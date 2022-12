YouTube zná zcela jistě naprosto každý z nás, takže není třeba jej představovat. Stejně jako ostatní aplikace a služby se i YouTube neustále vyvíjí a přichází s novými funkcemi, které stojí za to. Bohužel, o některých skvělých funkcích bohužel mnoho uživatelů vůbec neví, což je škoda, jelikož dokáží využívání tohoto portálu výrazně zjednodušit, ulehčit nebo vylepšit. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 zajímavých tipů pro YouTube, které byste měli znát.

Obraz v obraze

Pokud konzumujete obsah z YouTube na Macu a u toho děláte nějakou další činnost, s největší pravděpodobností si video vždy umístíte do zvláštního okna prohlížeče, které si pak podle potřeby někam umístíte. Co se ale týče nějaké pohodlnosti, rozhodně se nejedná o ideální řešení. Na YouTube však můžete využít režim obraz v obraze, ve kterém se video přepne do malého okna, které se nachází vždy v popředí a nezavazí. Pokud byste chtěli tento režim aktivovat, stačí na video dvakrát po sobě klepnout pravým tlačítkem (dvěma prsty) a z menu zvolit Spustit obraz v obrazu. Zobrazené okno pak můžete přesouvat, měnit jeho velikost anebo ovládat přehrávání.