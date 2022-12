Součástí prakticky každého zařízení od Applu je také nativní aplikace Připomínky. Pravdou je, že se této aplikaci mnoho uživatelů vyhýbá, což je skutečně velká škoda – i já jsem se každopádně mezi nimi dlouhou dobu nacházel. Neustále jsem k zapisování všemožných věcí využíval lepící papírky, ve kterých jsem však ztratil systém pokaždé, když toho začalo být zkrátka hodně. Před nějakou dobou jsem tak prakticky poprvé na zkoušku Připomínky zapnul a už během několika málo minut jsem věděl, že jsem to měl udělat už dávno. Apple se navíc snaží nativní aplikaci Připomínky neustále vylepšovat a hned několika novinek jsme se dočkali v rámci iOS 16.

Jak na iPhone vytvořit skupinu se seznamy připomínek

Pro zajištění dobré organizace v aplikaci Připomínky je nutné využívat tzv. seznamy připomínek. Díky nim si můžete veškeré připomínky rozdělit, a to například na osobní a pracovní, dále třeba na sdílené či věnované nějakému projektu apod. Těchto seznamů si můžete vytvořit nespočet a každý jeden může mít jiný název, ikonu a barvu. Možná jste se ale někdy ocitli v situaci, kdy jste si řekli, že by bylo fajn, kdyby byla k dispozici možnost pro spojení vícero seznamů do skupin. Díky tomu by byla zachována organizace v rámci seznamů, připomínky by se však z vícero seznamů zobrazily najednou. V nejnovějším iOS 16 jablečná společnost tuto vychytávku konečně přinesla a skupinu připomínek tak vytvoříte následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do aplikace Připomínky.

Jakmile tak učiníte, tak vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček v kroužku.

Následně se zobrazí malé menu, kde klepněte na možnost Spravovat seznamy.

Tímto se ocitnete v režimu úprav seznamů. Zde vlevo dole klepněte na Přidat skupinu.

Na další obrazovce si následně zvolte název skupiny a klepněte na řádek Přidat.

a klepněte na řádek Dále si klepnutím na ikonu + přidejte vybrané seznamy do skupiny.

přidejte vybrané Zároveň můžete samozřejmě i přetažením měnit pořadí seznamů.

Jakmile budete mít hotovo, tak se vraťte o obrazovku zpět a vpravo nahoře stiskněte Vytvořit.

a vpravo nahoře stiskněte Nakonec stiskněte vpravo nahoře tlačítko Hotovo.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu v rámci aplikace Připomínky z iOS 16 jednoduše vytvořit skupinu seznamů připomínek. Jakmile ji vytvoříte, tak se klasicky zobrazí v sekci Moje seznamy a hned s ní můžete začít pracovat. Po klepnutí na vytvořenou skupinu se vám zobrazí přehled připomínek ze všech seskupených seznamů. Každopádně, pokud to budete potřebovat, tak pořád konkrétní skupinu můžete jednoduše rozevřít, a poté si zobrazit připomínky pouze z jednotlivých seznamů.