Nenechte si ujít jedinečná inteligentní světla Philips Hue a získejte k nim navíc právě teď pohybový senzor zdarma!

Komerční sdělení: Co takhle mít možnost plně kontrolovat a ovládat své domácí osvětlení odkudkoli na světě, a to pouhými pár dotyky v aplikaci vašeho telefonu? A teď si představte, že jde o pouhý zlomek toho, co chytrá světla Philips Hue dovedou. Pokud tedy produkty Hue ještě neznáte, právě teď je k tomuto seznámení ideální čas. Na našem e-shopu feim.cz i feim.sk totiž můžete přímo v těchto dnech získat ke svým novým svítidlům Philips Hue ještě pohybový senzor jako dárek. Akce je ale časově omezená.

Jak můžete získat pohybový senzor zadarmo?

Jděte jednoduše na feim.cz či feim.sk, vyberte si tu podle svého gusta jakékoli osvětlení Philips Hue alespoň v hodnotě 5 000 Kč nebo 200 € a dárek v podobě pohybového senzoru Philips Hue je automaticky váš.

Svůj senzor zdarma ale můžete získat pouze do 1. 1. 2023!

Proč právě Philips Hue?

Už na začátku článku jsme vám naznačili, že svítidla Hue toho dokáží opravdu spoustu. Tato unikátní sestava moderních žárovek, komplexních svítidel a dalšího příslušenství vám představí zcela nový svět, kde se na vlastní oči přesvědčíte o tom, že moderní světla dokáží mnohem víc, než jen nudně svítit.

Co vám tedy osvětlení Philips Hue může nabídnout?

Pohodlné ovládání – mobilní aplikací nebo dokonce vlastním hlasem – v kombinaci se zařízeními Amazon Alexa či Google Home.

Funkci stmívání – vyberte si v aplikaci intenzitu světla podle svých představ.

Možnost změny barvy bílého světla (neboli teploty chromatičnosti ) – nastavte si kdykoli teplejší bílé světlo pro maximální pohodlí a odpočinek nebo studenější osvětlení pro plnou koncentraci na práci či studium.

U světel s modulem RGB máte na výběr až 16 milionů barev světla .

Ovládání osvětlení i mimo domov .

Nepřeberné možnosti automatizace , díky kterým osvětlení přizpůsobíte přesně svému dennímu rozvrhu.

Možnost synchronizace světel s hudbou, televizí nebo počítačem .

A věřte, že osvětlení Hue toho v sobě ukrývá ještě mnohem víc.

Jak do toho všeho zapadá pohybový senzor Philips Hue?

Právě pohybový senzor Philips Hue vám pomůže chytré osvětlení udělat ještě chytřejším a výrazně vám navíc usnadní i jeho ovládání. Nemusíte už například hledat vypínač na stěně nebo telefon s aplikací vždy, když potřebujete rozsvítit. Stačí projít kolem senzoru a světla se automaticky rozzáří.

Zabudované čidlo denního světla se navíc postará o to, aby senzor pohybu nespouštěl osvětlení i během dne, když je v prostoru dostatek přirozeného světla. Vy tak šetříte za zbytečné svícení, za což vám bude vaše peněženka jistě vděčná. Pokud navíc senzor při detekci pohybu sám rozsvítí, ale po určitou dobu žádný pohyb nezaznamená, automaticky za vás osvětlení opět zhasne, abyste nesvítili ani o vteřinu déle, než je nutné.

Dobu svícení, citlivost senzoru i všechny ostatní parametry si navíc můžete kdykoli přizpůsobit přímo v aplikaci Philips Hue. Jednoduše si tak nastavíte třeba i to, která světla a s jakou intenzitou senzor rozsvítí. To oceníte například u světel na chodbě uprostřed noci, kdy se vy nebo vaše děti potřebujete celí rozespalí dostat bezpečně do koupelny, aniž by vás příliš jasné světlo nepříjemně oslňovalo. Stačí si v aplikaci nastavit, aby se světla na chodbě během noci rozsvítila vždy s nižší intenzitou a máte vystaráno.

Díky baterii senzor pohybu funguje bezdrátově, můžete jej proto umístit v podstatě kamkoli. Abyste senzor mohli do své sestavy osvětlení Hue přidat, potřebujete ještě můstek Philips Hue Bridge, který vám díky propojení s domácí sítí Wi-Fi pomůže současně ovládat až 50 svítidel Philips Hue.

Vytvoříte si tak opravdu důmyslný systém domácího osvětlení, který vám budou závidět široko daleko.

Nenechte si proto ujít naši jedinečnou akci na feim.cz či feim.sk a získejte pohybový senzor zdarma ještě dnes.

Připomínáme, že čas na to máte už jen do 1. 1. 2023.

A pokud vás ohledně senzoru pohybu či osvětlení Philips Hue napadá jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit přímo na naše zkušené specialisty na adrese: svitidla@feim.cz / svietidla@feim.sk.