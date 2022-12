iPhony začnou podporovat zabezpečení fyzickými bezpečnostními klíči

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o vylepšení koncového šifrování na iCloudu, jehož nasazení se dle slov Applu dočkáme již na začátku roku 2023. Je však důležité zmínit, že se posílení bezpečnosti nebude týkat pouze jablečného vzdáleného úložiště. Kalifornský gigant totiž v rámci nedávno zveřejněné tiskové zprávy oznámil další dvě vylepšení ochrany soukromí, a to pro iMessage a Apple ID, díky kterým se uživatelé budou moci cítit ještě bezpečněji. Konkrétně se jedná o funkce iMessage Contact Key Verification, společně se Security Keys for Apple ID – pojďme se na obě tyto chystané novinky podívat.

První funkce v podobě iMessage Contact Key Verification, volně přeloženo jakožto Ověření klíče kontaktu v iMessage, umožní uživatelům, kteří čelí určitým digitálním hrozbám, ověřit, že si stále posílají zprávy se stejnou osobou. Mezi tyto ohrožené uživatele mohou patřit třeba novináři, různí aktivisté, politici a ostatní vlivní lidé. V případě, že bude probíhat konverzace mezi dvěma uživateli, kteří budou mít zmíněnou novinku aktivní, tak budou upozorněni v případě, pokud by se hackerovi či jinému útočníkovi podařilo nějakým způsobem prolomit cloudové servery a přidat další zařízení do jednoho z účtů uživatelů, čímž by mohlo být zahájeno odposlouchávání konverzace. Klíče jednotlivých kontaktů si uživatelé navíc budou schopni navzájem porovnat osobně, a to třeba přes FaceTime, což lze považovat za další úroveň zabezpečení.

Co se týče Security Keys for Apple ID, tedy Bezpečnostních klíčů pro Apple ID, tak ty umožní jablíčkářům využívat fyzické bezpečnostní klíče třetích stran k rozšířené ochraně jejich účtů. Prakticky se tak bude jednat o novou formu dvoufaktorového ověření, kdy namísto klasického ověřovacího kódu z jiného zařízení bude vyžadováno právě ověření využitím hardwarového bezpečnostního klíče. Zatímco bezpečnostní novinku v rámci iMessage mnoho obyčejných uživatelů nevyužije, tak možnost využití fyzických bezpečnostních klíčů pro ověření v rámci Apple ID rozhodně přijde vhod a jedná se o funkci, po které někteří jablíčkáři již delší dobu volali. Je tedy rozhodně fajn, že Apple neustále staví bezpečnost a ochranu soukromí na jednu z prvních příček svých priorit a přichází neustále s novými funkcemi, které stojí za to.