznáte a výrobce se jej nesnaží nějak zásadně maskovat. Co se ovládání týká, jednoznačně za mě vede KEF, kde zkrátka intuitivně swipujete prstem po pravém náušníku a vše jednoduše ovládáte, což je přesně to, co většina z nás čekala u AirPods Max.

Co se zvukového projevu týká, mají za mě KEF mu7 takový příjemnější zvuk, což je však opravdu extrémně individuální záležitost. Na mě totiž AirPods Max působí tak, že mají příliš „ostrý zvuk“, který vše příliš zvýrazňuje. Navíc přiznávám, že je mé hodnocení velmi ovlivněno tím, že zvuk typický pro KEF zkrátka miluju a proto mám doma jak reproduktory, tak sluchátka. Je to však pouze o osobních preferencích a rozhodně bych netvrdil, že jedna nebo druhá sluchátka hrají výrazně lépe než ta druhá. Souboj je to, co se zvuku týká, velmi vyrovnaný a záleží opravdu na vás, zda dáváte přednost takovému „chill“ poslechu, který je příjemný a řekl bych že veškeré tóny trošku zaobaluje, nebo chcete ostřejší, strojově přesný přednes.

Resume

Pokud hledáte sluchátka, která mají tento typ konstrukce, chcete využívat kvalitní kodek a přehrávat hudbu v nejvyšší kvalitě nebo si užít skvělý zvuk i při poslechu běžných podcastů a videí, pak jsou KEF mu7 přesně pro vás. Za své peníze dostanete typický, velmi kvalitní zvuk od KEF, který je uchu lahodící a zároveň dostanete velmi pohodlné ovládání, které skvěle funguje jak s MacOS, tak iOS. Navíc v balení najdete vše, co byste jen mohli potřebovat, včetně pěkného pouzdra, jenž určitě přijde vhod nejen při cestách. Pokud tedy sháníte kvalitní sluchátka, pak by KEF mu7 neměla uniknout vaší pozornosti.

KEF mu7 si můžete zakoupit přímo zde.