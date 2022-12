Nejlepší hry na iPhone, které byste si měli přes svátky zahrát

Blížící se vánoční svátky jsou spojené s klidem, odpočinkem a rodinou. Pokud hledáte způsob, jak byste mohli zábavně vyplnit čas a naplno se ponořit do hraní oblíbených her, pak je tento článek přesně pro vás. Společně se v něm totiž podíváme na nejlepší hry na iPhone, které by vám přes svátky rozhodně neměly uniknout. Už dávno totiž neplatí, že kvalitní hry jsou výsadou herních počítačů či konzolí. Mnoho parádních titulů totiž naleznete i přímo v App Storu.

Alto’s Adventure

Pokud hledáte kvalitní hru, u které především zrelaxujete, pak byste rozhodně neměli přehlédnout nesmírně oblíbený titul Alto’s Adventure. Jedná se o dnes již legendární hru, která si zakládá na dechberoucích designu a zajímavých herních mechanikách. Konkrétně se zhostíte hlavní postavy jménem Alto, před nímž stojí zajímavý úkol – budete totiž sjíždět nekonečně dlouhou horu. Na první pohled to možná nemusí znít úplně zábavně, ale věřte tomu, že tento titul se dokázal dostat do srdcí mnoha hráčů. Ostatně proto se také dočkal zajímavých pokračování. Hned po Adventure totiž následuje Alto’s Odyssey se stejným principem – změní se pouze prostředí, kdy zasněženou horu vyměníte za písečné duny.

Alto’s Adventure zakoupíte zde

Call of Duty: Mobile

V tomto seznamu samozřejmě nesmí chybět nesmírně populární akční střílečka Call of Duty: Mobile. Jedná se o multiplayerovou hru, která vám nabídne spoustu akce, zábavy a napětí. Zároveň se nabízí hned několik herních režimů. Buďto se můžete vydat na legendární mapy z herní série v různých módech, kdy cílem je spolu s vaším týmem pokořit tým protivníků, nebo si můžete vychutnat zábavný battle royale režim – hráči seskočí na jednu mapu a vítězí ten, kdo zůstane jako poslední naživu. Postupným hraním se navíc zlepšujete, odemykáte si nové zbraně a perky, a stejně tak se nabízí i možnost kosmetických úprav. Pokud se řadíte mezi fanoušky battle royale titulů, pak byste se měli taktéž zaměřit na očekávanou hru Call of Duty: Warzone Mobile. Ta ale prozatím není k dispozici.

Call of Duty: Mobile stáhnete zde

Hearthstone

Hearthstone je jednou z nejpopulárnějších karetních her současnosti. Tento titul vás svými kartičkami zavede do legendárního světa Warcraftu, kdy vaším cílem je poskládat co možná nejlepší balíček karet a s ním porazit vašeho nepřítele. Hra se navíc průběžně vyvíjí – přibývají nové karty, staré odchází „do důchodu“ (jsou odebrány z tradičního herního režimu), přičemž se navíc nabízí i různá sólová dobrodružství. Skvělou zprávou také je, že v kartičkách Hearthstone můžete vyzvat i vaše přátele a dopřát si tak společné chvíle.

Hearthstone stáhnete zde

Airport Simulator: First Class

Pokud se řadíte mezi fanoušky strategií a shodou okolností jste někdy uvažovali o tom, jaké by to asi bylo, kdybyste měli pod palcem celé letiště, zbystřete. Přesně to vám umožní oblíbená hra Airport Simulator: First Class, v níž se postavíte do role ředitele letiště, kdy se budete muset potýkat se všemi každodenními problémy. Při hraní tak budete muset velmi přemýšlet a s rozvahou rozhodovat. Je totiž možné, že některé vaše rozhodnutí nepřinesou kýžené ovoce. Na to je nutné si dát jednoduše pozor.

Airport Simulator: First Class stáhnete zde

Fotogalerie #4 Airport Simulator First Class 1 Airport Simulator First Class 7 Airport Simulator First Class 6 Airport Simulator First Class 5 Airport Simulator First Class 4 Airport Simulator First Class 3 Airport Simulator First Class 2 Vstoupit do galerie

League of Legends: Wild Rift

Pro mobilní telefony je také k dostání přizpůsobená verze legendární MOBA hry League of Legends, konkrétně tedy League of Legends: Wild Rift. Jedná se o poměrně oblíbený titul, v němž se, stejně jako v normální hře, vydáte do žlebu s jasným cílem – porazit vaše protivníky zničením jejich nexusu. Tato hra je plně optimalizována pro mobilní telefony a nabízí poměrně solidně přizpůsobené ovládání. Pro hraní se vám navíc nabízí řada skvělých postav. Stačí jen svolat vaše přátele, vybrat si své šampiony a pustit se rovnou do akce. Pověstné „LoLko“ vám dokáže zahrát i na nervy. Proto je důležité být trpělivým a snažit se bojovat za tým. Ve finále jde totiž o týmovou hru.

League of Legends: Wild Rift stáhnete zde

Fotogalerie #5 League of Legends Wild Rift 1 League of Legends Wild Rift 6 League of Legends Wild Rift 2 League of Legends Wild Rift 3 League of Legends Wild Rift 4 League of Legends Wild Rift 5 Vstoupit do galerie

Asphalt 9: Legends

O spoustu zábavy se dokáže postarat i legendární Asphalt 9: Legends. Jedná se o populární závodní hru, v níž usednete za volant svého oblíbeného automobilu a vydáte se na cesty s jasným cílem – zvítězit. Ve hře na vás čeká spousta událostí, herních režimů, automobilů a zábavy. Své vozy navíc můžete průběžně vylepšovat prostřednictvím tuningu a zajistit si tak, že budete vůči vašim oponentům ve výhodě. To vše ještě skvěle doplňuje až dechberoucí grafika, mnoho povedených efektů, možnosti nitra, driftování a mnoho dalších. Není se proto čemu divit, že se titul stal jedním z nejoblíbenějších na iPhonech vůbec a stále se těší obrovské mase hráčů, kteří se pravidelně vracejí dominovat v dalších závodech.

Asphalt 9: Legends stáhnete zde

Minecraft

Čestné místo na našem seznamu patří jednoznačně jedné z nejpopulárnějších her všech dob. Řeč je o titulu s názvem Minecraft, v němž se vydáte na dobrodružství vstříc kostičkovanému světu. Ne nadarmo je Minecraft označován za hru nekonečných možností. Jde totiž o takzvaný survival, kdy vaším primárním úkolem je přežít. K tomu ale musíte těžit materiály, kácet stromy, vybudovat si vlastní obydlí, zaobstarat si potravu a vypořádat se s monstry, které vám po nocích půjdou po krku. Hra sama o sobě přináší hodiny nekončící zábavy. Když k tomu ještě přidáte možnost multiplayeru – tedy možnost hrát spolu s vašimi přáteli – získáte ultimátní herní zážitek, od něhož se dost možná nebudete moci odtrhnout.

Minecraft zakoupíte zde