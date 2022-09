5 funkcí v iOS 16, které Apple zkopíroval z jailbreaku

Operační systém iOS 16 byl představen již před několika měsíci, veřejnost se ho každopádně dočkala teprve nedávno. Každá nová verze iOS samozřejmě přichází se skvělými funkcemi a vylepšeními, které stojí za to. Je však nutné zmínit, že mnoho novinek, se kterými Apple přichází, ve skutečnosti tak úplně novinkami nejsou. Již v minulosti je totiž uživatelé mohli nainstalovat skrze jailbreak a dostupné tweaky, díky kterým bylo možné kompletně změnit chování a vzhled systému a přidat nové funkce. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 funkcí v iOS 16, které Apple zkopírovat z jailbreaku.

Haptická odezva klávesnice

Pokud jste někdy v minulosti vlastnili chytrý telefon s Androidem, tak jistě víte, že jste mohli využít vibrační odezvu po každém stisknutí klávesy. Co se týče iPhonu, tak ten doposud nabízel pouze zvukovou odezvu, což pro mnohé uživatele nebylo to pravé ořechové. S příchodem iOS 16 si však uživatelé konečně mohou haptickou odezvu klávesnice aktivovat. Ve světě jailbreaku je však tato funkce stará již několik dlouhých let.