Apple vydal nový firmware pro AirTag

Přestože nás od Vánoc dělí již jen posledních pár dní, Apple nelení a ještě před plánovaným vydáním iOS 16.2 a dalších nových OS vypouští nový firmware pro AirTagy. Pokud jste tedy majiteli těchto šikovných pomocníků, možná vám již update dorazil a automaticky se nainstaloval a pokud ne, v následujících dnech či týdnech se tak stane.

Nová verze firmwaru nese označení 2.0.36 a na AirTagu nahrazuje dosavadní 2A24e. Poměrně zajímavé je nicméně to, že 2A24e vyšel teprve v listopadu a Apple jeho rozšiřování dle dostupných informací zastavil ještě předtím, než dorazil na všechny AirTagy (byť jich mělo zbývat velmi málo, takže vám pravděpodobně na Airtagu tato verze běží). Je tedy poměrně pravděpodobné, že nová verze 2.0.36 přináší opravy chyb, které mohly právě 2A24E sužovat, byť zcela upřímně netušíme, o co mohlo jít, jelikož se na sociálních sítích žádné stížnosti neobjevily. Samotný Apple navíc k firmwaru žádné poznámky nevydal a je tudíž velkou neznámou, co přesně přináší.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

Jak již zaznělo výše, instalace firmwaru na AirTag probíhá zcela automaticky a neexistuje žádný postup na to, jak jí vynutit a tedy provést rychleji. Ostatně, vzhledem k neznámým změnám by to bylo i poměrně k ničemu. Co se pak týče kontroly firmwaru, tu lze provést přes aplikaci Najít v iOS, kde stačí zvolit podsekci Předměty, následně tapnout na AirTag v seznam a poté, až se načte jeho „profil“ znovu tapnout na jeho název. Tím si zobrazíte jak jeho sériové číslo a firmware.