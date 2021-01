Jak opravit černou obrazovku s Apple logem na iPhone s iToolab FixGo

I přesto, že jsou iPhony považovány za velmi spolehlivé, tak se čas od času můžete ocitnout v nelehké situaci, kdy zařízení selže. Ve většině případech je tohle selhání způsobeno například pádem zařízení, v ojedinělých případech se ale může dostavit naprosto samo od sebe. Osobně jsem se už u několika jablečných telefonů setkal s tím, že se v rukách uživatelů z ničeho nic vypnuly a znovu už nenaběhly. Vůbec nejčastěji se selhání projevuje tak, že se iPhone neustále dokola restartuje a na displeji zobrazuje logo . Mnoho uživatelů vůbec neví, jak se v takové situaci zachovat. My se v tomto článku podíváme na aplikaci iToolab FixGo, která dokáže většinu problémů s iPhonem vyřešit.

iToolab FixGo opraví více než 200 různých chyb

Existuje hned několik různých situací, ve kterých se v případě nefunkčního iPhonu můžete ocitnout. Jak už jsem několikrát zmínil, tak vůbec nejčastěji se iPhone zasekne v tzv. bootovací smyčce, kdy se neustále restartuje a na displeji mu svítí pouze logo Applu. Pravdou ale je, že existuje nespočet dalších chyb, které se mohou projevit. Mezi další časté projevy patří například neustálé zobrazování načítacího kolečka, bílá obrazovka, černá obrazovka, zamrznutí, zaseknutí v Recovery režimu a mnoho dalšího. Celkově existuje více než 200 různých chyb, které se mohou projevit. Aplikace iToolab FixGo dokáže opravit prakticky všechny z nich. Až se tedy příště ocitnete v situaci, kdy váš iPhone či iPad selže, tak si zkuste vzpomenout na tento článek se zmíněným programem, který vám dokáže pomoci.

Problémy po instalaci iOS 14

Je to několik měsíců nazpátek, co jsme se dočkali vydání první veřejné verze iOS 14. Tento operační systém přichází s nespočtem nových funkcí, které si uživatelé rychle zamilují. Bohužel se ale letos v některých případech aktualizace nepovedla podle představ. Pár hodin po vydání se na internetových fórech začaly objevovat příspěvky rozzlobených uživatelů, kteří chtěli svůj iPhone na nový iOS 14 aktualizovat, avšak při aktualizaci došlo k selhání. Letos těchto problémů bylo relativně hodně a je naprosto pochopitelné, že uživatelé byli naštvaní – přece jenom by aktualizace měly probíhat ladně a bez sebemenších problémů. I v tomto případě by vám dokázala aplikace iToolab FixGo pomoci. Konkrétně zvládne vyřešit problémy s neustálým restartováním, anebo třeba s nemožností ověření aktualizace.

Dva režimy, které pomohou

Někteří z vás by mohli namítat, že opravu iPhonu dokáže provést i iTunes, popřípadě Finder na Macu. To je samozřejmě pravda, avšak je tady jeden háček. iTunes či Finder na Macu se totiž vůbec nepokouší o záchranu dat. Pokud se na iPhonu objeví problém, tak se stáhne nejnovější verze iOS, která se nainstaluje, a nehledí se na to, zdali přijdete o nějaká data či nikoliv. To je dle mého velký problém, jelikož mnoho uživatelů stále neprovádí zálohu všech svých dat, jelikož spoléhají na to, že aktualizace a další úkony prostě a jednoduše proběhnou tak jak mají. Pokud se každopádně rozhodnete pro opravení vašeho zařízení pomocí iToolab FixGo, tak si můžete být jisti, že tento program udělá naprosto vše pro to, aby zachránil všechna vaše data.

Oprava iPhonu probíhá ve dvou různých režimech, konkrétně se jedná o Standard Mode a Expert Mode. Prvně se při opravě využije právě Standard Mode, při kterém aplikace žádným způsobem při opravě neovlivní data. Ve většině případech se podaří problémy prostřednictvím Standard Mode vyřešit, takže během pár minut získáte svůj iPhone nazpátek plně funkční s tím, že nepřijdete o žádná data. Jestliže však tento režim selže a iPhone se stále nepodaří opravit, což se stává zřídka, tak je nutné využít druhý zmíněný režim, a to Expert Mode. Při využití tohoto módu jsou využiti složité techniky pro opravu iPhonu a bohužel v tomto případě již o data přijdete. Expert Mode je určen pro opravu vážných chyb, které nelze opravit jiným způsobem, než kompletním smazáním zařízení. Ve finále ale můžete být rádi, že získáte nazpátek alespoň samotné zařízení, byť bez samotných dat.

Další skvělé funkce

Kromě opravy jablečných zařízení toho ale iToolab FixGo umí o mnoho více, což byste měli rozhodně vědět. S pomocí této skvělé aplikace můžete například pomocí jediného klepnutí restartovat váš iPhone či iPad do režimu zotavení či do režimu DFU. Mimo to nechybí funkce pro downgrade iOS bez iTunes na vaše zařízení s tím, že ani v tomto případě nepřijdete o absolutně žádná data. iToolab FixGo dokáže mimo jiné opravit také problémy, které mohou vzniknout při použití iTunes či Finderu na Macu. Těchto chyb se může zobrazit hned několik stovek a zmíněná aplikace si s nimi bez problémů poradí. V neposlední řadě dokáže iToolab FixGo opravit také problémy s Apple TV, což mnoho konkurenčních aplikací vůbec neumí. I přesto, že Apple TV není bůhvíjak oblíbená, tak se pořád jedná o produkt, který má doma nespočet uživatelů. Proto by měly existovat aplikace, které vám i s ní dokáží v případě problémů pomoci.

Jak na opravu iPhonu – tři jednoduché kroky

Opravu vašeho jablečného telefonu či tabletu provedete prostřednictvím iToolab FixGo velmi jednoduše. Prakticky o nic se nemusíte starat, stačí jen párkrát klepnout a program udělá naprosto vše za vás. Prvně je tedy samozřejmě nutné, abyste si zmíněnou aplikaci stáhli a nainstalovali. Jakmile tak učiníte, tak aplikaci spusťte. Ocitnete se na domovské obrazovce, kde jsou k dispozici dva zmíněné režimy – Standard Mode a Expert Mode. Prvně samozřejmě klepněte na Standard Mode a připojte vaše zařízení k počítači. Poté krátkou chvíli vyčkejte, až se zařízení načte a objeví v okně aplikace. Poté stačí klepnout na Fix Now a počkat na stažení instalačního balíčku. Po stažení už jen stačí potvrdit opravu a vyčkat, dokud se oprava neprovede. Ve většině případech můžete po dokončení opravy iPhone odpojit a začít jej používat. Občas se ale stane, že oprava selže. V tomto případě je nutné na domovské obrazovce klepnout na Expert Mode a provést stejné úkony, jako bylo popsáno u Standard Mode. Jakmile se celý proces dokončí, tak prakticky na sto procent váš iPhone naskočí, každopádně v tomto případě bohužel bez dat.

Závěr

Pokud hledáte jednoduchý, rychlý a efektivní program, který dokáže opravit váš iPhone, iPad a další jablečné zařízení, tak jste právě narazili na zlatý důl. Aplikace iToolab FixGo patří ve své kategorii mezi špičku, což dokazují i přední světové společnosti. Dobrou zprávou je, že iToolab FixGo podporuje naprosto všechny iPhony od 3G, až po nejnovější 12 Pro Max. Naprosto stejně to platí i v případě operačního systému iOS či iPadOS – vždy je podporovaná nejnovější verze, společně s těmi staršími. Během testování aplikace jsem se doopravdy nesetkal s žádnými potíži a nutno podotknout, že vše běží jako po másle. Pokud tedy pracujete s jablečnými zařízeními, která často potřebují opravit, bude se vám iToolab FixGo rozhodně hodit. Popřípadě, pokud se někdy sami ocitne se svým iPhonem v situaci, kdy jej budete potřebovat opravit, tak se nemusíte vůbec stresovat – iToolab FixGo totiž všechny problémy vyřeší za vás.

