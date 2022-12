Šéf Applu zřejmě vyrazil osobně omrknout jednou z největších vylepšení pro chystané iPhony 15 Pro

Tim Cook se těší z dlouhodobého partnerství Applu a Sony. Spolupráce se týká (nejen) vytváření špičkových kamerových senzorů pro následující modely jablečných smartphonů na více než dalších deset let.

Ve zveřejněném tweetu lodivod Applu během své návštěvy ve vývojovém zařízení fotoaparátů Sony v japonském Kumamotu Cook ocenil úspěšné partnerství společnosti s Applem při vytváření „předních světových kamerových senzorů pro ‌iPhone‌“ a poděkoval celému vývojovému týmu, že jej mohl navštívit. „Již více než deset let spolupracujeme se společností Sony na vytvoření předních světových kamerových senzorů pro iPhone. Děkuji Kenovi a všem v týmu za to, že mi dnes ukázali nejmodernější zařízení v Kumamotu,“ stojí v tweetu. Cookuův tweet tedy rozhodně naznačuje, že partnerství mezi Applem a Sony je velmi silné. Text umocnil spekulace Nikkei ohledně vybavení nejnovějšími obrazovými snímači od Sony u iPhonů 15. Hlavním tahákem nových iPhonů 15 (těžko říct, zda Pro či Ultra) má být nový periskopický teleobjektiv, který umožní 10x optický zoom. Není ale důvod jásat nad něčím přelomovým. Apple totiž bude i v tomto směru stíhat pouze některé smartphony s Androidem. Partnerství se Sony není ale pevné pouze v rovině fotoaparátů. Spekuluje se, že Sony Applu v příštím roce dodá micro-OLED panely pro vůbec první jablečnou náhlavní soupravu pro smíšenou realitu.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022