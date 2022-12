Chytré hodinky jsou primárně určeny pro monitorování zdraví, sportovních aktivit a ke zobrazování notifikací. U toho to ale rozhodně nekončí. Přestože staví na malém displeji, tak i přesto si dokážou poradit s hraním některých her. V tomto článku se proto zaměříme na nejlepší hry na Apple Watch, které byste si měli přes svátky zahrát. Věřte tomu, že to rozhodně stojí za to. Jedná se totiž o zajímavý způsob pro odreagování – obzvláště v situacích, kdy nemáte po ruce PC/Mac, iPhone či herní konzoli.

Snake.io

Pokud si ještě vzpomínáte na dnes již legendární online hru Slither.io, pak by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout hra Snake.io pro Apple Watch. Ta totiž funguje na prakticky úplně stejném principu – začínáte jako nula, přičemž vaším cílem je stát se nejlepším hráčem. Konkrétně se zhostíte role malého červíka, který se potřebuje „krmit“, čímž se postupně zvětšuje. Dávejte ale pozor na kolize. Ty jsou totiž fatální a vyřadí vás ze hry. Vašeho červíka pak ovládáte skrze digitální korunku Apple Watch.

Snake.io stáhnete zde

Pocket Bandit

Další skvělou hrou, která se těší nemalé oblibě, je Pocket Bandit. Konkrétně se jedná o zábavnou a rychlou logickou hru, v níž je klíčem k úspěchu hledání ideální kombinace k trezoru či sejfu s ukrytým pokladem. Vše přitom ovládáte prostřednictvím digitální korunky. Rozhodně musíte vyzdvihnout nesmírně povedenou zpětnou vazbu v podobě haptiky, což zajišťuje pověstný Taptic Engine. Zpětná vazba konkrétně informuje o tom, jak moc jste úspěšní. Kromě bank a světových galerií se v této hře můžete pokusit vloupat i k samotnému Santovi a zcela tak ovládnout Vánoce jako takové. Součástí Pocket Bandit jsou navíc i samolepky pro iMessage.

Pocket Bandit stáhnete zde

Fotogalerie #2 Pocket bandit 1 Pocket bandit 2 Pocket bandit 3 Pocket bandit 4 Pocket bandit 5 Vstoupit do galerie

Chess – Play & Learn

Máte rádi šachy a rádi byste si je zahráli doopravdy kdekoliv? Pokud ano, zbystřete. V takovém případě vás rozhodně potěší povedená hra Chess – Play & Learn, která vám umožní zahrát hru šachu rovnou z vašeho zápěstí. Hrát můžete jak offline proti umělé inteligenci, tak také online proti reálným lidem ve světě. Určitě musíme vyzdvihnout jednoduché, avšak poměrně povedené grafické rozhraní, snadné ovládání i přítomnost výukových lekcí, díky čemuž se můžete postupně neustále zlepšovat.

Chess – Play & Learn stáhnete zde

Birdie – play with the Crown

Doslova rychle se můžete zabavit s povedenou hrou Birdie – play with the Crown. Jak si můžete v níže přiložené galerii povšimnout, jedná se o vcelku vydařenou alternativu legendárního titulu Flappy Bird – akorát s tou výjimkou, že tento kousek si pohodlně zahrajete i na vašich hodinkách Apple Watch. Pro ovládání se opět využívá digitální korunka, kdy vaším cílem je, abyste s ptáčkem vydrželi co možná nejdéle ve vzduchu, a zároveň byli schopni úspěšně prolétávat mezi sloupy. Ačkoliv to na první pohled může znít a vypadat jednoduše, nenechte se zmást. Ve skutečnosti představuje hra pořádnou výzvu.

Birdie – play with the Crown stáhnete zde

Ping Pong – Watch Retro Game

V tomto seznamu rozhodně nesmí chybět legendární Pong. Jedná se o jednu z nejstarších videoher, s kterou přišla známá firma Atari již v roce 1972. Jedná se o poměrně jednoduchou tenisovou hru s 2D grafikou pro dva hráče, kterou si nyní můžete zahrát s pohodlím i na vašem zápěstí prostřednictvím Apple Watch, a to klidně i v režimu hry pro více hráčů. Nutno však zmínit, že se jedná o takzvaný lokální multiplayer – zatímco jeden hráč hraje na hodinkách s pomocí digitální korunky, druhý pak používá spárovaný iPhone. Dokonce se také nabízí hned několik motivů i singleplayerové mise.

Ping Pong – Watch Retro Game stáhnete zde