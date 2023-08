Philips Hue představil své první chytré kamery s podporou HomeKitu, má to ale háček

Philips Hue oznámil po několika týdnech nekonečných spekulací uvedení nové produktové kategorie, která má za úkol zvýšit zabezpečení domácnosti: kamery Philips Hue Secure, senzory a funkce aplikace Philips Hue. Uživatelé tak nyní mohou monitorovat svůj domov v reálném čase, dostávat upozornění při detekci pohybu či ovládat světelné a zvukové alarmy, které slouží k odrazení nezvaných hostů. Aplikace Philips Hue se rovněž rozšířila o Centrum zabezpečení a v jeho rámci nabízí další pokročilé funkce pro předplatitele. Společnost představila také vylepšené světelné řetězy Philips Hue Festavia do interiéru i exteriéru. Systém Philips Hue nově podporuje také standard Matter.

Dohlížejte na svůj domov s kamerami Philips Hue Secure

Kamery Philips Hue Secure přinášejí čistý obraz ve Full HD rozlišení 1080p včetně nočního vidění. Uživatelé mohou sledovat domácnost v reálném čase, kamera navíc zašle oznámení, jakmile zaznamená pohyb. Neznámou osobu tak lze odradit spuštěním Philips Hue světelného či zvukového alarmu.

Systém je však nápomocný i v jiných situacích. Jeho prostřednictvím lze například spustit obousměrný hovor a vysvětlit doručovateli, kde má nechat balíček, nebo třeba na dálku pozdravit souseda či známou osobu, pokud zrovna není uživatel doma. Kamery Philips Hue Secure jsou zabezpečené koncovým šifrováním, které zajišťuje, že veškeré videopřenosy, záznamy i záběry zůstanou soukromé. Dokonce i samotná klasifikace objektů – tedy rozpoznání, zda kamera zaznamenala osobu, domácího mazlíčka nebo poštovní zásilku – se odehrává přímo v zařízení, nikoliv v cloudu. To znamená, že citlivá data se nikam neposílají a koncové šifrování je vždy aktivní.

Kamery Philips Hue Secure lze umístit v interiéru či exteriéru. K dispozici jsou v bateriové i kabelové verzi a dvou barevných variantách – černé a bílé. Kamera se síťovým zapojením se dá používat společně s praktickým stolním stojanem, který poskytuje flexibilitu při jejím umístění kdekoliv v domě. Obě kamery se mohou instalovat venku pomocí Secure držáku s hrotem a lze je snadno propojit s nízkonapěťovým venkovním systémem Philips Hue Low-volt.

Speciálně k venkovnímu použití pak slouží Philips Hue Secure kamera s reflektorem, jež v sobě spojuje to nejlepší ze systému Philips Hue. Prostřednictvím kamery lze sledovat zahradu, terasu nebo příjezdovou cestu. Jakmile uživatel v aplikaci Philips Hue spustí světelný alarm, reflektor kamery okamžitě ozáří daný prostor světlem v libovolné barvě (od jasně bílé až dokonce po červenou).

Všechny kamery Philips Hue Secure je možné doplnit o nízkonapěťový venkovní napájecí kabel a kabel s anti-drop systémem zabraňujícím pádu.

Fotogalerie philips hue novinky 3 philips hue novinky 2 philips hue novinky 6 philips hue novinky 1 philips hue novinky 4 Vstoupit do galerie

Kontrolujte otevření dveří a oken pomocí kontaktních senzorů

Další novinka, kontaktní senzor Philips Hue Secure, slouží k použití na dveřích, oknech či skříních. Senzor dostupný v černé a bílé barvě odesílá v reálném čase upozornění, zda jsou dveře či okna otevřená, nebo zavřená. Mohou se například naprogramovat tak, aby při detekci otevření vstupních dveří rozsvítil svítidla na chodbě a odeslal notifikaci na váš mobil. Díky tomu lze okamžitě zkontrolovat, zda se v domě nenachází vetřelec. Kontaktní senzor tak může posloužit k jednoduché automatizaci osvětlení kdekoliv v domácnosti, například v závislosti na otevření či zavření dveří do koupelny nebo skříně.

Aplikace Philips Hue se rozšířila o nové Centrum zabezpečení

Aplikace Philips Hue nyní obsahuje nové Centrum zabezpečení, které slouží k ovládání zabezpečovacího systému chytré domácnosti. Díky oznámení je v případě potřeby možné ručně spustit světelný alarm, sirénu kamery Secure nebo kontaktovat policii, případně jiný zvolený kontakt. Nabízí také přizpůsobení nastavení kamery, a to včetně definicí zón soukromí nebo míst, která z kamerového záběru vynechat (například z důvodu častého pohybu). To se hodí zejména pro rušné chodníky před domem. Uživatelé aplikace můžou systém zabezpečení jednoduše (de)aktivovat, nastavit speciální režimy zabezpečení, prohlížet si časovou osu a využívat řady dalších funkcí.

„Jako světová jednička v oblasti chytrého osvětlení víme, že světlo hraje v oblasti zabezpečení zásadní roli. Už dříve jsme představili pohybové senzory Philips Hue či funkci Simulace přítomnosti, jejímž úkolem je vzbudit dojem, že je někdo doma. Tentokrát však rozšiřujeme své portfolio o kompletní sadu produktů ke každodennímu zabezpečení domácnosti. Integrací našeho chytrého osvětlení s kamerami, čidly a funkcemi v aplikaci, přinášíme naprosto jedinečné bezpečnostní řešení, v němž se osvětlení podílí na ochraně domova. Do budoucna plánujeme další rozšíření inovací, které nám umožní odkrýt potenciál spojení osvětlení a zabezpečení,“ říká Jasper Vervoort, Business Leader pro Philips Hue ve společnosti Signify.

Jak funguje služba Philips Hue Secure

Pohodlnou cestou, jak s novým systémem Philips Hue Secure začít, jsou startovací balíčky a sady kombinující různé produkty. Přístup k jejich kompletní sadě a pokročilým funkcím zajišťuje Philips Hue Bridge, bez kterého se systém neobejde. Díky tomu lze ovládat například kontaktní senzor, kameru s reflektorem, světelné a zvukové alarmy, funkce automatizace a další.

Za účelem zajištění soukromí a zabezpečení je nezbytné, aby měli uživatelé účet Philips Hue. Ten totiž poskytuje okamžitý přístup do systému včetně bezpečnostních funkcí, a to i když je uživatel mimo domov. Správce navíc díky tomu může v aplikací upravovat oprávnění ostatních členů domácnosti. Ti mohou mít například přístup pouze k některým ovládacím prvkům – od možnosti ovládat pouze osvětlení přes schopnost (de)aktivovat alarm až po úplnou kontrolu nad osvětlením a zabezpečením domácnosti.

V rámci předplatného pak lze využít dalších bezpečnostních funkcí, jako jsou definice zón aktivity/soukromí či detailní informace o objektu, který spustil alarm (zda se jednalo o osobu, zvíře, vozidlo či zásilku). Plán Basic nabízí přístup k záznamům kamery až 30 dní zpětně, plán Plus pak až 60denní historii.

Matter je na cestě

V neposlední řadě mohou všichni uživatelé Philips Hue využívat výhod standardu Matter, a to díky softwarové aktualizaci zařízení Philips Hue Bridge, která bude k dispozici v září letošního roku. Po aktualizaci se uživatelé dočkají zjednodušeného propojování systému Philips Hue s dalšími zařízeními a aplikacemi pro chytrou domácnost, jež jsou kompatibilní se standardem Matter. Bohužel, do té doby, než Matter můstek Philips Hue dostane, nebudou kamery ani čidla s HomeKitem kompatibilní. Co se pak týče podpora HomeKit Secure Video, s tím se nepočítá vůbec, jelikož jej Philips nahradil vlastním řešením. V HomeKitu tedy bude vidět jen živý přenos z kamery.

Ceny novinek

Kabelová kamera Philips Hue Secure v černém nebo bílém provedení (podzim 2023)

EU: EUR 199.99 / EUR 229.99 se stolním stojanem

EUR 199.99 / EUR 229.99 se stolním stojanem CZ: CZK 4 909/ CZK 5 649 se stolním stojanem

Bateriová kamera Philips Hue Secure v černém nebo bílém provedení (podzim 2023)

EU: EUR 249.99

EUR 249.99 CZ: CZK 6 139

Kamera Philips Hue Secure s reflektorem v černém provedení (Q1 2024)

EU: EUR 349.99

EUR 349.99 CZ: CZK 8 589

Kontaktní senzor Philips Hue Secure v černém nebo bílém provedení (podzim 2023)

EU: EUR 39.99 (balení 1 ks) / EUR 69.99 (balení 2 ks)

EUR 39.99 (balení 1 ks) / EUR 69.99 (balení 2 ks) CZ: CZK 989 (balení 1 ks) / CZK 1 729 (balení 2 ks)

Držák na kameru Philips Hue Secure s uzemňovacím hrotem (podzim 2023)

EU: EUR 39.99

EUR 39.99 CZ: CZK 989

Stolní stojan na kameru Philips Hue v černém nebo bílém provedení (podzim 2023)

EU: EUR 49.99

EUR 49.99 CZ: CZK 1 239

Nízkonapěťový venkovní napájecí kabel Philips Hue Secure (podzim 2023)

EU: EUR 29.99

EUR 29.99 CZ: CZK 749

Kabel s anti-drop systémem Philips Hue Secure (podzim 2023)

EU: EUR 14.99

EUR 14.99 CZ: CZK 379

Předplatné služby Philips Hue Secure Basic s 30denní historií kamerového záznamu (podzim 2023)

EU: EUR 3.99 za kameru měsíčně nebo EUR 39.99/rok

Předplatné služby Philips Hue Secure Plus s 60denní historií kamerového záznamu (podzim 2023)

EU: EUR 9.99 na měsíc nebo EUR 99.99/rok za více kamer

Světelné řetězy Philips Hue Festavia (září 2023)

EU: EUR 219.99 (250 LED) / EUR 359.99 (500 LED)

EUR 219.99 (250 LED) / EUR 359.99 (500 LED) CZ: CZK 5 399 (250 LEDs) / CZK 8 829 (500 LEDs)

Chytrá žárovka Philips Hue MR16 White ambiance a White and Color Ambiance (září 2023)

EU: EUR 39.99 (1 ks White ambiance) / EUR 64.99 (2 ks White ambiance) / EUR 64.99 (1 ks White a color ambiance) / EUR 109.99 (2 ks White a color ambiance)

EUR 39.99 (1 ks White ambiance) / EUR 64.99 (2 ks White ambiance) / EUR 64.99 (1 ks White a color ambiance) / EUR 109.99 (2 ks White a color ambiance) CZ: CZK 989 (1 ks White ambiance) / CZK 1 599 (2 ks White ambiance) / CZK 1 599 (1 ks White and color ambiance) / CZK 2 709 (2 ks White and color ambiance)

Produkty Philips Hue lze zakoupit zde