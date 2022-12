Recenze MagSafe nabíječky Swissten: Levná a kvalitní náhrada originálu [+soutěž]

Zhruba před dvěma roky, když Apple přišel s iPhony 12 (Pro), jsme se dočkali taktéž představení zbrusu nové technologie s názvem MagSafe pro jablečné telefony. I přesto, že se jedná o naprosto perfektní vychytávku, která již změnila život mnohým uživatelům, tak mnoho z nich nemá nejmenší tušení, o co se vlastně jedná, případně jak ji využít. MagSafe je konkrétně technologie s magnety ve tvaru kruhu, které se nachází vzadu v útrobách novějších iPhonů. Pomocí nich pak můžete k jablečnému telefonu magneticky připnout libovolné MagSafe příslušenství, například nabíječky, peněženky, držáky, stojánky, powerbanky apod.

Naprosto základním MagSafe příslušenstvím je samozřejmě klasická nabíječka, která dokáže bezdrátově dobíjet iPhone až výkonem 15 wattů, což je dvojnásobek oproti klasickému Qi bezdrátovému nabíjení. Originální MagSafe nabíječka Apple je ale bohužel relativně drahá – vychází na 1 290 Kč, takže mnoho jablíčkářů raději využije klasické drátové nebo bezdrátové nabíjení. Je však nutné zmínit, že existují různé alternativy, které jsou po stránce zpravování prakticky totožné, ale stojí o mnoho méně. Pojďme se společně v rámci této recenze podívat na MagSafe nabíječku Swissten, která je adeptem na jednu z nejlepších alternativních nabíječek tohoto typu, a to vzhledem právě k ceně, zpracování a dalším parametrům.

Oficiální specifikace

Stejně jako u ostatních recenzí začneme i v této oficiálními specifikacemi, které však u MagSafe nabíječek nejsou bůhvíjak rozsáhlé. Jak už bylo zmíněno výše, tak MagSafe nabíječka Swissten podporuje nabíjení výkonem o hodnotě až 15 wattů, a to právě skrze MagSafe. Mnoho uživatelů ale neví, že lze MagSafe nabíječky využít i jako klasické bezdrátové nabíječky, takže s jejich využitím nabijete bezdrátově úplně cokoliv, včetně zařízení a příslušenství, které MagSafe nemá. Pokud každopádně máte starší iPhone a chtěli byste MagSafe využít, tak můžete sáhnout po MagStick krytech Swissten nebo po magnetických nalepovacích kroužcích, které magnetickou technologii od Applu dokáží přidat. Cena MagSafe nabíječky Swissten je 549 korun, díky až 15% slevě na konci recenze ji ale seženete za 467 korun. Případně můžete zkusit své štěstí a produkt vyhrát v rámci soutěže, kterou také najdete také na konci článku.

Balení

Z hlediska balení je u MagSafe nabíječky Swissten vše při starém a je tedy stejné, jako u většiny ostatních produktů Swissten – to znamená, že vám dorazí bílá krabička s červenými a černými prvky. Na její přední straně se nachází nabíječka vyobrazená, a to společně se základními informacemi. Zadní strana je pak obsažena textem v několika různých jazycích, takže se uvnitř krabičky nenachází žádný další zbytečný papír nebo návod. Po otevření z krabičky stačí vytáhnout papírovou přenosku, na které je MagSafe nabíječka Swissten upevněna. Součástí nabíječky je samozřejmě kabel s koncovkou USB-C, který je dlouhý 1,5 metru, což je oproti originálu o 50 cm více a je to obrovská výhoda, i když se to na první dobrou nemusí zdát.

Zpracování

Co se týče zpracování, potažmo designu MagSafe nabíječky Swissten, tak byste ji od originálního řešení od Applu nerozeznali… tedy nebýt brandingu Swissten, který se nachází zepředu uprostřed nabíječky. Tělo recenzované nabíječky je zhotoveno z kovu a přední styčná plocha je pogumovaná, aby nedocházelo k poškození zad iPhonů či dalších zařízení podporujících bezdrátové nabíjení. Na zadní straně MagSafe nabíječky Swissten se nachází natištěné povinné specifikace a certifikáty. Kabel, který je integrovaný a neoddělitelný, má délku 1,5 metru, což ocení naprosto každý, a co se týče jeho zpracování, tak je pogumovaný, stejně jako ten od Applu. Jediný rozdíl si všimnete u koncovky, která má z jedné strany branding Swissten. Navíc k tomu je přímo na kabelu ještě suchý zip, kterým lze smotat případný přebytek kabelu. Jedná se o maličkost, tyto suché zipy se ale vždycky hodí a v případě potřeby je jednoduše přesunete na jiný kabel.

Osobní zkušenost

MagSafe nabíječku od Swisstenu jsem testoval po dobu několika týdnů, a to společně s iPhonem 12. Abych byl upřímný, tak jsem během té doby oproti originálnímu kousku od Applu nepoznal prakticky žádné rozdíly, což je vzhledem k výrazně nižší ceně opravdu pozoruhodné a pozitivní. Nejvíce ale skutečně oceňuji to, že má MagSafe nabíječka Swissten delší kabel – těch 50 centimetrů k dobru oproti originálu je opravdu znát, jelikož máte o mnoho větší volnost v umístění a nemusíte se tak zásadně starat o kdo, kde se nachází zásuvka. Aby vám MagSafe nabíječka Swissten správně fungovala, musíte pořídit adaptér s dostatečným výkonem alespoň 20 wattů. Doporučit mohu v tomto ohledu z vlastní zkušenosti třeba originální 20 W nabíjecí adaptér od Applu, anebo nabíječku Swissten s výkonem 25 W.

Vzhledem k tomu, že MagSafe nabíječka Swissten poskytuje stejný nabíjecí výkon jako ta od Applu, tak jsou prakticky totožné také rychlosti nabíjení. To znamená, že jsem iPhone 12 dokázal za 30 minut dobít z 1 % na cca 30 %, později pak samozřejmě dochází ke zpomalení. Zbylých 70 % se nabilo zhruba za necelé dvě hodiny, takže počítejte, že celkově nabíjení přes MagSafe „z nuly na sto“ trvá okolo dvou a půl hodin. Pochválit musím ještě sílu magnetů, která je totožná s originální nabíječkou Apple. Už jsem se totiž setkal s tím, že některé alternativy měly magnety slabší, což se ale naštěstí u MagSafe nabíječky Swissten neděje.

Soutěž

Závěr

V případě, že máte jeden z novějších iPhonů a chtěli byste s ním využívat MagSafe nabíječku, ale nechcete zbytečně utrácet za drahý originál, tak si myslím, že je řešení od Swisstenu naprosto parádní. Z hlediska designu a zpracování je MagSafe nabíječka Swissten prakticky totožná s originálem, navíc však dostanete 1,5 metrový kabel, což je velkou výhodou, a hlavně výrazně nižší cenu. Tuto nabíječku od Swisstenu vám tedy rozhodně můžu doporučit, a to případně klidně v kombinaci s kryty Swissten MagStick pro starší jablečné telefony anebo s MagSafe magnetickými magnetickými kroužky, které lze přilepit i na jakákoliv jiná zařízení. Pokud byste si chtěli MagSafe nabíječku Swissten zakoupit, nezapomeňte využít 10% nebo 15% slevový kód na všechny produkty Swissten, který přikládám níže. Zároveň nezapomeňte na pořízení dostatečně výkonného USB-C adaptéru.

