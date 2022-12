Jailbreak pro iOS 16 je tu! Má to ale háček

Přestože se jailbreak těšil velké popularitě převážně v počátcích iPhonů a nyní už spíš jen paběrkuje, jeho fanoušci se jej zdát evidentně nechtějí. Kromě nejrůznějších nových tweaků, díky kterým lze iPhony systémově velmi zajímavě „tvarovat“ dle požadavků uživatele bez ohledu na omezení ze strany Applu, totiž čas od času dorazí i nová verze jailbreaku jako takového, která se snaží popularitu tohoto nástroje vzkřísit. Jedná takovou nyní oznámili i hackeři ze skupiny Palera1n.

Na svém blogu se výše zmíněná hackerská skupina nechala slyšet, že se jí podařil vytvořit jailbreak fungující jak na iOS 15, tak i na iOS 16 a to až do verze 16.2. Nástroj je založen na již v roce 2019 „provařené“ chybě na úrovni čipové ochrany Apple produktů, které je neopravitelná a která tedy umožňuje právě vznik jailbreaků, přestože se Apple samozřejmě dlouhodobě snaží nejrůznějšími softwarovými omezeními proti této možnosti bojovat. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o již notoricky známou chybu, dal si na ní Apple u novějších procesorů pozor, což ve výsledku neznamená nic jiného než to, že je i samotný jailbreak funkční jen na starších zařízeních – konkrétně pak maximálně těch využívajících čipset A11 Bionic. A těch už moc není.

Čerstvě oznámený jailbreakový nástroj funguje dle slov jeho tvůrců v tuto chvíli konkrétně jen na iPhone 8 a 8 Plus, X a dále pak na iPadech 5, 6, 7 a iPadech Pro 1. a 2. generace. Právě s ohledem na velkou omezenost kompatibility kvůli nutnosti fungování jen pod určitými čipy je proto už nyní jasné, že obliba tohoto jailbreaku nebude příliš vysoká. Přesně z toho důvodu ostatně vývojáři na jeho vývoji příliš nespěchají, jelikož tvoří něco, co využije minorita uživatelů. I přesto je však poměrně zajímavé, že se hackeři stále do tvorby jailbreaků pouští a tuto ikonu minulosti nenechávají zhasnout.