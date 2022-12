5 věcí, které umí Mac, ale nejspíše jste o tom nevěděli

Pokud chcete na Macu cokoliv vypočítat, tak si samozřejmě můžete otevřít aplikaci Kalkulačka, stejně jako třeba na iPhonu. V některých případech ale potřebujete pouze vypočítat jednoduchý příklad, takže se využití Kalkulačky zkrátka může zdát zbytečné. Vědět byste proto měli to, že příklady dokáže vypočítat i Spotlight. Pokud se tedy ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat rychlý výsledek, stačí do něj příklad vepsat a hned uvidíte výsledek. Kromě příkladů si Spotlight poradí také s převody jednotek a měn.

Vlastní klávesové zkratky

Říká se, že pokud chcete využívat Mac na maximum, tak musíte znát klávesové zkratky. Díky nim totiž můžete vámi prováděnou práci o mnoho zrychlit, jelikož kvůli každé záležitosti nemusíte zvedat ruku pro využití myši nebo trackpadu. Věděli jste o tom, že si v macOS můžete klávesové zkratky změnit k obrazu svému? To se hodí například tehdy, pokud využíváte často nějakou složitou zkratku a chtěli byste ji zjednodušit. Stačí přejít do  → Nastavení systému → Klávesnice → Klávesové zkratky. V dalším okně se pak přesuňte do požadované kategorie a dvakrát klepněte na požadovanou zkratku, kterou chcete změnit. Nakonec stačí na klávesnici zkratku stisknout, a poté akci potvrdit stisknutím tlačítka Hotovo.