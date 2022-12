Jak přesunout WhatsApp z Androidu na iPhone 2023

Jak přesunout WhatsApp z Androidu na iPhone je postup, jenž vyhledává mnoho uživatelů, kteří přechází z prvního zmíněného systému na ten druhý. Mnoho jedinců totiž využívá WhatsApp jako primární komunikační aplikaci a nemohou si dovolit přijít o veškeré zprávy, fotky, videa, dokumenty a další přílohy. Takoví uživatelé většinou hledají aplikaci, která je jednoduchá na použití a hlavně stoprocentně funkční, jelikož existuje mnoho řešení, která funkční prostě nejsou a jen se nimi ztrácí čas. Pokud byste tedy chtěli zjistit, jak přesunout WhatsApp z Androidu na iPhone, tak v tomto článku najdete odpověď.

Co se týče přesunu WhatsApp z Androidu na iPhone, tak Apple nedávno přidal do aplikace Přechod na iOS možnost pro přesun veškerých dat z této komunikační aplikace. Bohužel se ale objevilo nespočet uživatelů, kteří hlásili, že aplikace Přesun na iOS nefunguje pro WhatsApp – některým uživatelům se zobrazuje chyba a dalším se například přenese jen část dat, anebo dokonce žádná data. Pokud tedy hledáte pro přesun WhatsApp z Androidu na iPhone nejlepší alternativu, která je funkční a spolehlivá, tak by se vám mohla líbit aplikace iToolab WatsGo, na kterou se podíváme v rámci tohoto článku a ukážeme si, co všechno umí, společně s veškerými postupy.

Nejlepší způsob pro přesun WhatsApp z Androidu na iPhone

Pokud se tedy někdy ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat přesunout WhatsApp z Androidu na iPhone, tak je aplikace iToolab WatsGo nejlepším řešením, a to z hned několika důvodů, na které se podíváme. Hned na začátek můžeme zmínit, že pro přesun WhatsApp z Androidu na iPhone s využitím iToolab WatsGo nemusíte jakýmkoliv způsobem provádět reset jednotlivých zařízení, což některé aplikace využívají. Kromě toho byste měli vědět, že tato aplikace není určená pouze na přesun dat ze zmíněné aplikace z Androidu na iPhone, ale všemi možnými směry. To znamená, že lze využít také přenos z iPhonu na Android, dále z Androidu na Android nebo z iPhonu na iPhone. Ať už se tedy ocitnete v jakékoliv situaci, tak vám iToolab WatsGo – nejlepší aplikace pro přenos, zálohu a obnovu WhatsApp – pomůže.

Tady ale veškeré výhody aplikace nekončí, naopak pouze začínají. iToolab WatsGo se totiž může mimo jiné pochlubit také extrémní rychlostí přenosu, která je až třikrát rychlejší oproti ostatním aplikacím. Navíc k tomu máte jistotu maximální možné spolehlivosti a dokončení přenosu se všemi daty. Nestane se tedy například to, že se přesun bude tvářit jako kompletní, ale ve skutečnosti budou některá data chybět – ostatní konkurenční aplikace často převádí pouze zprávy bez fotek a dalších příloh. Když už jsme u těch příloh, tak iToolab WatsGo dokáže přenést až 20 různých druhů dat – jedná se kromě zpráv o fotky, videa, audio, odkazy, nálepky, dokumenty, kontakty, historii volání, tapety apod. Přenos WhatsApp z Androidu do iPhone tedy není žádný problém.

Pokud byste nechtěli přenést WhatsApp z Androidu na iPhone v kompletní podobě, tak i v takové situaci iToolab WatsGo využijete, jelikož si před potvrzením můžete přesně selektivně zvolit, které konverzace a data chcete přesunout, a které zase nikoliv. Celková úspěšnost kompletního přenosu je 90 %, takže ano, ve vzácných případech může dojít k nějaké chybě, ve většině případech ale vše jednoduše vyřešíte. Poslední skvělou funkcí, o které bych se chtěl v tomto článku zmínit, je možnost zálohování dat z iPhonu nebo Androidu přímo do vašeho počítače. To se může hodit v případě, že nechcete využívat k ukládání záloh cloudové služby, například kvůli nedostatku místa či kvůli tomu, že těmto úložištím jednoduše nevěříte, což je samozřejmě pochopitelné. Zálohu, kterou skrze iToolab WatsGo vytvoříte a uložíte do počítače, pak můžete kdykoliv zase zpátky nahrát do vašeho telefonu.

Jak přenést WhatsApp z Androidu do iPhone: Kompletní příručka (s videem)

Video průvodce

Krok 1: Stáhněte, nainstalujte a spusťte iToolab WatsGo

Prvně je nutné, abyste si stáhli, nainstalovali a spustili aplikaci iToolab WatsGo. Nejedná se o nic složitého, stačí klepnout na odkaz níže, kde aplikaci stáhnete. Následně ji klasicky nainstalujte a po spuštění stiskněte v levém menu možnost WhatsApp Transfer.

Stáhnout zdarma iToolab WatsGo

Krok 2: Připojte Android a iPhone

Jakmile budete mít předchozí krok hotový, tak si nachystejte váš Android a iPhone, a poté je postupně připojte k vašemu počítači. Po připojení můžete případně klepnutím na šipku přehodit zdroj a cíl přenosu – zkontrolujte si tedy, zdali máte nastaveno správně. Pro připojení Androidu je nutné mít v nastavení zapnuté Ladění přes USB, pro připojení iPhonu musíte na obrazovce klepnout na Důvěřovat.

Jakmile budete mít zařízení připojená, tak vás aplikace upozorní na to, že data v cílovém zařízení budou přepsána. Pokud máte strach z jejich ztráty, proveďte klepnutím na Backup zálohu, v opačném případě klepněte na Continue.

Poté si vyberte data z WhatsApp, která chcete přesunout ze zdrojového zařízení na to cílové. Ve výchozím nastavení je zvolen přesun pouze zpráv, tak si na to dejte pozor. Stačí jednoduše zaškrtnout nebo odškrtnout data, která chcete, respektive nechcete přenést.

Krok 3: Aktivujte WhatsApp zálohu s koncovým šifrováním a zadejte heslo

Abyste mohli pokračovat v přenosu WhatsApp z Androidu na iPhone, tak musíte na Androidu ve WhatsApp aktivovat koncové šifrování pro zálohy. Tuto funkci najdete jednoduše přímo v nastavení WhatsAppu, a to v kategorii Chaty, viz obrázek, který přikládám níže. Nezapomeňte si po aktivaci uložit zobrazené 64-bit heslo k zálohám.

Jakmile budete mít vygenerovanou zálohu WhatsApp, tak se v aplikaci musíte tímto heslem k zálohám autorizovat. Heslo tedy přepište do jednotlivých políček, která se zobrazí.

Pokud nemůžete aktivovat koncové šifrování, případně pokud zkrátka nemáte heslo k zálohám k dispozici, tak se můžete autorizovat využitím telefonního čísla. Tento postup aktivujete jednoduše klepnutím na phone number verification ve spodní části okna aplikace. Následně je nutné mít koncové šifrování ve WhatsApp deaktivované, viz postup v galerii níže, poté už jen stačí zadat do příslušných polí vaše telefonní číslo a pokračovat.

Krok 4: Vygenerujte WhatsApp zálohu a obnovte ji do iPhonu

Jestliže jste se dostali až sem, tak nyní dojde k zpracování dat, která následně mohou být obnovena na iPhone. Celý proces v tomto případě probíhá automaticky a v závislosti na velikosti zálohy může trvat klidně několik (desítek) minut.

Krok 5: Přenos WhatsApp z Androidu do iPhone kompletní

Jakmile se celý proces přesunu WhatsApp z Androidu na iPhone dokončí, tak se vám zobrazí finální zpráva, která vás o této skutečnosti informuje. Následně se iPhone s největší pravděpodobností restartuje, a poté už ve WhatsApp budete mít k dispozici veškerá data, která byla na původním Android telefonu.

Závěr

Pokud se tedy někdy ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat přenést WhatsApp z Androidu na iPhone, tak nyní už víte, jak na to. Samozřejmě můžete prvně vyzkoušet aplikaci Přechod na iOS, jak už jsem ale zmínil, ve většině případech dojde k selhání a stejně budete muset využít jinou aplikaci. V takové situaci už ale nemusíte zbytečně hledat, jelikož iToolab WatsGo je nejlepším řešením. Používání této aplikace je velmi jednoduché, vše je stabilní a rychlé, takže i když se řadíte mezi obyčejné uživatele, tak celý proces bez problémů zvládnete. Aplikace iToolab WatsGo je k dispozici zdarma, pro odemknutí všech funkcí si každopádně musíte pořídit plnou verzi. Využít však můžete 30% slevový kód, který přikládám níže společně s odkazem ke stažení.

