4 slíbené funkce z iOS 16, které stále nedorazily

Včera jsme se po několikatýdenním čekání dočkali vydání nové verze operačního systému iOS, a to konkrétně s označením 16.2. Tato aktualizace přichází s mnoha skvělými vylepšeními, z nichž jsme na některé čekali opravdu dlouho, a některé zase Apple představil relativně nedávno. I přesto, že už za sebou aktuálně máme za posledního téměř čtvrt roku hned několik vydaných aktualizací pro iOS 16, tak se v něm bohužel stále nenachází veškeré funkce, které Apple slíbil. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 3 slíbené funkce z iOS 16, které však stále nedorazily.

Podpora hardwarových klíčů pro Apple ID

Chcete-li mít váš účet Apple ID v bezpečí, tak je důležité, abyste na něm měli aktivní dvoufázové ověření. Díky němu se nikdo nedostane do vašeho jablečného účtu, ani kdyby uhádl heslo, jelikož je nutné se ověřit ještě druhým způsobem, a to zadáním kódu z některého z vašich zařízení. Apple však nedávno v rámci tiskové zprávy potvrdil, že pro dvoufázové ověření bude nově možné využívat klasické hardwarové, potažmo fyzické klíče. To znamená, že v případě nutnosti druhého ověření už nebudete muset zadávat heslo z vašeho jiného Apple zařízení, ale bude stačit k zádům vašeho iPhonu, tedy k NFC, přiložit právě fyzický bezpečnostní klíč. Tato funkce bude založena na hardwarových klíčích od výrobců třetích stran a k dispozici bude podle Applu na začátku roku 2023, takže si na ni ještě budeme muset počkat.