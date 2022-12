Pokud patříte mezi jedince, kteří toho přes den mají zkrátka hodně, tak jste se určitě někdy dostali do fáze, kdy jste jednoduše začali zapomínat. V takovém případě je nutné celou věc podchytit a ideálně začít využívat nějaký způsob, pomocí kterého si vše budete zapisovat. Zatímco někteří uživatelé stále preferují papír a tužku, tak mnoho už v dnešní době využívá nějaké aplikace. Mezi jednu z těchto aplikací, kterou můžete pro zapisování využívat, se řadí i nativní jablečné Připomínky, které jsou opravdu skvělé. To ale uživatelé poznají až poté, co si je pár dní vyzkouší. Apple samozřejmě Připomínky neustále vylepšuje, a to i v rámci iOS 16.

Jak na iPhone vytvořit chytrý seznam připomínek s filtry

Pro organizaci jednotlivých připomínek můžete využívat tzv. seznamy připomínek. Díky nim je možné připomínky jednoduše rozdělit, a to například na domácí a pracovní, či třeba sdílení nebo věnované nějakému projektu. Kromě těchto klasických seznamů je ale možné také vytvořit speciální chytrý seznam, který dokáže zobrazit připomínky splňující předem určená kritéria. Tato vychytávku je k dispozici již delší dobu, v iOS 16 však přibyla funkce, díky které si můžete nastavit, zdali musí připomínky pro zahrnutí splňovat všechna kritéria, anebo zdali stačí jakákoliv. Pro vytvoření chytrého seznamu připomínek postupujte následovně:

Prvně na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Připomínky.

Jakmile tak učiníte, tak v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Přidat seznam.

Zde pak pod názvem klepněte na možnost Převést na chytrý seznam.

Následně si vyberte filtry a zároveň si nahoře zvolte, jestli musí připomínky pro zobrazení splňovat všechny filtry, anebo jen některé.

Po nastavení stiskněte vpravo nahoře tlačítko Hotovo.

Dále už si jen stačí klasicky zvolit název seznamu, barvu a jeho ikonu.

Nakonec stačí vpravo nahoře klepnout na Hotovo pro vytvoření seznamu.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na iPhonu vytvořit chytrý seznam připomínek, ve kterém se zobrazí konkrétní připomínky splňující předem určená kritéria. Konkrétně je možén nastavit filtry podle značek, data, času, místa, označení, priority a seznamů. Díky tomu je možné například jednoduše zobrazit všechny připomínky pro určitý čas, s určenou prioritou atd., takže se vám vždy zobrazí přesně to, co potřebujete.